اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا.. ماذا تمخض عنه؟

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مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا تجتمع في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا وتبحث سبل تقديم مزيد من الدعم لكييف.. فماذا تمخض عن هذ الاجتماع؟
ذكر وزير دفاع أمريكا أن بلاده قدمت أكثر من 35 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، وذلك في مستهل الاجتماع الخاص بأوكرانيا. فيما استبعد الأمين العام للناتو ووزير الدفاع الألماني مناقشة انضمام أوكرانيا للحلف في الاجتماع.
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أثناء زيارة إلى كييف، أن أولوية الحلف تتمثل بضمان "تغلب" أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم بحث خطة انضمامها للناتو خلال قمة في يوليو المقبل.
في بيان مشترك تعهد رئيسا فرنسا والصين دعم الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا، لكن البيان لم يأت على ذكر روسيا أو إدانتها لغزوها أوكرانيا في حرب دامية منذ أكثر من عام.
كشفت تقارير مخابراتية بريطانية أن قوات روسية أحرزت تقدما ملموسا للسيطرة على باخموت الأوكرانية، فيما قالت كييف إن المحاولات الروسية "لتطويق المدينة تفشل" وإنها "تسيطر بشكل كامل على الوضع".
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