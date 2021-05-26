 احتجاجات عُمان.. بداية ″ربيع عربي″ خليجي أم سحابة صيف عابرة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.05.2021

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سياسة واقتصاد

احتجاجات عُمان.. بداية "ربيع عربي" خليجي أم سحابة صيف عابرة؟

اندلعت احتجاجات غير مسبوقة في سلطنة عمان البلد المستقر نسبياً في منطقة مشتعلة. فيديوهات أظهرت استنفار قوات الأمن واستخدامها الغاز المسيل للدموع. هل تكون بداية "ربيع عربي جديد" أم أنها مجرد زوبعة في فنجان؟

حتى الآن بقي الخليج بعيدا عن احتجاجات ما يُسمى الربيع العربي، لكن السؤال إلى متى؟

احتجاجات نادرة في دولة خليجية هي سلطنة عُمان، هل تنتقل إلى الجيران في السعودية والإمارات؟

مواطنون غاضبون ينقلون استياءهم إلى الشارع ومقابلهم قوات الأمن. كما تم استخدام غاز مسيل للدموع. هذا مشهد غير مألوف في سلطنة عُمان.

الهدوء المعتاد في السلطة بدأ في التلاشي منذ الأحد الماضي (23 أيار/مايو 2021). حلت محله احتجاجات ذات صوت مرتفع يقودها الشباب. المطلب الرئيسي هو توفير الوظائف ومكاتب التوظيف الحكومية في المدن التي اشتعلت فيها الاحتجاجات كانت هدف المحتجين.

مختارات

في كلمته الأولى بعد توليه العرش حدد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق ملامح سياسة بلاده الخارجية، فما هي توجهات سياسة عمان في المرحلة القادمة؟ وهل سيحافظ على الثوابت التي وضع أسسها سلفه السلطان قابوس بن سعيد؟

توافد مسؤولين غربيون وعرب إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم التعازي للعائلة الحاكمة بوفاة السلطان قابوس. هذا في وقت يطرح السؤال: هل تبقى عُمان نقطة التقاء الفرقاء والأعداء؟ وتحافظ على حيادها على الطريقة السويسرية؟

على شاطئ البحر الميت قال وزير خارجية سلطنة عمان إن إسرائيل أصبح بيدها كل وسائل القوة لكن رغم ذلك على العرب أن يقوموا بمبادرة تجاهها لتبديد مخاوفها عبر إجراءات وعقد اتفاقات معها. لكن هناك من دخل في نقاش مع الوزير العماني.

بعيد تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني وتحديه للرئيس ترامب، التقى وزير خارجية عُمان مع وزير الدفاع الأمريكي. ويعتقد دبلوماسيون عرب أن إيران تسعى للتهدئة مع واشنطن، رغم التصريحات المتشددة للمسؤولين الإيرانيين.

بدأت المظاهرات في مدينة صحار الواقعة على بعد 200 كيلومتراً شمال غرب العاصمة مسقط. وبعدها انضمت لها مدن أخرى. يخشى بعض المراقبين من حملة قمع أكثر صرامة ومن تصاعد الاحتجاجات.

ديناميات الاحتجاجات المستمرة منذ أيام تخضع بالطبع لتقلبات. فبينما وثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل قوات أمن متراصة الصفوف مدعومة بعربات ثقيلة في مواجهة المنتفضين، أظهرت مقاطع أخرى لاحقة علاقة أكثر استرخاء، حيث يشاهد المرء قوات الأمن توزع عبوات الماء على المتظاهرين. قد تكون الحكومة راغبة في تجنب مواجهة مفتوحة مع المحتجين، بيد أن ذلك قد لا يكون سهل المنال؛ إذ ذكرت عدة وكالات أنباء يوم أمس الأربعاء (26 أيار/مايو 2021) أنه جرى استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، الذين قيل إنهم رشقوا قوات الأمن بالحجارة. يبدو أن مزيداً من التصعيد غير مستبعد. 

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تقشف سلطاني صارم

اندلعت الاحتجاجات على خلفية برنامج تقشف محكم فرضة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. وشمل البرنامج تسريحات كثيرة وفرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.

"المشكلة الجوهرية هي التخلف الاقتصادي في البلاد والتي أدت إلى ارتفاع بطالة الشباب ونقص فرص العمل. والتطورات الأخيرة ليست إلا مظهر من مظاهر تلك العيوب. وما يزيد الطين بلة هو أن السكان لديهم عقلية المعاشات التقاعدية والاستحقاقات التي لا تتوافق مع انخفاض نصيب الفرد من هذه المعاشات"، يقول عادل حميزية، خبير الاقتصاد السياسي في مركز تشاتام هاوس في لندن، في حديث لـ DW.

