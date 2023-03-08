 اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا.. ماذا تمخض عنه؟ | مسائية DW | DW | 21.04.2023

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مسائية DW

اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا.. ماذا تمخض عنه؟

مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا تجتمع في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا وتبحث سبل تقديم مزيد من الدعم لكييف.. فماذا تمخض عن هذ الاجتماع؟

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [VOLGOGRAD, RUSSIA - SEPTEMBER 23, 2022: Mobile ballot boxes for home voting in a referendum on joining Russia held by the Lugansk People's Republic, are pictured at a polling station at a temporary accommodation facility. The Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic, Kherson and Zaporizhzhya Regions hold referendums on joining Russia on September 23-27. Dmitry Rogulin/TASS]

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