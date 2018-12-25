 احتجاجات السودان.. كيف سيحرك البشير خيوط اللعبة هذه المرة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

احتجاجات السودان.. كيف سيحرك البشير خيوط اللعبة هذه المرة؟

لطالما أتقن الرئيس السوداني اللعب على حبال العلاقات مع الخارج. مواقفه وتحالفاته غير ثابتة ومليئة بالجدل والمراوغات. أفلت حتى الآن من مذكرة الاعتقال بحقه من محكمة العدل الدولية، فكيف سينجو البشير هذه المرة؟

Bildergalerie langjährige Herrscher Omar al-Bashir (Getty Images/AFP/A. Shazly)

حتى قبل انطلاق الاحتجاجات الحالية في بلاده كان الرئيس السوداني عمر بشير حاضرا بشكل كبير في الإعلام بعد زيارته المثيرة للجدل لسوريا كأول زعيم عربي يلتقي بشار الأسد منذ اندلاع حركة الاحتجاجات.  وقبل بضع سنوات أثارت الخرطوم الجدل أيضا بعد تصريحات لوزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور حول إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل. علاقاته مع دول الخليج كذلك تسودها الكثير من التقلبات والتشابكات.

ويُعرف عن عمر البشير دهاؤه السياسي الذي استثمره من جهة في ضمان بسط سيطرته داخليا لمدة ثلاثة عقود، ومن جهة أخرى في بناء شبكة معقدة من العلاقات والتحالفات الخارجية يستخدمها كلما ضاق الخناق عليه. فكيف سيستخدم البشير هذه المرة ورقة العلاقات مع الخارج؟ وهل ينفذ بجلده هذه المرة أيضا؟

مصر تراقب بحذر

يعيش السودان أوضاعا اقتصادية صعبة، جزء كبير منها يعود للحصار الاقتصادي الأمريكي بالإضافة إلى خسارة البلاد موارد النفط في الجنوب بعد استقلال جنوب السودان عقب استفتاء شعبي في 2011. وهي السنة نفسها التي اندلعت فيها أحداث الربيع العربي التي هزت المنطقة. السودان أفلت، عكس دول أخرى، بأقل الخسائر من عدوى الربيع العربي رغم أن الوضع في جارته مصر كان مشتعلا، لكن يبدو أن هذه العدوى احتاجت سبع سنوات لتنتقل فعليا إلى السودان وترسم مشاهد تذكر باحتجاجات تونس مهد الربيع العربي.

ورغم أن العلاقات بين الخرطوم والقاهرة لم تكن يوما ممتازة إلا أن المصريين سيفضلون على أي حال إيجاد صيغة للتعامل مع البشير على احتمال أن يغرق السودان، العمق الاستراتيجي لمصر، في الفوضى والمجهول كما يقول خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في حوار مع DW  عربية.

ويضيف: "هناك طبعا اختلافات كبيرة بين النظامين والعلاقات تعرف استقرارا الآن لكنها ليست متينة. نظام البشير الإخواني يشكل توجها مناقضا إيديولوجيا لتوجه السيسي لكن مصر لا تريد أن يغرق بلد جار آخر في الفوضى بعد ليبيا وتصبح بالتالي محاطة بالخطر من كل جهة".

أما بخصوص محاولاته في السنوات الأخيرة التقارب مع تل أبيب والتي اعتبرها متابعون للشأن السوداني آنذاك مساع للوصول إلى قلب واشنطن، فيقول أبو دياب إن البشير كان يراهن على جلب نتنياهو لصفه وبذلك يجلب أيضا ربما أموالا واستثمارات "لكن تيار الإنجيليين داخل الولايات المتحدة نصح نتنياهو بعدم زيارة الخرطوم لأنها لن تكون بوابة جيدة له، بعدها لجأ البشير إلى زيارة دمشق عله ينجح في تحفيز شيء ما أو لعب دور ما أو حتى ربما ابتزاز دول ما، لكن لا شيء من ذلك حصل حتى الآن"، كما يقول الخبير.

Der syrische Präsident Bashar Assad (rechts) schüttelt dem sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir in Damaskus, Syrien die Hand (picture-alliance)

زيارة عمر البشير إلى سوريا أثارت الكثير من الجدل

خريطة علاقات معقدة

وكان البشير تلقى يوم السبت اتصالا هاتفيا من أمير قطر للاطمئنان على الأوضاع في البلاد مع تزايد حدة الاحتجاجات.  وأعلن الأمير تميم بن حمد خلال الاتصال "وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدتها علي تجاوز هذه المحنة مؤكدا حرصه على استقرار السودان وأمنه". وفي الوقت الذي أعلنت فيه قطر مساندتها للبشير، حذت البحرين حذوها، بينما التزمت السعودية والإمارات الصمت وإن كان موقفهما من رفض سقوط النظام السوداني واضحا حسب المراقبين.

