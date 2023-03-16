احتجاجات تستقبل بنيامين نتنياهو لدى زيارته للندن

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تعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ والصفير لدى وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني، إذ تبعته المعارضة الغاضبة إزاء خططه لإصلاح النظام القضائي إلى لندن.
تتواصل المظاهرات الحاشدة في إسرائيل احتجاجا على مشروع لإصلاح النظام القضائي تحاول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية إقراره. ويستعد الائتلاف الحاكم لتسريع العملية التشريعية اعتباراً من الأحد.
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤلين الألمان. تأتي الزيارة وسط جدل شديد يدور في إسرائيل حول تعديلات في النظام القضائي انتقدتها برلين، فيما تستمر المظاهرات داخل إسرائيل رفضاً لها.
تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي الذي يعمل الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تمريره. ويرى مراقبون أن الفجوة بين مؤيدي التشريع ومعارضيه في المجتمع آخذة في الاتساع.
تواصل المعارضة مظاهراتها ورفضها لخطط الإصلاح القضائي التي تسعى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينية بنيامين نتنياهو إقرارها. الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ طرح تسوية لتجنيب البلاد ما وصفه "بالانهيار الدستوري".
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