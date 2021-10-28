 احتجاجات حاشدة في السودان رفضا للحكم العسكري | DW الأخبار | DW | 22.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

احتجاجات حاشدة في السودان رفضا للحكم العسكري

خرجت حشود ضخمة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اليوم الخميس في احتجاجات لرفض الحكم العسكري

مشاهدة الفيديو 01:59

المزيد من المركز الإعلامي

السودانيون يواصلون الاحتجاج على الانقلاب 28.10.2021

رئيس وزراء السودان المقال عبد الله حمدوك في بيته محاطًا بقوات أمنية 27.10.2021

جهود دولية لحل الأزمة في السودان بعد الانقلاب العسكري 04.11.2021

مسائيةDW : ضغوط دولية متزايدة على البرهان.. هل تعيد حمدوك إلى منصبه؟ 28.10.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

Abdullah Hamduk, sudanesische Regierungschef, spricht bei einer Pressekonferenz. Im Sudan hat das Militär einen Putschversuch unternommen. Regierungschef Abdullah Hamduk sei festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

حمدوك ينفي أخباراً عن موافقته على ترأس حكومة جديدة 03.11.2021

بعد صدور أنباء تفيد بموافقته على تولي رئاسة حكومة جديدة، رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك ينفي ذلك بقوة، متمسكاً بالعودة إلى ما قبل الـ25 أكتوبر/ تشرين الأول وإطلاق سراح المعتقلين.

TOPSHOT - Sudanese anti-coup protesters attend a gathering in the capital Khartoum's twin city of Omdurman on October 30, 2021, to express their support for the country's democratic transition which a military takeover and deadly crackdown derailed. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

السودان- مباحثات مع حمدوك على وقع مظاهرات منددة بالانقلاب 31.10.2021

أجرى المبعوث الأممي فولكر بيرتس مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك حول خيارات الوساطة مع الجيش، فيما عاد المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الخرطوم لتجديد رفضهم للانقلاب العسكري والمطالبة بحكومة مدنية.

Thousands of pro-democracy protesters take to the streets to condemn a takeover by military officials in Khartoum, Sudan, Monday Oct. 25, 2021. Sudan’s military seized power Monday, dissolving the transitional government hours after troops arrested the acting prime minister and other officials. The takeover comes more than two years after protesters forced the ouster of longtime autocrat Omar al-Bashir and just weeks before the military was expected to hand the leadership of the council that runs the African country over to civilians. (AP Photo/Ashraf Idris)

السودان ـ دعوات لتظاهرة مليونية..وحمدوك يعلن تمسكه بالشرعية 28.10.2021

دعا ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تظاهرة مليونية" السبت احتجاجا على الانقلاب العسكري. وبينما يواصل الجيش السوداني حملة الاعتقالات حسب ناشطين، أكد رئيس الوزراء المُعفى عبد الله حمدوك تشبثه بالشرعية.

25.10.2021 Abdullah Hamduk, sudanesische Regierungschef, spricht bei einer Pressekonferenz. Im Sudan hat das Militär einen Putschversuch unternommen. Regierungschef Abdullah Hamduk sei festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

السودان.. حمدوك يعود إلى منزله وسط تعزيزات أمنية مكثفة 26.10.2021

أفادت مصادر سودانية  بـ"إطلاق سراح رئيس الوزراء الذي أطاح به الجيش عبد الله حمدوك وعودته إلى منزله في العاصمة الخرطوم، وتعالت الاصوات للمطالبة بالإفراج عن حمدوك، فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في الشوارع.