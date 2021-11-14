احتجاجات المعارضة التونسية ضد الرئيس سعيد في ذكرى ثورة الياسمين

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استخدمت الشرطة التونسية خراطيم المياه لتفريق محتجين وسط العاصمة خرجوا اليوم الجمعة للتظاهر ضد الرئيس قيس سعيد في ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
في مقر اضراب الجوع المفتوح لمعارضي الرئيس قيس سعيد يقضي عز الدين الحزقي يومه في شرح المخاطر المحدقة بالديمقراطية الناشئة بعد تعليق الدستور وتجميد البرلمان، أين تقف تونس في ذكرى ثورتها وبعد انقلاب الرئيس على ديمقراطيتها؟
رغم منع السلطات التونسية التجمعات بسبب كورونا، خرجت مظاهرات مناوئة للرئيس قيس سعيد في ذكرى الثورة، في وقت تم فيه الكشف عن تسجيلات صوتية "مثيرة" توثق اللحظات الأخيرة لهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتظهر ارتباكه.
تداولت عدة مصادر نقل نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري في حالة خطرة إلى مستشفى بنزرت شمال البلاد بعد يومين من توقيفه، فيما طلب راشد الغنوشي من الرئيس قيس سعيّد الكشف عن مكان البحيري.
بعد قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالإفراج عن وزير العدل التونسي السابق وعضو حزب النهضة الإسلامي، نور الدين البحيري.
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