 احتجاجات في إيران في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة الشابة أميني | DW الأخبار | DW | 26.10.2022

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احتجاجات في إيران في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة الشابة أميني

أطلقت قوات الأمن النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين تجمعوا في بلدة سقز بغرب إيران، مسقط رأس الشابة مهسا أميني لإحياء الذكرى الأربعين لوفاتها.

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26.10.2022******This UGC image posted on Twitter reportedly on October 26, 2022 shows an unveiled woman standing on top of a vehicle as thousands make their way towards Aichi cemetery in Saqez, Mahsa Amini's home town in the western Iranian province of Kurdistan, to mark 40 days since her death, defying heightened security measures as part of a bloody crackdown on women-led protests. - A wave of unrest has rocked Iran since 22-year-old Amini died on September 16 following her arrest by the morality police in Tehran for allegedly breaching the country's strict rules on hijab headscarves and modest clothing. (Photo by UGC / AFP) / Israel OUT - NO Resale - NO Internet / XGTY/RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP - SOURCE: ANONYMOUS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - NO INTERNET - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE - NO ARCHIVE -NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/ STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/ VOA PERSIAN/ MANOTO-1 TV/ IRAN INTERNATIONAL/RADIO FARDA - AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT /

أربعون مهسا أميني – قطع الإنترنت وإطلاق نار على متظاهرين 26.10.2022

توجه "قرابة 10 آلاف شخص" إلى المقبرة لإحياء ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني، وفق وكالة "إيسنا". وقالت منظمة "هنكاو" غير الحكومية إن قوات الأمن أطلقت النار والغاز على متظاهرين في مسقط رأسها، وقطع الانترنت هناك.

People attend a protest against the Iranian regime, in Berlin, Germany, Saturday, Oct. 22, 2022, following the death of Mahsa Amini in the custody of the Islamic republic's notorious morality police. The 22-year-old died in Iran while in police custody on Sept. 16 after her arrest three days prior for allegedly violating its strictly-enforced dress code. (AP Photo/Markus Schreiber)

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين تأييدًا للاحتجاجات في إيران 22.10.2022

تظاهر نحو 80 ألف شخص في برلين تضامنًا مع الاحتجاجات في إيران، التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة. وفيما تتواصل المظاهرات والإضرابات في إيران، تقول السلطات إنها "بلغت أيامها الأخيرة".

October 20, 2022, Tehran, Iran: A picture obtained by ZUMA outside Iran, reportedly shows protesters set fire as they clash with police during a protest over the death of young Iranian woman Mahsa Amini, who died on 16 September after being arrested in Tehran for not wearing her hijab appropriately in the capital Tehran on September 19, 2022. Iran has been facing worldwide anti-government protests following the death of Masha Amini, a 22-year-old girl, who was detained on 13 September by the police unit responsible for enforcing Iran's strict dress code for women. Amini was declared dead on 16 September, after she spent 3 days in a coma. According to the police, she fell into a coma and died of heart failure, while her family says that she had no prior health conditions. Her death has triggered protests in various areas in Iran and around the world. Iran has been torn by the biggest wave of social unrest in almost three years, which has seen protesters, including university students and even young schoolgirls chant ''Woman, Life, Freedom''. Iranian leaders condemned the protests as 'riots' and accused US and Israel of planning the protests inside the country. According to Iran's state news agency IRNA, Iranian President Ebrahim Raisi expressed his sympathy to the family of Amini on a phone call and assured them that her death will be investigated carefully. Chief Justice of Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i assured her family that upon its conclusion, the investigation results by the Iranian Legal Medicine Organization will be announced without any special considerations

إيران... تكتيكات جريئة أبقت جذوة المظاهرات متقدة 20.10.2022

يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟

05.10.2022 FILE - A woman rides bicycle front of a mural signed by Clacks-one and Heartcraft_Street art, depicting women cutting their hair to show support for Iranian protesters standing up to their leadership over the death of a young woman in police custody, in a tunnel in Paris, France, Wednesday, Oct. 5, 2022. The mother of a 16-year-old Iranian girl has disputed official claims, Friday, Oct. 7, that her daughter fell to her death from a high building, saying the teen was killed by blows to the head as part of the crackdown on anti-hijab protests roiling the country. Nika Shakarami has become the latest icon of the protests, seen as the gravest threat to Iran’s ruling elites in years. (AP Photo/Francois Mori)

مهسا أميني .. تضامن ناشطات ونشطاء عرب واستحضار لذكرى البوعزيزي 11.10.2022

أعلنت ناشطات ونشطاء عرب على منصات التواصل التضامن مع الاحتجاجات على موت الشابة مهسا أميني مع دعوات لتعزيز حقوق المرأة العربية، وتساءل نشطاء: هل يمكن أن تشعل وفاة أميني الربيع الإيراني مثل أيقونة الربيع العربي البوعزيزي؟