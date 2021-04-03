 اجتماع فيينا ـ واشنطن مستعدة للبحث في رفع بعض العقوبات على إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اجتماع فيينا ـ واشنطن مستعدة للبحث في رفع بعض العقوبات على إيران

أعلنت واشنطن أنّها مستعدّة لإعادة النظر بقسم من العقوبات المفروضة على إيران إذا ما التزمت الأخيرة بنص اتفاق 2015، وذلك عشية انطلاق محادثات في فيينا، في أول تقدم ملحوظ على هذا الصعيد.

اجتماع فيينا يعتبر أول تقدم ملحوظ على في محادثات الملف النووي الإيراني لكن من غير المتوقع حدوث اختراق كبير

اجتماع فيينا يعتبر أول تقدم ملحوظ على في محادثات الملف النووي الإيراني لكن من غير المتوقع حدوث اختراق كبير

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي مع إيران، في فيينا اليوم الثلاثاء (السادس من أبريل) لمحاولة إنقاذ الاتفاق. والهدف من المشاورات هو تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق 2015 وتحفيز إيران على الامتثال له مرة أخرى.

مختارات

رفضت إيران عقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأصرت على ضرورة رفع واشنطن جميع عقوباتها أحادية الجانب. إدارة بايدن أعربت عن خيبة أملها من الموقف الإيراني.

كشف الاتحاد الأوروبي عن عقد محادثات بين الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي مع إيران، وذلك لبحث احتمال انضمام الولايات المتحدة مجددا إلى الاتفاق. وواشنطن ترحب بالاجتماع، مؤكدة استعدادها لاتّخاذ "خطوات متبادلة".

وتجتمع في فيينا الثلاثاء الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي الذي تم التوصّل إليه في العاصمة النمساوية في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا) التي باتت تسمّى مجموعة 4+1 بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ويرمي الاجتماع للتمهيد لعودة الولايات المتّحدة إلى هذا الاتفاق.

 

 

وفي ساعة متأخرة من مساء الإثنين قال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ واشنطن مستعدّة للبحث في رفع بعض  العقوبات المفروضة على إيران  لكن فقط تلك المتعلّقة بالملف النووي الإيراني.

وقال برايس للصحافيين "حتماً لن نقدّم مبادرات أحادية الجانب أو تنازلات لإقناع إيران"، مشيراً إلى أنّ "الصيغة الأولية هي تلك التي لا تزال سارية حتى اليوم - الرفع المحدود للعقوبات النووية مقابل قيود دائمة ويمكن التحقّق منها على برنامج إيران النووي".

وبخلاف سلفه دونالد ترامب، يريد بايدن إحياء الاتفاق. وبحسب معلومات من طهران، لن يكون هناك اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المرحلة. ويعد الاتفاق ركيزة مهمة للحد من التسلح، حيث يهدف إلى منع إيران من إنتاج سلاح نووي.

وأكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أنّها أرسلت إلى فيينا الدبلوماسي روب مالي لإجراء محادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين، مشيرة إلى أنّ لا لقاء مرتقباً بينه وبين نظيره الإيراني. وقال للصحفيين إن الولايات المتحدة لا تتوقع ذلك "في الوقت الحالي" لكنها ما زالت مستعدة لهذا الاحتمال.

 من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي للصحفيين "لسنا متفائلين ولا متشائمين بشأن نتيجة هذا الاجتماع الآن، لكننا على ثقة من أننا على المسار الصحيح. وإذا أثبتت أمريكا أن لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا لمستقبل أفضل لهذا الاتفاق وتطبيقه بالكامل في نهاية المطاف".
 

وكانت إدارة ترامب تعتقد بأن الضغوط التي مارستها ستجبر إيران على الموافقة على اتفاق جديد يتضمن قيودا أشد كان من شأنه أيضا أن يقيد تطوير إيران للصواريخ الباليستية ويحد من دعمها لميليشيات في الشرق الأوسط.

وتبقي إدارة بايدن على العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، قائلة إنها تريد أن تستأنف واشنطن وطهران الالتزام بالاتفاق النووي لكن ذلك يتطلب مفاوضات. وقال برايس "هدفنا في هذه المحادثات... هو تهيئة الساحة لعودة الجانبين للامتثال (للاتفاق)".

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:08

تقارير حول اقتراب الولايات المتحدة وإيران من ايجاد حل للملف النووي والعقوبات

مواضيع ذات صلة

Fahnen von USA und Iran

إيران ترفض رفع العقوبات الأمريكية "خطوة بخطوة" 03.04.2021

أكدت الحكومة الإيرانية رفضها التخفيف التدريجي للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، مشددة على أنها تريد رفع كل العقوبات. ويجري البلدان محادثات غير مباشرة في فيينا على أمل الوصول إلى اتفاق خلال شهرين.

Fahnen von USA und Iran

مباحثات بين إيران والقوى الكبرى لبحث عودة أمريكا للاتفاق النووي 01.04.2021

كشف الاتحاد الأوروبي عن عقد محادثات بين الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي مع إيران، وذلك لبحث احتمال انضمام الولايات المتحدة مجددا إلى الاتفاق. وواشنطن ترحب بالاجتماع، مؤكدة استعدادها لاتّخاذ "خطوات متبادلة".

تقارير حول اقتراب الولايات المتحدة وإيران من ايجاد حل للملف النووي والعقوبات 31.03.2021

رفع العقوبات عن إيران في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات الإيرانية المرتقبة في الثامن عشر من حزيران القادم، اضحى وسيلة تتجاذبها كلٌ من طهران وواشنطن للضغط على الآخر. وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لم يخف ذلك وسبق له ان طلب بشكل غير مباشر ان تستغل واشنطن الفرصة لقطع الطريق أمام فوز تيار أكثر تشدداً

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  