احتجاجات تستقبل بنيامين نتنياهو لدى زيارته للندن

إسرائيل.. مشروع الإصلاح القضائي يعمق الانقسام ويزيد الاستقطاب

تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي الذي يعمل الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تمريره. ويرى مراقبون أن الفجوة بين مؤيدي التشريع ومعارضيه في المجتمع آخذة في الاتساع.