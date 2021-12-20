 احتجاجات عارمة في السودان ضد الحكم العسكري | DW الأخبار | DW | 26.12.2021

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احتجاجات عارمة في السودان ضد الحكم العسكري

استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين ضد الحكم العسكري. وبينما اتجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي، مطالبين بعودة الجيش إلى ثكناته وترك الحكم لسلطة مدنية، قطعت السلطات خدمات الانترنت وأغلقت الجسور الرئيسية في العاصمة

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