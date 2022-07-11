احتجاجات سريلانكا...هل تنتقل إلى الدول الفقيرة؟

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احتجاجات سيرلانكا التي فجرتها "أسوأ" أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ سبعة عقود، تثير قلقا من انتقال الفوضى إلى بلاد أخرى، وتحديدا الأفقر منها. ماذا عن دول عربية غارقة في الأزمات أيضا ؟
اقتحم آلاف المتظاهرين مقر الإقامة الرسمي للرئيس السريلانكي وسط غضب شعبي متصاعد بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد. يلقي المتظاهرون باللوم على الرئيس ويحملونه مسؤولية الأزمة ويطالبون بتنحيه عن منصبه.
تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها. هنا بعض النماذج.
منذ عدة أشهر تشهد سريلانكا احتجاجات ضد تردي الأوضاع والانهيار الاقتصادي وشهدت في الفترة الأخيرة زخما كبيرا على وقع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان العديد من السلع الضرورية. لكن كيف وصلت البلاد إلى هذا الوضع المضطرب؟
تعدت آثار الحرب الروسية الأوكرانية الأبعاد العسكرية المباشرة، لتطال أسواق المال والطاقة. تونس، مهد "الربيع العربي"، تواجه حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجدة جديدة من الهجرة؟
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