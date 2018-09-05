 احتجاجات البصرة تتواصل وحصيلة القتلى ترتفع مجددا | أخبار | DW | 06.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

احتجاجات البصرة تتواصل وحصيلة القتلى ترتفع مجددا

أكدت مصادر صحية وأمنية وحقوقية وفاة محتج وإصابة 25 آخرين في مدينة البصرة النفطية بجنوب العراق في ثالث يوم من الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن ومع امتداد الاضطرابات إلى الميناء الرئيسي بالبلاد.

Iraqi protesters run during a protest near the building of the government office in Basra (Reuters/A. Al-Marjani)

 بعد تطورات ليل الأربعاء/ الخميس (السادس من سبتمبر/ أيلول)، بلغ عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البصرة إلى تسعة أشخاص، وإصابة 93 آخرين. وتفجرت الاضطرابات في جنوب العراق، معقل الأغلبية الشيعية، في الأسابيع الأخيرة فيما عبّر محتجون عن غضبهم من تداعي البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والفساد.

مختارات

أفادت مصادر أمنية عراقية مساء الثلاثاء، بتطبيق إجراءات حظر التجوال ليلا في محافظة البصرة بعد ورود أنباء عن مقتل ستة متظاهرين في المحافظة الجنوبية التي تشهد احتجاجات على نقص الخدمات. (04.09.2018)

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن محتجين أضرموا النار في المبنى الرئيسي للحكومة في مدينة البصرة العراقية، في تجدد للاحتجاجات على تردي الخدمات، بعد يوم من مقتل خمسة محتجين في اشتباكات مع قوات الأمن. (05.09.2018)

دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق الى "تهدئة" الأوضاع في البصرة بجنوب العراق غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله ستة أشخاص بينما تؤكد السلطات اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة التي تضرب هذه المحافظة الغنية بالنفط. (05.09.2018)

ويقول سكان في البصرة، التي يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة، إن إمدادات المياه تلوثت بالملح الأمر الذي يعرضهم للخطر خلال شهور الصيف القائظ. ونقل مئات الأشخاص للمستشفى بعد شرب هذه المياه.

وخلال ليل الأربعاء/ الخميس أغلق محتجون مدخل ميناء أم قصر القريب، وهو شريان الحياة الرئيسي للحبوب وغيرها من واردات الغذاء الضرورية. كما أغلقوا الطريق الرئيسي من البصرة لبغداد وأضرموا النار في مبنى المحافظة الرئيسي حيث كانوا يتظاهرون لليوم الثالث. وقال موظفون إنه جرى تعليق جميع العمليات في الميناء فيما أغلق محتجون مدخله خلال الليل.

مشاهدة الفيديو 24:25
بث مباشر الآن
24:25 دقيقة

مسائيةDW : انتفاضة البصرة.. هل تشعل العراق من جديد؟

وزاد الغضب في وقت يجد فيه الساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو/ أيار. ويشكو سكان الجنوب من عقود من الإهمال في المنطقة التي تنتج معظم ثروة العراق النفطية.

وأمس الأربعاء استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء في مسعى لتفريق المحتجين. ووفقا لمصادر صحية فقد أصيب المحتج القتيل في رأسه بقنبلة دخان خلال الاشتباكات.

وزاد مقتل خمسة محتجين خلال الاشتباكات مع قوات الأمن يوم الثلاثاء من الغضب. وقالت مصادر أمنية وصحية إن 22 من أفراد الأمن أصيبوا في أعمال العنف يوم الثلاثاء، بعضهم بسبب قنبلة دخان.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

  • Irak Bagdad Reportage (M. Rauf)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    ساحة الفردوس

    إنها الساحة التي شهدت عام 2003 اسقاط تمثال صدام حسين إيذانا بنهاية دولته. وبعد كل هذه السنين ما زالت ساحة الفردوس تفتقد لمسةَ أناقة وفخامة رسمية، وبقيت بدون هوية، مكتفية بمواجهة مسجد الشهيد الظاهر (الصورة). وأقيم تمثال عشوائي في ساحة الفردوس بعد اسقاط تمثال صدام حسين، لكنه رُفع وبقيت منصته المشوهة.

  • DW 60 Jahre Irak Saddam Hussein Statue 09.04.2003 (picture alliance/AP Photo)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    نهاية الديكتاتور وبداية التغيير

    صبيحة التاسع من نيسان/ أبريل 2003 شهدت ساحة الفردوس اسقاط تمثال صدام حسين فانتهت بسقوطه الدولة الديكتاتورية، التي حاربت كل جيرانها وعاش في ظلها شعب العراق 13 عاماً من الحصار. هذا التغيير المصيري أحدث انقساماً في العراق وفي المنطقة والعالم، ما زالت آثاره ظاهرة حتى اليوم.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    حرية الكلمة وحرية الرأي

    أعتاد العراقيون بعد سنوات من التغيير على حرية الرأي ويقولون اليوم كلمتهم من عشرات المنافذ الإعلامية العراقية متلفزة أو إلكترونية أو ورقية أو إذاعية. الصورة لمقهى في الكرادة اسمه" كهوة وكتاب" يجتمع فيه عشاق الكتاب والثقافة رجالاً ونساءً حتى ساعةٍ متأخرةٍ من الليل ويعيشون بعيداً عن أزمات العاصمة. ثقافة العراقيين باتت حرةً بعد زوال عقيدة الحزب الواحد وأقوال القائد الضرورة .