سلطان عمان هيثم بن طارق: الشباب ثروة الوطن ومورده الذي لا ينضب

سلطان عمان هيثم بن طارق: الشباب ثروة الوطن ومورده الذي لا ينضب

"الشباب ثروة الوطن"

خطة الحكومة الإصلاحية صارمة. وتشمل خطوطها العريضة مساعدات حكومية أقل والإحالة المبكرة على التقاعد وأجور منخفضة للموظفين الجدد. كما سيتم أيضاً دعم المساعدات الحكومية التي يتم تقديمها لبعض السلع وفرض الرسوم على بعض الخدمات. من الواضح أن ما سبق يثير سخط أجزاء من السكان.

يبدو أن الحكومة تحاول الآن التخفيف من حدة ذلك السخط، من الناحية الخطابية على الأقل. "الشباب ثروة الوطن ومورده الذي لا ينضب. سنستمع لهم ونتابع بعناية اهتماماتهم ومشاكلهم واحتياجاتهم"، علق السلطان هيثم بن طارق على الاحتجاجات. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان وعد بداية هذا الأسبوع بخلق حوالي 32 ألف وظيفة جديدة.

ميزانية الدولة تحت الضغط

يرى عادل حميزية أن هذا الإعلان في أحسن أحواله هو حل قصير الأمد، مضيفاً أنه من الناحية الاقتصادية تعاني عُمان من ضغوط ضخمة. ويفسر بأن البلاد تعاني من ركود بسبب ضعف الطلب على النفط وتداعيات جائحة كورونا. ويردف أن الجهاز الإداري تم توسيعه في العقود الماضية بغرض خلق فرص عمل للمواطنين.

توسيع الجهاز الإداري البيروقراطي أدى إلى التهام ثلاثة أرباع عائدات البلاد من النفط، وفق مركز التجارة والاستثمار الألماني/ GTAI  الألماني الحكومي. وقطاع النفط بدوره يولد ما يقارب أربعة أخماس صادرات البلاد.

يرى عادل حميزية أن ارتفاع أسعار النفط قد يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس، بيد أن وصفة االسياسة المالية وسياسة الديوان تلك لا يبدو أنهما مستدامتان. ويؤكد الخبير على ضرورة البدء في الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً. ومن الناحية النظرية يمكن لبلدان شبه الجزيرة العربية الغنية تقديم المزيد من الدعم لعمان، لكن يثار السؤال منذ أمد حول إمكانية ارتباط تلك المساعدات بشروط سياسية، يضيف عادل حميزية. وطالما افتخرت عمان بقدرتها على التحرك سياسياً في المنطقة باستقلال نسبي.

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مشاهدة الفيديو 13:13

مسائية DW: احتجاجات عُمان.. هل يحتويها السلطان؟

قلق من "ربيع عربي" آخر

تشير ردود فعل الحكومة إلى مدى جديتها في التعامل مع الاحتجاجات. وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، أعلن بطريقة غامضة على التلفزيون في نهاية نيسان/أبريل الماضي أنه يتوقع انتفاضات أخرى في البلاد العربية. وعلل افتراضه بأن الظروف التي أفرزت الاحتجاجات في سياق ما عرف بـ "الربيع العربي" ما تزال قائمة. "ربما لا يكفي ربيع واحد في منطقتنا العربية؛ إذ أن شيئاً لم يتغير. من المحتمل جداً ألا تصمد دول الخليج في وجه الانتفاضات المستقبلية"، قال بن علوي المعروف بأسلوبه الرصين، محذراً من أن ذلك يقلقه.

ويرجح عادل حميزية أن الاحتجاجات ستسبب قلقاً فورياً للحكومة: "في حال اتسعت أو استمرت ستؤدي بالطبع إلى ضرر في ثقة المستثمرين، في وقت تبحث فيه عُمان بشكل حثيث عن استثمارات أجنبية مباشرة وتسعى لتحفيز قطاعات اقتصادية كالسياحة".

عقد اجتماعي جديد

من الناحية السياسية تواجه عمان اليوم سؤال فيما إذا كان يتوجب القيام بانفتاح سياسي في الوقت الذي يتم فيه تراجع الدعم الاقتصادي للمواطنين، حسب ما يعتقد عادل حميزية، خبير الاقتصاد السياسي في مركز تشاتام هاوس في لندن. قدرة الدولة على دعم المواطن سيزيد الضغط عليها لتقديم إصلاحات سياسية أو اجتماعية.

"بالكاد سيكون لدى عُمان القدرة على تجنب التفكير في شكل جديد لعقد اجتماعي مع مواطنيها"، يختم عادل حميزية حديثه لـ DW.

