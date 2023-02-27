اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.. تعميق لعزلة موسكو؟

الصين تعرقل التوصل لاتفاق حول أوكرانيا في مجموعة العشرين

فشل وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق على بيان مشترك في نهاية اجتماعهم بسبب خلاف مع الصين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأعرب وزير المالية الألماني عن أسفه لموقف بكين، مشيداً بمواقف الدول الأخرى في المجموعة.