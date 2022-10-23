احتجاجات في إيران في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة الشابة أميني

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أطلقت قوات الأمن النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين تجمعوا في بلدة سقز بغرب إيران، مسقط رأس الشابة مهسا أميني لإحياء الذكرى الأربعين لوفاتها.
توجه "قرابة 10 آلاف شخص" إلى المقبرة لإحياء ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني، وفق وكالة "إيسنا". وقالت منظمة "هنكاو" غير الحكومية إن قوات الأمن أطلقت النار والغاز على متظاهرين في مسقط رأسها، وقطع الانترنت هناك.
تظاهر نحو 80 ألف شخص في برلين تضامنًا مع الاحتجاجات في إيران، التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة. وفيما تتواصل المظاهرات والإضرابات في إيران، تقول السلطات إنها "بلغت أيامها الأخيرة".
يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟
أعلنت ناشطات ونشطاء عرب على منصات التواصل التضامن مع الاحتجاجات على موت الشابة مهسا أميني مع دعوات لتعزيز حقوق المرأة العربية، وتساءل نشطاء: هل يمكن أن تشعل وفاة أميني الربيع الإيراني مثل أيقونة الربيع العربي البوعزيزي؟
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