وقد نجح البشير في بناء علاقات متداخلة ومعقدة مع دول الخليج فمن جهة يعتبر حليفا مهما في الحرب التي تشنها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، ومن جهة أخرى كان يبعث رسائل تضامن لقطر بعد أزمة الخليج، هذا كله في الوقت الذي يعتبر فيه من الدول العربية القليلة التي احتفظت بعلاقات مع طهران.

ويقول خطار أبو دياب إن البشير بعد خروجه من التحالف الوثيق مع إيران بدأ يتقرب لقطر حتى بدأ البعض يحسبه على المحور القطري-التركي لكنه تقرب أيضا من السعودية بشكل كبير، "وهذا كله منسجم مع شخصية البشير فهو حيوان سياسي كبير نجح على مدى عقود في إبعاد المقربين، استبد وأطاح بخصومه، حجّم المعارضة وقبل بتقسيم السودان إلى جنوبي وشمالي ليبقى هو زعيما في الشمال".

ويقول الخبير في العلاقات الدولية إن دول الخليج بكل الاختلافات والتناقضات بينهما الآن تُجمع بالتأكيد على أن بقاء البشير في السلطة أفضل من فوضى جديدة خاصة بسبب الخوف من البدائل المحتملة في حال سقوط نظامه.

ويقول سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القانون الدولي في تصريحات لـ DW عربية إن هناك احتمال أن يستطيع البشير احتواء الاحتجاجات إن ساعدته بعض الدول ماليا وتقنيا، خاصة أن هناك دولا متخوفة على استثماراتها ومرافئها. وفي هذا السياق تناقلت تقارير إعلامية خبرا نقلا عن صحيفة سودانية مفاده أن قطر قدمت للسودان منحة عاجلة قيمتها مليار دولار للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وحسب المصدر ذاته تسعى دول أخرى لتقديم مساعدات أيضا.

Erdogan zu Besuch im Sudan (picture-alliance/dpa/K. Ozer)

استطاع البشير الحفاظ على علاقات قوية مع دول إقليمية رغم العداوت بينها

كيف تنظر القوى الكبرى لما يحدث في السودان؟

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب وفرضت عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ سنة 1997. وقبل حوالي عام رفع الرئيس ترامب عقوبات اقتصادية عمرها 20 سنة على الخرطوم وأرجعت واشنطن ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. لكن رفع العقوبات لم يحن من تدهور الوضع الإقتصادي وتحولت الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة إلى مطالب بإسقاط نظام البشير الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد  منذ 30 عاما.

مختارات

ذكرت لجنة سودانية محلية أن تسعة أشخاص أصيبوا برصاص قوات الأمن في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم أمس. وبدأت احتجاجات الخبز تأخذ منحى جديدا بشعاراتها المطالبة بإسقاط نظام البشير وتصاعد وتيرة العنف ضدها. (26.12.2018)

رغم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات على دمشق قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد. وأكد البشير "وقوف بلاده إلى جانب سوريا وأمنها". (16.12.2018)

أحصت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان مقتل 37 من المتظاهرين برصاص قوات الأمن السودانية خلال خمسة أيام من الاحتجاجات على غلاء المعيشة. وانتشرت الشرطة بكثافة وسط الخرطوم تحسبا لمظاهرات "تجمع المهنيين". (25.12.2018)

العلاقات التاريخية القوية بين الصين والسودان تتجاوز مرحلة حكم البشير لكن في عهده عرفت العلاقات ازدهارا إذ تحتل بكين موقعا متميزا كشريك تجاري واقتصادي للسودان. وتشير بعض التقارير إلى أن الصينيين من أبرز موردي السلاح للخرطوم كما أن الصين أعقت مؤخرا الخرطوم من ديونها الحكومية.

وبالإضافة إلى الصين، روسيا تجمعها كذلك علاقات قوية بالسودان. وقد علق عمر البشير أكثر من مرة على مدى قوة التعاون العسكري مع موسكو وأعلن في شباط/ فبراير من هذا العام عن وجود برنامج لتطوير القدرات العسكرية السودانية. فكيف تتفاعل بكين وموسكو مع تطور الاحتجاجات في السودان؟

يقول خطار أبو دياب إن الدولتين تراقبان طبعا بحذر ما يحدث وتهمهما مصالحهما الكبيرة في السودان "لكن هذا لا يعني أن هناك بالضرورة تمسكا بشخص البشير. إذا انتهت مثلا الأمور بشكل يشبه انقلابا أبيض وطلب ضابط من الجيش من البشير التنحي، لا أعتقد أن هاتين الدولتين سيكون لديهما مشكلة".

