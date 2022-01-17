 احتجاجات السودان.. هل تعيد خلط أوراق المشهد السياسي؟ | مسائية DW | DW | 30.06.2022

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مسائية DW

احتجاجات السودان.. هل تعيد خلط أوراق المشهد السياسي؟

في الذكرى الثالثة لانطلاق ما يسمى بثورة ثلاثين يونيو في السودان.. عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد حكم القيادة العسكرية في البلاد..وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى.. فإلى أين يتجه المشهد السوداني؟

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KHARTOUM, SUDAN - FEBRUARY 14: Security forces intervene in protesters during a protest demanding the Sovereignty Council, which is under military rule, be dissolved and the administration should be handed over to the civilians as soon as possible in Khartoum, Sudan on February 14, 2022. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

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A general view of the Sudan-Ethiopia border, March 23, 2021. Those going hungry inside Tigray aren't making it as far as the border post where a fading Sudanese flag whipped near soldiers watching a no man's land at dusk. Their task is to take the names of the battered new arrivals walking in from Ethiopia, then send them for registration. There, the Tigrayans will be asked their ethnicity. For once, they'll be free to answer. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

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Title: Pro-democracy protests in Sudan Teaser: The situation in Sudan remains tense. After a military coup in October, there hasn't been a single week without pro-democracy protests. @DW DigiVN: http://digivn.dwelle.de/ShowDigiVN?omid=220124-09-1744 Keywords: Sudan, military coup, pro-democracy protests From Adrian Kriesch´s Q Sudan

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