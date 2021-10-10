 احتجاجات عقارب: تفجر أزمة النفايات في صفاقس | DW الأخبار | DW | 11.11.2021

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احتجاجات عقارب: تفجر أزمة النفايات في صفاقس

لليوم الثالث تتواصل احتجاجات مدينة عقارب التونسية، ويواصل الأهالي احتجاجهم على الأوضاع البيئية الضارة المخيمة على منطقتهم

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