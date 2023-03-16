 احتجاجات تستقبل بنيامين نتنياهو لدى زيارته للندن | DW الأخبار | DW | 24.03.2023

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DW الأخبار

احتجاجات تستقبل بنيامين نتنياهو لدى زيارته للندن

تعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ والصفير لدى وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني، إذ تبعته المعارضة الغاضبة إزاء خططه لإصلاح النظام القضائي إلى لندن.

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