احتجاجات السودان.. هل تعيد خلط أوراق المشهد السياسي؟

مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة تطالب بالحكم المدني في السودان

قالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن متظاهرا قتل بالرصاص خلال احتجاجات مناهضة للانقلاب في مدينة أم درمان. ويشار إلى أن معظم قتلى الاحتجاجات في السودان كانوا من الشباب، ووعد قادة عسكريون بإجراء تحقيقات في الوفيات.