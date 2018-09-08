 احتجاجات في ألمانيا على صلاحيات مقترحة للشرطة لمكافحة الإرهاب | أخبار | DW | 09.09.2018

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أخبار

احتجاجات في ألمانيا على صلاحيات مقترحة للشرطة لمكافحة الإرهاب

شارك الآلاف في احتجاجات سلمية في مدينة هانوفر بشمال ألمانيا ضد قانون مقترح يمنح الشرطة في ولاية ساكسونيا السفلى مزيدا من السلطات لمكافحة الإرهاب. ويسمح القانون الجديد للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل لـ 74 يوما.

Deutschland SEK Symbolbild (picture-alliance/dpa/F. P. Tschauner)

قالت الشرطة الألمانية إن نحو 8300 شخص شاركوا في مظاهرة في هانوفر أمس (السبت الثامن من سبتمبر / أيلول 2018) احتجاجا على مشروع قانون يمنحن شرطة ساكسونيا السفلى مزيدا من الصلاحيات في مكافحة الإرهاب. وقال المنظمون إن عدد المتظاهرين اقترب من 15 ألف شخص. وتم تنظيم هذا الحدث من جانب 120 منظمة سياسية ومجتمعية مختلفة.

 

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وبموجب القانون المقترح، سيسمح للشرطة باحتجاز الأشخاص الذين تشتبه في أنهم قد يشكلون خطراً على الجمهور لمدة تصل إلى 74 يوماً، ويعطي جزء آخر من القانون المحققين الحق في استخدام برامج تجسس لتتبع التهديدات المحتملة.

ويقول منتقدون إن منح مثل هذه الصلاحيات للشرطة سيشكل هجومًا كبيرًا على الحريات الشخصية وطالبوا مشرعي الولاية بإلغاء مشروع القانون. وكان مشروع قانون مماثل أصبح قانوناً مؤخراً في ولاية بافاريا الجنوبية قد أثار انتقادات مماثلة، حيث قال المعارضون إنه يمنح الشرطة الكثير من السلطات، دون أي تأكيد على أنها ستكون مفيدة في السيطرة على الإرهاب.

ح.ز/ س.ك (د.ب.أ)

 

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


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