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    غياب الأمن والكهرباء أمراض مستدامة؟

    يكاد غياب الأمن عن العاصمة يصبح أمراً معتاداً يعيش معه الناس ومع نتائجه الكارثية، فالحواجز الخرسانية تقطع أكثر من نصف شوارع العاصمة. هنا في الصورة حواجز في شارع بمنطقة الكرادة، المركز الثقافي المتجدد في بغداد. وتظهر الصورة أيضاً أسلاك شبكات الكهرباء البديلة، المرتبطة بمولدات محلية، تطفي نوعا من القبح على شوارع العاصمة، حيث ماتزال الكهرباء غائبة.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    المركز العراقي للسلام

    محطات ثقافية غير رسمية تنتشر في بغداد بشكل شبه إسبوعي وتتجدد. منها المركز العراقي للسلام (هنا في الصورة مدخله)، ويمثل مساحة حرة للشباب لتعلم الموسيقى ولصناعة الإبداع ونشر ثقافة التسامح والمحبة، عبر مبادرة فردية دعمها صاحب البيت، الذي أجره لهم بسعر رمزي. وفي ظل غياب الدولة، ينشط الأفراد لترميم النسيج الاجتماعي والوطني.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    وسائل عراقية لمكافحة أزمة الكهرباء

    تنتشر في كل مناطق العراق مولدات تيار كهربائي محلية. وعلى الناس أن ينتقلوا إلى خدمتها حال انقطاع التيار الرسمي، ولهذا يحتاجون إلى مفتاح تغيير التيار (الصورة)، وهو جزء من خدمات الشبكة البديلة، التي يعتمد عليها العراقيون في غياب الدولة؛ رغم أن الحديث يدور عن انفاق الحكومة 30 مليار دولار لاصلاح الشبكة، غير أنه لم ينتج عن تلك المليارات شيء.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    الحافلات الحمراء عملة نادرة !

    شبكة الحافلات العامة، التي تنقل الركاب انهارت في عام 2003 ونُهبت أغلبُ مخازن ومرائب الحافلات بالعاصمة، ثم عادت الدولة لتشغل حافلات جديدة اقتصرت خدمتها على مناطق محدودة جداً في مركز بغداد. ويشكو العراقيون من سوء توقيتها وعدم انتظام سيرها في الشوارع المكتظة.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    شوارع مختقنة وسيارات فارهة في كل مكان

    شوارع العاصمة بدون استثناء مختنقة على مدار اليوم، ويشكو الناس من تدفق السيارات دون حساب على شوارعهم، كما أنّ قوانين المرور غائبة، وعناصر شرطة المرور لا يجرؤن على محاسبة أي مخالف في أي مكان تقريباً. الملفت للنظر أنّ السيارات الأمريكية واليابانية الفارهة تجوب الشوارع بأعداد كثيرة، ما يدل على ارتفاع مستوى دخل الفرد . الصورة هنا في ساحة المستنصرية ببغداد.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    أطفال وسط الطريق والقمامة تحتل الأرصفة

    يجري الاعتداء على الأرصفة وشُغلها بغير ما بُنيت لأجله. وتُرمى القمامة بشكل عشوائي في مناطق عدة من العاصمة. هنا في الصورة، أقام أحدهم منصة عالية مسيجة لعرض بضاعته فقطع الطريق، والفسحة التي تلي المنصة باتت مكبّ قمامة، فيما شغلت مظلة الحارس ما تبقى من الرصيف، ولم يبق للمشاة وللصغار إلا الشارع مساحة لحركتهم. الصورة في شارع النضال بقلب بغداد.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    عبد الكريم قاسم عاد ليتحدى قتلته

    ما إن سقط نظام صدام حسين حتى سارع عشاق الزعيم الركن عبد الكريم قاسم إلى إقامة تمثال له بمنطقة "رأس القرية" التي شهدت محاولة اغتياله بمشاركة صدام حسين عام 1959. الزعيم الفقير عبد الكريم قاسم قتلته حكومة البعث الأولى عام 1963. والتمثال جرى نصبه وتشجير الحديقة المحيطة به بجهد شخصي من محبي هذه الشخصية، وغابت الدولة عن كل ذلك.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    موتور دفع المياه

    في كل بيت ومبنى يوجد موتور لسحب ودفع المياه، والسبب هو ضعف تدفق الماء، القادم من شبكة التغذية الحكومية. المياه الحكومية تصل الناس ملوثة وغير صالحة للشرب، لذا يعتمد العراقيون على مياه الشرب المعبأة في قنانٍ بلاستيكية. ويدور حديث عن عدم ثقة الناس في المياه المعبأة أيضاً بسبب غياب الرقابة الصحية للدولة على المصانع. الصورة هنا في مدخل مبنى بشارع الرشيد.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    غسيل السيارات في غياب القانون

