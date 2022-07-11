 احتجاجات سريلانكا...هل تنتقل إلى الدول الفقيرة؟ | مسائية DW | DW | 14.07.2022

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مسائية DW

احتجاجات سريلانكا...هل تنتقل إلى الدول الفقيرة؟

احتجاجات سيرلانكا التي فجرتها "أسوأ" أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ سبعة عقود، تثير قلقا من انتقال الفوضى إلى بلاد أخرى، وتحديدا الأفقر منها. ماذا عن دول عربية غارقة في الأزمات أيضا ؟

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