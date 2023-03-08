اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا.. ماذا تمخض عنه؟

ستولتنبرغ: على الناتو "ضمان تغلب أوكرانيا" على روسيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أثناء زيارة إلى كييف، أن أولوية الحلف تتمثل بضمان "تغلب" أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم بحث خطة انضمامها للناتو خلال قمة في يوليو المقبل.