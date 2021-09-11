احتجاجات ضد معرض السيارات في ميونخ ونشر 4500 شرطي

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة ميونخ اليوم السبت (11 أيلول/سبتمبر) نشر أكبر قوة لها في المدينة، لمواجهة الاحتجاجات المناوئة لمعرض السيارات في المدينة، وذلك مع وصول أعداد المشاركين في الاحتجاجات إلى الذروة. وقال متحدث باسم الشرطة قبل ظهر اليوم إن عدد القوة المنتشرة سيصل إلى ذروته، بواقع 4500 شرطي. يشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك عشرات آلاف الأشخاص في مظاهرة وتجمع للدراجات في ميونخ اليوم.



واصطفت العشرات من حافلات الشرطة عند ساحة "تيريزنفيزه" حيث من المنتظر أن تنتهي عندها المسيرتان. ومن المنتظر أن يتجمع سائقو الدراجات في وقت لاحق من بعد الظهر عند هذه الساحة في موكب استعراضي عبر 16 مساراً، ويتوقع المنظمون مشاركات الآلاف. ويتهم المتظاهرون المعرض وشركات صناعة السيارات بالتقصير في حماية المناخ والسعي فقط لإعطاء أنفسهم "مظهراً خارجياً نظيفاً". وتشير توقعات الشرطة إلى أن حركة المرور في المدينة ستتقيد بقوة قبل وأثناء وبعد الموكب الاستعراضي للدراجات.

وإلى جانب هاتين المظاهرتين، تتوقع الشرطة اضطرابات أخرى محيطة بمعرض السيارات، وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث محاولات جديدة لاختراق حواجز الشرطة التي كانت منعت مثل هذه المحاولات أمس الجمعة باستخدام الهروات ورذاذ الفلفل. وقال المتحدث إن الشرطة يمكن أن تتخذ اليوم أيضاً تدابير إجبارية إذا تطلب الأمر، محذراً من الاقتراب من الحواجز الشرطية ومعرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن يظل كل شيء سلمياً.



"هدف حماية المناخ هو ما يقودنا"

المستشارة أنغيلا ميركل أكدت خلال افتتاح المعرض الثلاثاء الماضي بأنها على "قناعة تامة بأن التحول إلى الحياد المناخي سينجح بالنسبة لبلادنا وبالنسبة لقطاع صناعة السيارات لدينا".

ولم يعد أكبر معرض للسيارات في ألمانيا، يهتم بالسيارات فقط، بل يسعى هذا العام لأن يشمل وسائل النقل بشكل عام، بدءا من الدراجات الهوائية والكهربائية وانتهاء بالسيارات. وهذا أول حدث رئيسي لصناعة السيارات في جميع أنحاء العالم منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وفي مؤتمر صحفي قبل افتتاحه، قالت هيلديغارد مولر رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية (في.دي.إيه) التي تنظم هذا المعرض: "يدور هذا المعرض حول المحركات الصديقة للمناخ (ووسائل) الانتقال الرقمية... هدف حماية المناخ هو ما يقودنا".



والمعرض، الذي انتقل هذا العام من فرانكفورت إلى ميونخ تحت عنوان "الانتقال في المستقبل"، بعيد كل البعد عن شكله المعتاد الذي يضم أكبر وأقوى السيارات في السوق. وينتهي المعرض يوم الأحد المقبل.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، رويترز)