الكاتبة: سهام أشطو

  • Proteste Gelbwesten in Paris (Reuters/S. Mahe)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    السترات الصفراء

    الوصفة بسيطة: يأخذ الشخص سترة صفراء ويحدد موعداً عبر "فيسبوك" وينزل إلى الشارع. حركة السترات الصفراء لا يقودها زعماء وغير مرتبطة بأحزاب. فالمجموعات اليسارية واليمينية المتطرفة أيضاً تجتمع تحت هذا الشعار. الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع بينها.

  • Thailand Bangkok Demonstration Rothemden (AP)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    الأقمصة الحمراء

    في تايلاند أثارت "القمصان الحمراء" الاهتمام بعض الوقت إليها. وحتى هنا تجمع عدد من المجموعات السياسية تحت لواء منظمة واحدة، هي التحالف الديمقراطي الوطني ضد الدكتاتورية. وكانت "القمصان الحمراء" مقربة من رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا، الذي أزيح عن السلطة في 2006 من خلال انقلاب عسكري. وقد نظموا العديد من الاحتجاجات الشعبية المثيرة للانتباه.

  • Thailand Demonstration Gelbhemden Anhänger König Bhumibol Adulyadej (picture-alliance/dpa/Royal Household Bureau)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ضد الأقمصة الصفراء

    في تايلاند، ظلت "القمصان الحمراء" لفترة طويلة في مواجهة "القمصان الصفراء". فهم في غالبيتهم ليبراليون أو محافظون يجمع بينهم رفض السياسة الحكومية المتبعة من قبل تاكسين. والكثير من "القمصان الصفراء" كانوا أنصار للملك بوميبول أدوليادي، الذي كان لونه الرمزي الأصفر، الذي يمثل في تايلاند الاثنين. أما الأحمر فيمثل في المقابل الأحد.

  • Rom Konklave beginnt (Reuters)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    للألوان سلطة

    لطالما عبّرت الألوان دوماً عن السلطة السياسية. فحتى خلال العصور الوسطى كان مسموحاً فقط للنخب الأرستقراطية ارتداء اللونين الأحمر أو البنفسجي، لأن إنتاج هذه الألوان كان صعباً جداً. وظل هذا السر في الألوان قائماً أيضاً داخل الكنيسة الكاثوليكية. نرى هنا المجمع المغلق لانتخاب البابا في 2013 ـ فمن يرتدي اللباس الأحمر هو كاردينال.

  • Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Hongkong vor 01.12.2014 (AFP/Getty Images/D. de la Rey)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ثورة المظلات

    الألوان تجمع بين الناس وتعرض التوحد في وجه الظروف الخارجية. والقضية لا ترتبط فقط بألوان أو قطع ملابس. فأحياناً تصلح بعض المظلات لبلوغ الهدف. في هونغ كونغ، خرج آلاف الأشخاص في 2014 من أجل مزيد من الديمقراطية في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، وكانوا يحملون المظلات للاحتماء من الشمس والمطر والغاز المسيل للدموع أو هراوات الشرطة.

  • Hong Kong Regenschirm Revolution (picture-alliance/epa/A. Hofford)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    لون المظلة

    في كثير من الأماكن، اتفق المشاركون في هونغ كونغ على حمل مظلات بلون موحد، في الغالب الأصفر. من خلال ذلك تبدو المجموعة متجانسة والغرض من المظلات لا يتأثر. وكان من الممكن شراء مظلات تحمل شعار "القوة للشعب".

  • Iran Grüne Bewegung Logo Symbolbild

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    حركة خضراء

    بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2009، اندلعت في العديد من المدن احتجاجات شعبية ضد نتائج الانتخابات. واتهم المتظاهرون القيادة بالإبقاء على المتشدد محمود أحمدي نجاد في السلطة من خلال التزوير. معارضوه كانوا يلبسون اللون الأخضر ويحملون أقمشة خضراء. واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المهرجانات الخطابية، ما أدى إلى مقتل الكثيرين واعتقال الآلاف.

