احتجاجات حاشدة في السودان رفضا للحكم العسكري

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خرجت حشود ضخمة من
المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن
أخرى اليوم الخميس في احتجاجات لرفض الحكم العسكري
بعد صدور أنباء تفيد بموافقته على تولي رئاسة حكومة جديدة، رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك ينفي ذلك بقوة، متمسكاً بالعودة إلى ما قبل الـ25 أكتوبر/ تشرين الأول وإطلاق سراح المعتقلين.
أجرى المبعوث الأممي فولكر بيرتس مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك حول خيارات الوساطة مع الجيش، فيما عاد المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الخرطوم لتجديد رفضهم للانقلاب العسكري والمطالبة بحكومة مدنية.
دعا ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تظاهرة مليونية" السبت احتجاجا على الانقلاب العسكري. وبينما يواصل الجيش السوداني حملة الاعتقالات حسب ناشطين، أكد رئيس الوزراء المُعفى عبد الله حمدوك تشبثه بالشرعية.
أفادت مصادر سودانية بـ"إطلاق سراح رئيس الوزراء الذي أطاح به الجيش عبد الله حمدوك وعودته إلى منزله في العاصمة الخرطوم، وتعالت الاصوات للمطالبة بالإفراج عن حمدوك، فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في الشوارع.
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