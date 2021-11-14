 احتجاجات المعارضة التونسية ضد الرئيس سعيد في ذكرى ثورة الياسمين | DW الأخبار | DW | 14.01.2022

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احتجاجات المعارضة التونسية ضد الرئيس سعيد في ذكرى ثورة الياسمين

استخدمت الشرطة التونسية خراطيم المياه لتفريق محتجين وسط العاصمة خرجوا اليوم الجمعة للتظاهر ضد الرئيس قيس سعيد في ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

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