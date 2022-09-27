 احتجاجات جديدة في جامعات ومحافظة كردستان الإيرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2022

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احتجاجات جديدة في جامعات ومحافظة كردستان الإيرانية

تواصلت التظاهرات وأعمال الاحتجاج في مناطق متفرقة في إيران أبرزها في شمال غرب البلاد حيث تعيش أغلبية كردية، وفي جامعات وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المحتجين.

اندلعت الاحتجاجات قبل حوالي شهرين بعد وفاة مهسا أميني

اندلعت الاحتجاجات قبل حوالي شهرين بعد وفاة مهسا أميني

اندلعت احتجاجات جديدة في إيران الأحد (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) في جامعاتٍ وفي شمال غربي البلاد ذي الغالبية الكردية، في استمرارٍ للحركة المناهضة للنظام التي بدأت قبل نحو شهرين.

مختارات

رغم التحذيرات الصارمة من الحرس الثوري واصل الطلبة في إيران احتجاجاتهم واشتبكوا مع الشرطة في مختلف الجامعات، حسب ما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل. فيما اعتدى مجهولون على متحتجين أمام السفارة الإيرانية في برلين.

احتجزت عناصر ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" في إيران الشابة الكردية مهسا أميني بسبب ارتدائها "لباسا غير محتشم" لتلقى حتفها خلال اعتقالها. وقد أثارت واقعة مقتلها موجة احتجاجات كبيرة في إيران، فما هي "شرطة الأخلاق" في إيران؟

يخشى كثير من الإيرانيين والمراقبين أن تقمع السلطات الإيرانية بقسوة شديدة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني. وقطع الإنترنت هو تحضير لممارسة العنف وربما ارتكاب مجازر، بحسب مراقبين.

وتطوّرت الاحتجاجات، التي اندلعت في منتصف أيلول/سبتمبر على أثر وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء، إلى أكبر تحدٍّ للنظام في إيران منذ ثورة العام 1979.

وعلى عكس التظاهرات التي شهدتها البلاد في العام 2019، فقد انتشرت الاحتجاجات الحالية في جميع أنحاء البلاد، عبر الطبقات الاجتماعية والجامعات والشوارع وحتى المدارس، كما لم تُظهر أيّ بوادر للتراجع في ظلّ ارتفاع عدد القتلى إلى 200، وفقاً لإحدى المنظمات الحقوقية.

وقالت منظمة حقوقية أخرى هي "هنكاو" التي تتخذ من النروج مقرّاً لها، إنّ القوات الأمنية فتحت النيران الأحد على محتجّين في بلدة مريوان في محافظة كردستان، ما أدى إلى إصابة 35 شخصاً. ولم يكن من الممكن التحقّق فوراً من الحصيلة.

واندلعت هذه الاحتجاجات على أثر وفاة الطالبة الكردية نسرين قادري في طهران. وقادري التي تتحدّر من مريوان توفيت السبت بعدما ضربتها الشرطة على رأسها، حسبما أفادت "هنكاو".

ولم تعلّق السلطات الإيرانية بعد على سبب الوفاة. غير أنّ "هنكاو" أشارت إلى أنّ الشابة دُفنت عند الفجر من دون مراسم جنازة، بناء على إصرار السلطات التي تخشى أن يشعل الحدث موجة احتجاجات جديدة.

وأضافت أنّ السلطات أرسلت بعد ذلك تعزيزات إلى المنطقة.

وكانت المناطق التي يقطنها الأكراد بمثابة مركزٍ للاحتجاجات منذ وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية من بلدة سقز في محافظة كردستان.

"أنا امرأة إيرانية… إلى متى سيستمر قمعي؟"

جامعات وتكتيكات جديدة

كذلك، ظهرت الجامعات كمراكز احتجاج رئيسية. وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النروج مقرّاً، إنّ طلّاباً في جامعة شريف في طهران نظّموا اعتصامات الأحد دعماً لزملائهم المعتقلين.

وفي هذه الأثناء، أزال طلّاب في جامعة في بابل في شمال إيران الحواجز الفاصلة بين الجنسين التي نُصّبت في المقهى وفق القانون، حسبما أضافت المنظمة.

وشهدت الاحتجاجات تكتيكات كثيرة ومختلفة، حيث أشار المراقبون إلى نزعة جديدة نسبياً تتمثّل في إزالة الشباب للعمائم من على رؤوس رجال الدين في الشوارع.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران السبت إنّ 186 شخصاً على الأقل قُتلوا في حملة قمع الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، بزيادة عشرة أشخاص منذ الأربعاء. وأضافت المنظمة أنّ 118 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في احتجاجات منفصلة منذ 30 أيلول/سبتمبر في سيستان بلوشستان، وهي مقاطعة تقطنها غالبية سنية في جنوب شرق البلاد، الأمر الذي يشكّل تحدّياً آخر للنظام.

كذلك، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنّ القوات الأمنية قتلت 16 شخصاً على الأقل بالرصاص الحي، عندما اندلعت احتجاجات بعد صلاة الجمعة في بلدة خاش في سيستان بلوشستان.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنّه يُخشى من مقتل عشرة أشخاص في أعمال العنف التي شهدتها خاش الجمعة، متهمة القوات الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين من فوق أسطح المنازل.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم "الإيرانيون يواصلون النزول إلى الشوارع وهم مصمّمون أكثر من أي وقت مضى على إحداث تغييرات جوهرية". وأضاف أنّ "الرد من الجمهورية الإسلامية هو المزيد من العنف". 

منشأة نطنز النووية في إيران

منشأة نطنز النووية في إيران

ما مصير جهود إحياء الاتفاق النووي؟

في غضون ذلك، أدّت حملة القمع أيضاً إلى تراجع الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، وتكثيف التركيز على علاقات طهران مع موسكو، خصوصاً إمدادها روسيا بالطائرات بدون طيار المستخدمة في حرب أوكرانيا.

واندلعت الاحتجاجات في ظلّ الغضب من قواعد اللباس الصارمة التي اعتُقلت أميني على أساسها. ولكنّها تحوّلت إلى حركة واسعة النطاق ضد النظام الذي يحكم إيران منذ سقوط الشاه.

ويأتي ذلك فيما يشعر السنّة في سيستان بلوشستان منذ فترة طويلة بالتمييز ضدّهم من قبل القيادة الشيعية في البلاد. وأدّت التقارير عن اغتصاب فتاة في هذه المحافظة خلال احتجازها لدى الشرطة، إلى انطلاق احتجاجات أخرى.

وحذّرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من أنّ "العشرات" من المتظاهرين الموقوفين اتُهموا بارتكاب جرائم مفترضة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، ما يعني ارتفاع العدد من حفنة قليلة كانوا يواجهون هذا المصير.

ومن بين آلاف الأشخاص، شهدت حملة القمع توقيف ناشطين وصحافيين وفنّانين بارزين، مثل مغنّي الراب المعروف توماج صالحي.

كما أنّ هناك قلقاً متزايداً بشأن حالة الكاتب في صحيفة "وول ستريت جورنال" والناشط في مجال حرية التعبير حسين روناغي، الذي أوقف في أيلول/سبتمبر والذي تقول عائلته إنه يخوض إضراباً عن الطعام في سجن إوين.

وكتب شقيقه حسن عبر "تويتر" أنّ والده أحمد يرقد الآن في العناية المركّزة بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء تنفيذه وقفة احتجاجية خارج سجن إوين.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    نظرية الدومينو المرغوب فيها

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