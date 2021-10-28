احتجاجات حاشدة في السودان رفضا للحكم العسكري

حمدوك ينفي أخباراً عن موافقته على ترأس حكومة جديدة

بعد صدور أنباء تفيد بموافقته على تولي رئاسة حكومة جديدة، رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك ينفي ذلك بقوة، متمسكاً بالعودة إلى ما قبل الـ25 أكتوبر/ تشرين الأول وإطلاق سراح المعتقلين.