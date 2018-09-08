احتجاجات في ألمانيا على صلاحيات مقترحة للشرطة لمكافحة الإرهاب

شارك الآلاف في احتجاجات سلمية في مدينة هانوفر بشمال ألمانيا ضد قانون مقترح يمنح الشرطة في ولاية ساكسونيا السفلى مزيدا من السلطات لمكافحة الإرهاب. ويسمح القانون الجديد للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل لـ 74 يوما.
قالت الشرطة الألمانية إن نحو 8300 شخص شاركوا في مظاهرة في هانوفر أمس (السبت الثامن من سبتمبر / أيلول 2018) احتجاجا على مشروع قانون يمنحن شرطة ساكسونيا السفلى مزيدا من الصلاحيات في مكافحة الإرهاب. وقال المنظمون إن عدد المتظاهرين اقترب من 15 ألف شخص. وتم تنظيم هذا الحدث من جانب 120 منظمة سياسية ومجتمعية مختلفة.
وبموجب القانون المقترح، سيسمح للشرطة باحتجاز الأشخاص الذين تشتبه في أنهم قد يشكلون خطراً على الجمهور لمدة تصل إلى 74 يوماً، ويعطي جزء آخر من القانون المحققين الحق في استخدام برامج تجسس لتتبع التهديدات المحتملة.
ويقول منتقدون إن منح مثل هذه الصلاحيات للشرطة سيشكل هجومًا كبيرًا على الحريات الشخصية وطالبوا مشرعي الولاية بإلغاء مشروع القانون. وكان مشروع قانون مماثل أصبح قانوناً مؤخراً في ولاية بافاريا الجنوبية قد أثار انتقادات مماثلة، حيث قال المعارضون إنه يمنح الشرطة الكثير من السلطات، دون أي تأكيد على أنها ستكون مفيدة في السيطرة على الإرهاب.
ح.ز/ س.ك (د.ب.أ)
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