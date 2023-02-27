 اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.. تعميق لعزلة موسكو؟ | مسائية DW | DW | 01.03.2023

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مسائية DW

اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.. تعميق لعزلة موسكو؟

اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي بمشاركة بلينكن ولافروف... هل ستنجح المساعي الامريكية في زيادة عزلة روسيا جراء حربها على وكرانيا؟ .. أي موقف يتم بلورته داخل المجموعة للتعامل مع الصين؟

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يتصدر الغزو الروسي لأوكرانيا نقاشات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في نيودلهي. وتتطلع الدول الغربية إلى التوصل إلى موقف واضح يدين هذا الغزو، وهو أمر فشل فيه وزراء مالية المجموعة قبل أيام بسبب الموقف الصيني.

24.02.2023+++ G20 Finance Ministers, Central Bank Governors and head of delegates attend the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting on the outskirts of Bengaluru, India, February 24, 2023. India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

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24.02.2023+++ G20 Finance Ministers, Central Bank Governors and head of delegates attend the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting on the outskirts of Bengaluru, India, February 24, 2023. India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

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