    في شوارع العاصمة بغداد وباقي الطرق في كل أنحاء البلد تقريباً، أقام بعض المخالفين للقانون محطات غسيل السيارات، حيث يكسرون أنابيب شبكة المياه الوطنية ويقومون بتركيب مضخات ضغط عالٍ لاستخدامها في غسيل السيارات. ويجري هذا الأمر تحت أنظار الحكومة والدولة، بل ويقوم أغلب سائقي السيارات الحكومية بغسيل سياراتهم في هذه المحطات. الصورة هنا في منطقة الحبيبية ببغداد، قرب قناة الجيش.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    مول في الكرادة

    عرف العراقيون المولات التجارية بعد عام 2003، وباتت متنفساً لهم للتسوق وتناول الطعام وقضاء وقت ممتع. وتنتشر في بغداد مولات أهلية تمثل نزوعاً استهلاكياً عالياً لدى الناس، وتمارس نشاطها التجاري والاجتماعي بعيداً عن سلطة الدولة، وهو أمر لم يكن ممكناً في عهد صدام حسين، الذي كانت دولته تسيطر على التجارة عبر نظام "الأسواق المركزية".

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    المسيحيون- حضور خجول يغلفه الخوف

    ادى التخندق الطائفي والديني والأثني، الذي عمّ العراق منذ التغيير، إلى هجرة أغلب العراقيين وخاصة من المكونات الصغرى، التي يمثل المسيحيون أكبرها. الصورة لروضة أطفال ومدرسة مسيحية في منطقة الكرادة الشرقية مقابل مستشفى الراهبات، وهي من المظاهر المسيحية القليلة الباقية في العاصمة.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    المدارس الأهلية في كل مكان

    شاعت في العاصمة بغداد، بصفة خاصة، المدارس الأهلية، بسبب ضعف مستوى التعليم في المدارس الحكومية. ويتندر العراقيون على المدارس الحكومية بسبب غياب سلطة الدولة والفساد المستشري في أجهزتها. ويمتنع طلبة الصف السادس الإعدادي (الثانوي) لمدة 3 أشهر عن الحضور؛ ليتفرغوا للدراسة في المدارس الأهلية، التي تضمن لهم معدلاً عالياً يؤهلهم للقبول في الجامعات! هنا صورة لمدرسة أهلية في حي الشعب جنوب شرق العاصمة .

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    أسوار لحماية المصارف في قلب العاصمة !

    الصورة في شارع الرشيد بقلب بغداد، حيث أقامت الدولة سياجاً معززاً بالأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة لحماية مجمّع المصارف، الذي يضم البنك المركزي العراقي وفيه احتياطي الذهب والعملات الصعبة وبنك الرافدين، أكبر مصرف عراقي . الجدار الكبير قطع شارع الرشيد وحوله إلى ممر للباعة المتجولين وعربات الحمالين.البنك المركزي العراقي تعرّض لعمليات سطو مسلح كبرى متعددة. ملهم الملائكة - بغداد

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

بعد 15 عاماً من سقوط نظام صدام حسين، تروي الصور للعالم قصة بغداد، التي شهدت عشرات التغيرات على مدى التاريخ. العراقيون اليوم أحرار في كل شيء تقريبا لكنّ الدولة العراقية غائبة تماماً، و هذا يجعل حياة الناس أصعب. (08.04.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : انتفاضة البصرة.. هل تشعل العراق من جديد؟  

مواضيع ذات صلة

البصرة تنزف دما وتشرب السموم رغم أنها أغنى مدن العراق ورئته الاقتصادية .. 05.09.2018

تقع البصرة في اقصى جنوب العراق، وهي ثاني أهم محافظة في البلاد من الناحية الاقتصادية و ثالث أكبر محافظة من حيث عدد السكان، وسادس أكبر محافظة من حيث المساحة.

مسائيةDW : انتفاضة البصرة.. هل تشعل العراق من جديد؟ 05.09.2018

مواجهات جديدة بين قوات الأمن العراقية والمحتجين في مدينة البصرة والأمم المتحدة تطالب السلطات بتجنب استخدام القوة ضد المتظاهرين .. لماذا تقف الحكومة عاجزة عن تلبية مطالب المحتجين؟ وهل تشعل إنتفاضة البصرة العراق من جديد؟

Naher Osten Irak Demonstration

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات البصرة وإعلان حظر التجوال ليلاً 04.09.2018

أفادت مصادر أمنية عراقية مساء الثلاثاء، بتطبيق إجراءات حظر التجوال ليلا في محافظة البصرة بعد ورود أنباء عن مقتل ستة متظاهرين في المحافظة الجنوبية التي تشهد احتجاجات على نقص الخدمات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  