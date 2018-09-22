احتجاجات على وضع حجر أساس لبناء مسجد في ألمانيا

شهدت مدينة إيرفورت الألمانية اليوم الثلاثاء (13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) احتجاجات صاحبت وضع حجر أساس لبناء مسجد في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

من جانبه، أعرب بودو راميلوف، رئيس حكومة ولاية تورينغن (عاصمتها إيرفورت) عن أسفه لإصدار المحكمة الإدارية في مدينة فايمار قراراً يسمح لمناوئي بناء المسجد بالتظاهر في منطقة تقع مباشرة قبالة موقع البناء.

وخلال مراسم وضع حجر الأساس، قال السياسي اليساري إن "حرية الأديان وحمايتها هي من المبادئ المهمة في مجتمعنا المنفتح". وأعرب راميلوف عن تأثره بمظاهر العداء الموجهة ضد سليمان مالك المتحدث باسم طائفة الأحمدية.

ويشار إلى أن جماعة منتمية للطائفة الأحمدية في ألمانيا أعلنت نيتها بناء مسجد في حي مارباخ. ووافقت إدارة المدينة على بناء المسجد. ويشمل البناء قاعة للصلاة للرجال والنساء وقاعة متعددة الوظائف ومئذنة بارتفاع ثمانية أمتار وقبة.

ورحبت الحكومة في الولاية والكنائس ببناء المسجد وعدته إغناء للحياة الدينية في المدينة، بينما رفض المشروع "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)