 احتجاجات العراق .. هل تنهي نفوذ واشنطن وطهران في بلاد الرافدين؟ | سياسة واقتصاد | DW | 13.01.2020

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سياسة واقتصاد

احتجاجات العراق .. هل تنهي نفوذ واشنطن وطهران في بلاد الرافدين؟

مطالبة البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأجنبية، يراه البعض توجها رسميا للحد من النفوذ الأمريكي بعد اغتيال سليماني. لكن ماذا عن تدخل إيران ونفوذها الواسع في بلاد الرافدين؟ وما هو موقف الشارع والمحتجين من ذلك؟

صورة لوكالة رويترز من احتجاجات الطلاب في البصرة ضد تدخل إيران والولايات المتحدة في العراق بتاريخ 08.01.2020

هل يشهد الشارع العراقي تغيرا بعد التطورات الأخيرة في الصراع بين إيران والولايات المتحدة الامريكية؟

بعد اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد، ازدادت مخاوف العراقيين من أن يتسبب الصراع بين واشنطن وطهران في مزيد من الفوضى في العراق.

وبالرغم من توجه كافة الأنظار إلى مطالبة البرلمان العراقي بانسحاب كافة القوات الأجنبية، وما ترتب على ذلك من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق إذا تم إجبار القوات الأمريكية على المغادرة، فإن الحديث عن النفوذ الأمريكي في العراق يقابله الحديث عن النفوذ الإيراني.

"يلعن أبو أمريكا لأبو إيران

واستأنف العراقيون التظاهر بعد تراجعها إثر اغتبال سليماني، وما ميز التظاهرات الأخيرة كان التنديد العلني بكل من إيران والولايات المتحدة، المتظاهرين لهتاف "يلعن أبو أمريكا لأبو إيران".

وفي حوار أجرته DW عربية، أكد الكاتب والناشط بالحراك العراقي كامل عبدالرحيم على أن الشعار الذي يحمله المتظاهرون في العراق مؤخرا، هو "لا.. سواء لإيران أو للولايات المتحدة"، يعود إلى كون أن الصراع  الدائر بين الدولتين لا يصب في مصلحة العراق، وقال إن "مهمة المتظاهرين اليوم تتركز على تغيير ملامح النظام العراقي من خلال المطالبة باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تعمل على ترسيخ السيادة الوطنية والتصدي لأي تدخل خارجي إيراني كان أو أمريكي".

مختارات

أما الخبير بالشأن العراقي غانم جواد، في لقاء آخر مع DW عربية، فيرى أن المزاج العراقي بعد اغتيال سليماني والمهندس مستمر في انقسامه ما بين ثلاث مجموعات، إما مؤيدة للموقف الإيراني أو مناهضة له، فضلا عن المجموعة الثالثة التي تمثل الأغلبية الصامتة البعيدة عن هذا الانقسام، على حد وصفه.

وفيما يتعلق بحلفاء إيران بالتحديد، يقول جواد: "المجموعات العراقية المتحالفة مع إيران لم يتغير موقفها، بل على العكس نجد أنها بدأت حملات لدعم الموقف الإيراني وإعلان الحداد على سليماني والمهندس والدعوة للرد على الضربة الأمريكية".

وفي هذا السياق طالب أمين عام حزب الله حسن نصر الله، حلفاء إيران بـ "القصاص العادل" ردا على اغتيال سليماني قائلا: "أعتقد أنه على محور المقاومة أن يبدأ العمل".

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احتجاجات في العراق ومقتل متظاهرين

غضب متصاعد

وبينما يرى البعض أنه لا يوجد تحول واضح أو ملموس في موقف الشارع العراقي من إيران، يشير الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن محمد سليمان، إلى أنه بالرغم من صعوبة تحديد إلى أين ستتوجه الأمور بالضبط في العراق، فإن الأمر الواضح الوحيد هو "الغضب المتصاعد من السياسات الإيرانية" وأن التظاهرات الأخيرة سواء في بغداد أو طهران نفسها، هي دليل على هذا الغضب.

ويضيف سليمان في حوار مغ DW عربية أن إيران "لم تقم حتى الآن بأي خطوة حقيقية لكسب تأييد أو تعاطف الشارع العراقي معها. حتى أن جميع الأسماء المرشحة لخلافة عادل عبد المهدي لا تحظى بتأييد الشارع العراقي، بل على العكس قد تثير الغضب والرفض".

ويتفق المتخصص بالشأن العراقي غانم جواد مع سليمان على الراي بأن هناك جهودا تبذل لإعادة انتخاب عبد المهدي لعدم وجود توافق على أي شخص أخر ويوقل جواد "من الصعب إحداث تغيير حقيقي بميزان القوى الحالي في العراق، فالأمر يحتاج إلى مرور مزيد من الوقت حتى يتضح كيف سيتطور الصراع بين اللاعبين الرئيسين إيران والولايات المتحدة". 

وكان عادل عبد المهدي قد تقدم استقال من منصبة ، بالاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور. ولا تزال القوى السياسية في العراق غير قادرة على التوافق فيما بينها على اسم بديل لعبد المهدي رغم انقضاء المهلة الدستورية المخصصة لذلك.

هل تغير إيران قواعد اللعبة؟

يتوقع الكاتب والناشط في الحراك العراقي كامل عبدالرحيم، أن يشهد الموقف الإيراني من التظاهرات في العراق "تراخيا" بسبب ما تمر به إيران من أزمة حاليا، حيث اتضح أنها لا تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة "لعدم امتلاك طهران المصادر الكافية لشن هجوم على الأخرين" على حد وصفه.

كما تنبأ عبدالرحيم بتسبب التظاهرات التي تشهدها العراق في ما أسماه "خلق كيان سياسي له رأي وموقف" لعدم قدرة النظام العراقي الحالي على الاستمرار طويلا بالطريقة القديمة، ما سيضطر إيران في النهاية للتعامل مع الأمر الواقع في العراق، ويقول "يجب أن تتخلى إيران عن فكرة تصدير ثورتها لجيرانها، وعليها أن تتوصل لتسوية سياسية جديدة مع العراقيين وأن تتفهم مطالب المتظاهرين وتنهي حملة تخوينهم عبر وكلائها".

إلا أن الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن محمد سليمان، لا يتفق مع تفاؤل الناشط العراقي، إذ يستبعد قيام إيران بأي محاولة للتفاوض أو التقرب من المتظاهرين العراقيين، ويصف النظام في إيران بأنه "نظام غير ديمقراطي يشبه في صفاته الأنظمة الديكتاتورية الأخرى بالشرق الأوسط، كما أن إيران ترى منذ البداية في التظاهرات محاولة لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق".

دينا البسنلي

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية  

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احتجاجات في العراق ومقتل متظاهرين  

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