احتجاجات عارمة في السودان ضد الحكم العسكري

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استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين ضد الحكم العسكري.
وبينما اتجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي، مطالبين بعودة الجيش إلى ثكناته وترك الحكم لسلطة مدنية، قطعت السلطات خدمات الانترنت وأغلقت الجسور الرئيسية في العاصمة
انقلابات عسكرية وتداعيات كورونا وانتخابات مثيرة للجدل، طبعت مسار الديمقراطية في إفريقيا عام 2021 لتضعها تحت ضغط كبير. وفي العام القادم تقبل بعض هذه الدول على انتخابات مهمة، ولا تخلو الحصيلة من إشارات إيجابية أيضاً.
تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بالحكم المدني الديمقراطي وهاتفين ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يأتي ذلك بعد تحذير رئيس الوزراء المعزول عبد الله الحمدوك من "انزلاق البلاد نحو الهاوية".
لقي خمسة أشخاص سودانيون حتفهم خلال مظاهرات احتجاجاً على استيلاء الجيش السوداني على السلطة. بالمقابل نفت الشرطة السودانية اطلاقها النار على المتظاهرين وقالت إنها أحصت "39 اصابة بالغة" في صفوف عناصرها.
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية في السودان، مؤكدا أن بلاده ستستمر بـ"الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي". فيما تواصلت الاحتجاجات في السودان لليوم الرابع على التوالي.
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