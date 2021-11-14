احتجاجات المعارضة التونسية ضد الرئيس سعيد في ذكرى ثورة الياسمين

الغنوشي يطالب سعيّد بكشف مصير البحيري وأنباء عن نقله للمستشفى

تداولت عدة مصادر نقل نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري في حالة خطرة إلى مستشفى بنزرت شمال البلاد بعد يومين من توقيفه، فيما طلب راشد الغنوشي من الرئيس قيس سعيّد الكشف عن مكان البحيري.