احتجاجات السودان.. هل تعيد خلط أوراق المشهد السياسي؟

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في الذكرى الثالثة لانطلاق ما يسمى بثورة ثلاثين يونيو في السودان.. عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد حكم القيادة العسكرية في البلاد..وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى.. فإلى أين يتجه المشهد السوداني؟
كشفت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن سقوط ستة ضحايا جدد بعد ثمانية أشهر من حركة الاحتجاجات ضد انقلاب تشرين الأول/أكتوبر. وفيما يحكم الجيش قبضته على البلاد تتعرض حركة الاحتجاجات لقمع دامٍ مع قطع متواصل للإنترنت.
قالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن متظاهرا قتل بالرصاص خلال احتجاجات مناهضة للانقلاب في مدينة أم درمان. ويشار إلى أن معظم قتلى الاحتجاجات في السودان كانوا من الشباب، ووعد قادة عسكريون بإجراء تحقيقات في الوفيات.
أثارت المواجهات العسكرية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قلق مفوضية الاتحاد الأفريقي. رئيس المفوضية دعا البلدين للامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة.
قرر عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رفع حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلاباً عسكرياً أطاح السلطة المدنية، كما أوصى المجلس بالسماح لقناة الجزيرة بمزاولة البث من السودان مجدداً.
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