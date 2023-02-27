اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.. تعميق لعزلة موسكو؟

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اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي بمشاركة بلينكن ولافروف... هل ستنجح المساعي الامريكية في زيادة عزلة روسيا جراء حربها على وكرانيا؟ .. أي موقف يتم بلورته داخل المجموعة للتعامل مع الصين؟
يتصدر الغزو الروسي لأوكرانيا نقاشات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في نيودلهي. وتتطلع الدول الغربية إلى التوصل إلى موقف واضح يدين هذا الغزو، وهو أمر فشل فيه وزراء مالية المجموعة قبل أيام بسبب الموقف الصيني.
فشل وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق على بيان مشترك في نهاية اجتماعهم بسبب خلاف مع الصين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأعرب وزير المالية الألماني عن أسفه لموقف بكين، مشيداً بمواقف الدول الأخرى في المجموعة.
تحيط أجواء من التوتر باجتماعات مجموعة العشرين في الهند وسط انقسامات بين دول تفرض العقوبات المشددة بشكل مستمر على روسيا ودول أخرى لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي.
قال مدير الاستخبارات الأمريكية إن بلاده واثقة من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة لروسيا لكنه لم يقدم أدلة على ذلك. المسؤول الأمريكي أشار أيضاً إلى تحالف إيراني-روسي يتطور على "نحو سريع" في المجال العسكري.
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