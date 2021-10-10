احتجاجات عقارب: تفجر أزمة النفايات في صفاقس

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لليوم الثالث تتواصل احتجاجات مدينة عقارب التونسية، ويواصل الأهالي احتجاجهم على الأوضاع البيئية الضارة المخيمة على منطقتهم
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى إضراب عام في مدينة عقارب بولاية صفاقس عقب احتجاجات عنيفة ضد التدهور البيئي، تسببت ـ وفق اتهامات ـ بوفاة شاب بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، بيد أن الداخلية التونسية نفت ذلك.
نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، إضرابا عاما ومسيرة احتجاجية إثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة.
شارك آلاف التونسيين في مسيرات مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيّد شملت مدنا تونسية، رافعين شعارات تطالبه بالمضي قدما في خططه، وتصف دستور البلاد بـ"غير الديمقراطي". ويأتي ذلك عقب أيام من مظاهرات رافضة لقراراته.
توافد الآلاف على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للمشاركة في تجمع احتجاجي تنديدا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ومن بينها أساسا تعليق العمل بمعظم مواد الدستور وتجميد البرلمان.
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