كيرستن كنيب/خ.س

  • Oman Sultan Qabus (imago/Xinhua)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    الانقلاب على والده وتولي الحكم

    عن عمر بلغ 79 عاما، توفي حاكم سلطنة عمان، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مساء الجمعة (10 يناير/ كانون الثاني 2020). ويُعد قابوس بن سعيد، المولود عام 1940، تاسع سلاطين عمان، منذ تحول لقب الحاكم في ذلك البلد من إمام إلى سلطان. تخرج السلطان قابوس من أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية، وتولى حكم السلطنة وهو في سن الـ29 بعد انقلاب على والده بمساعدة الجيش العماني ودعم بريطانيا.

  • Sultan von Maskat und Oman Said bin Taimur (picture-alliance/AP Photo)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    خمسون عاما في حكم السلطنة

    تولى قابوس حكم السلطنة في يوليو/ تموز 1970، بعد خلع والده السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل (الصورة) من الحكم بانقلاب أبيض، ليموت الأب في لندن بعد ذلك بعامين تقريبا. ومنذ البداية سار قابوس على نهج يخالف والده، الذي كان يرفض أي تحديث للبلاد. مثلا في زمن والده كان لا يوجد في عمان ما يزيد عن 10 كيلومتر من الطرق الأسفلتية، ولم يكن هناك نظام صحي ولا مدرسي حديث. وكانت عمان فقيرة ويمزقها الانشقاق.

  • Oman Tourismus Hotelprojekt in Maskat (picture-alliance/dpa/P. Grimm)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    استقرار سياسي واجتماعي

    تمكن قابوس من إدخال إصلاحات عديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وساعدته عائدات النفط في القيام بتشييد بنية تحتية ساهمت في تطور مطرد لقطاع السياحة في بلده. وتحولت بلده إلى أكثر الدول العربية استقرارا. كما وصلت الثروة إلى قطاعات عريضة في بلده لذلك كان محبوبا بين العمانيين، لكن بعد الربيع العربي توتر الوضع المادي وارتفعت نسبة البطالة مقارنة بالسابق.

  • Trilaterales Atom-Treffen in Oman (AFP/Getty Images/N. Kamm)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    سياسة خارجية متوازنة

    عمل قابوس على انفتاح بلاده وإقامة علاقات مستقلة ومتوازنة مع الجميع ولم يأخذ جانبا في صراع النفوذ بين السعودية وإيران أو في خلاف دول خليجية مع قطر. كما احتفظت مسقط بالعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979. وساعدت سلطنة عمان في جهود وساطة خلال محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2013 أدت إلى الاتفاق النووي التاريخي الذي تم توقيعه بعد ذلك بعامين.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    عدم مقاطعة مصر بعد كامب ديفيد

    عندما وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1978 قاطعت الدول العربية مصر، ما عدا السودان والصومال وبالطبع عمان. فقد احتفظ السلطان قابوس بعلاقات دبلوماسية كاملة مع مصر السادات.

  • Oman Netanjahu bei Sultan Sultan of Oman Sayyid Qaboos bin Said Al Said (Israel Prime Ministry Office)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    الانفتاح على إسرائيل

    أجتمع السلطان قابوس مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في أكتوبر تشرين الأول عام 2018 خلال زيارة نادرة للسلطنة. وفي حين قامت دول خليجية أخرى بانفتاح تجاه إسرائيل، إلا أن لم يستقبل أي من قادتها مع نتنياهو، كما فعل السلطان قابوس.

  • Oman Maskat | Tod von Sultan Kabus bin Said (Reuters/AFP/A. Caballero-Reynolds)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    السلطان الأعزب أبدا

    كان قابوس الابن الوحيد لأبيه وكانت له أخت غير شقيقة. وتزوج قابوس لفترة قصيرة لكنه لم يرزق بأبناء. وفي سنواته الأخيرة اشتد عليه المرض وكان يذهب للعلاج في ألمانيا أيضا، لكن آخر رحلة علاج له كانت الشهر الماضي في بلجيكا. وبوفاته أعلنت عمان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما. كما أعلنت مصر والإمارات والكويت والأردن والبحرين الحداد لثلاثة أيام وقررت الدول الخمس تنكيس الأعلام.

  • Haitham bin Tarik al Said, neuer Sultan von Oman (picture-alliance/dpa)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    انتقال هادئ للسلطة

    بعد فتح وصية السلطان قابوس، كما يقضي دستور البلاد، عين مجلس العائلة هيثم بن طارق بن تيمور، ابن عم السلطان الراحل، سلطان للبلاد. والسلطان هيثم ولد عام 1954 وتولى العديد من المناصب، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ثم وزيرا للتراث والثقافة، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

  • Haitham bin Tarik al Said, neuer Sultan von Oman (picture-alliance/dpa)

    السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة

    مواصلة ثوابت سياسة قابوس

    وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا لعمان السبت (11 يناير/ كانون الثاني 2020). وفي كلمته خلال مراسم تنصيبه قال "سنسير على نهج السلطان الراحل وعلى الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين واحترام سيادة الدول والتعاون الدولي وحل الخلافات بالطرق السلمية". إعداد: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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