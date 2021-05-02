اجتياح "أولد ترافورد" يتسبب في تأجيل قمة مانشستر وليفربول

اجتاح مشجعو مانشستر يونايتد الإنكليزي ملعب "أولد ترافورد" قبيل مواجهة الغريم ليفربول في الدوري الممتاز الأحد (الثاني من مايو/ أيار 2021)، وذلك في إطار الاحتجاج على مالكي النادي الأمريكيين، ما تسبب بتأجيل المباراة الى موعد لاحق بحسب ما أعلن "الشياطين" الحمر".

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة في الساعة 15:30 بتوقيت غرينيتش، لكن ما قام به مجموعة من الجماهير الغاضبة قبل صافرة البداية دفع رابطة الدوري الممتاز الى تأجيل انطلاقها الى موعد لم يحدد حتى الآن، قبل أن يحسم يونايتد المسألة بالإعلان عن إرجائها.

وقال يونايتد في بيان "تم تأجيل مباراتنا ضد ليفربول لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن على خلفية تظاهرة اليوم"، ما يعني أن تتويج مانشستر سيتي باللقب سيتأجل أيضاً، وهو الأمر الذي كان سيتحقق في حال خسارة يونايتد أمام أبطال الموسم الماضي.

وتجدد غضب مشجعي يونايتد حيال عائلة غلايزر المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي، نتيجة المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.

وامتلكت عائلة غلايزر يونايتد منذ الاستحواذ المثير للجدل في 2005 خلال فترة الديون الهائلة التي عانى منها النادي. واحتجاجاً على انتقال ملكية النادي الى الأمريكيين، ارتدى مشجعو يونايتد اللونين الأخضر والذهبي للمباريات في بداية عهد عائلة غلايزر، وهما لونا نيوتن هيث، النادي الذي تأسس في عام 1878 والذي أصبح في النهاية مانشستر يونايتد بعد 24 عاماً.

تجدد غضب مشجعي يونايتد حيال عائلة غلايزر المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال

وعادت الأوشحة والمشاعل الخضراء والذهبية الى ملعب "أولد ترافورد" الأحد، بينما كان هناك عدد من اللافتات المناهضة لعائلة غلايزر. وتجمع عدد كبير من المشجعين خارج "أولد ترافورد" في اليوم الذي قد يتوج فيه الجار اللدود مانشستر سيتي بطلاً للدوري الممتاز لو أقيمت المباراة وخسرها يونايتد، إذ يتقدم على الأخير بفارق 13 نقطة قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

وتمكن المئات من المشجعين من شق طريقهم إلى أرض الملعب وهم يهتفون "نريد خروج غلايزرز"، في وقت كان لاعبو يونايتد وليفربول في فندقيهما ولم يتوجها بعد الى الملعب. وقال يونايتد في بيانه أن قرار التأجيل اتخذ "عقب مناقشات بين الشرطة والدوري الممتاز ومجلس ترافورد والناديين"، مضيفاً "ستجرى المناقشات الآن مع الدوري الممتاز لتحديد موعد جديد للمباراة".

وأضاف بيان يونايتد أن "مشجعينا متحمسون لمانشستر يونايتد، ونعترف تماماً بالحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي. لكننا نأسف لتعطيل الفريق وللتصرفات التي تعرض المشجعين الآخرين والموظفين والشرطة للخطر".

وبدورها، قالت رابطة الدوري الممتاز "نحن نتفهم ونحترم قوة المشاعر، لكننا ندين جميع أعمال العنف والضرر الإجرامي والتعدي على ممتلكات الغير، لاسيما مع ما ترافق من انتهاكات (لقيود) فيروس كورونا".

ع.ش، ص.ش (أ ف ب، د ب أ)