  • Argentinien Mütter der Plaza de Mayo Archivbild 2005 (picture alliance/AP Photo)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أمهات بيض

    المنديل الأبيض هو رمزهن: أمهات ساحة دي مايو التقين ابتداء من 1977 في نفس الساحة في العاصمة بوينس أيريس. كانت السيدات يطالبن النظام العسكري (وبعدها حكومات مدنية) الكشف عن مصير أبنائهن المختفين. فخلال الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين "اختفى" نحو 15.000 شخص تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.

  • Serbien Demos Vukovar Verbrechen (DW/Igor Jeremic)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    نساء بالأسود

    قصة النساء المتشحات بالسواد بدأت خلال الانتفاضة في بداية 1988 في القدس: نساء فلسطينيات وإسرائيليات بلباس أسود يتظاهرن في صمت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا التقليد في الاعتصام قلدته نساء في كثير من البلدان ـ مثل هنا في بلغراد عام 2013.

  • Sowjetunion Parade auf dem Roten Platz (picture-alliance/Tass)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    العلم الأحمر

    على مدى قرون ظل الأحمر لون الحُكام. لكن ذل تغير مع قبعة اليعاقبة، أحد الرموز البارزة للثورة الفرنسية. وظل الأحمر يعني لون التحرر وسيطر على المهرجانات الخطابية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، على غرار ما حصل في استعراض الأول من مايو/ أيار عام 1971 في موسكو.

  • Judenverfolgung im Dritten Reich (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أقمصة سوداء أو بنية

    بغية مكافحة الحركة العمالية بأعلامها الحمراء، كان الفاشيون يرتدون أقمصة سوداء أو بنية، مثل أتباع الحزب الاشتراكي القومي (النازي) في ألمانيا. الزي كان ذا أهمية كزي يبرز الشخص وسط الجماهير أو يجعله يختفي. واليوم يوصف المحافظون في اللغة السياسية عادة باللون الأسود.

  • Demonstration gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    اللون البنفسجي

    البنفسجي هو لون الحركة النسوية، لأن هذا اللون يتكون عندما نمزج بين اللون الوردي الخاص تقليدياً بالبنات والأزرق الناصع الخاص بالأولاد ـ وهذا رمز مثالي للمساواة بين الجنسين. وفي الأدب، دخل اللون البنفسجي بفضل رواية أليس ووكر بعنوان "اللون البنفسجي"، الذي يتحدث عن امرأة أمريكية زنجية حررت نفسها.

  • Großbritannien London Gay Pride Parade (picture-alliance/ZUMA PRESS/R. Pinney)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    علم قوس قزح

    علم قوس قزح مزركش ويجتمع تحته الكثير من المجموعات: ناشطو سلام دوليون وسحاقيات ومثليون وأنصار منظمة "غرينبيس" لحماية البيئة. قوس قزح يعني النهضة والتغيير والتسامح والسلام، وهو كرمز أقدم مما نعتقد: فمنذ حروب المزارعين في 1525 رفرف علم قوس قزح.


مختارات

بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

سترات صفراء وأقمصة حمراء ونساء بلباس أسود أو أعلام بألوان قوس قزح ـ الألوان تلعب دوراً مهماً في الحراك السياسي، فهي تضع الحدود نحو الخارج وتخلق الهوية في اتجاه الداخل. (04.12.2018)  

مواضيع ذات صلة

مسائية DW: احتجاجات السودان.. ربيع عربي جديد؟ 25.12.2018

احتجاجات السودان تدخل أسبوعها الثاني والشرطة تفرق مئات المتظاهرين في الخرطوم وسط تقارير حقوقية عن مقتل 37 محتجا. والرئيس عمر البشير يعد بإصلاحات حقيقية ويتهم من أسماهم بالخونة والمرتزقة بإحداث الفوضى. فهل ستكفي وعود الرئيس لتهدئة الشارع؟

Sudan 2015 | Polizei in Khartum

نظام البشير يحاول تطويق الاحتجاجات..والعفو الدولية تندد بحصيلة ثقيلة 25.12.2018

أحصت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان مقتل 37 من المتظاهرين برصاص قوات الأمن السودانية خلال خمسة أيام من الاحتجاجات على غلاء المعيشة. وانتشرت الشرطة بكثافة وسط الخرطوم تحسبا لمظاهرات "تجمع المهنيين".

Unruhen im Sudan - Proteste in Khartum

في يومها الثامن ..احتجاجات الخبز في السودان تأخذ منحى جديدا 26.12.2018

ذكرت لجنة سودانية محلية أن تسعة أشخاص أصيبوا برصاص قوات الأمن في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم أمس. وبدأت احتجاجات الخبز تأخذ منحى جديدا بشعاراتها المطالبة بإسقاط نظام البشير وتصاعد وتيرة العنف ضدها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  