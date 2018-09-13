 اجتماع طارئ لبحث مصير رئيس المخابرات الداخلية الألمانية | سياسة واقتصاد | DW | 13.09.2018

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سياسة واقتصاد

اجتماع طارئ لبحث مصير رئيس المخابرات الداخلية الألمانية

بعد ظهر اليوم بدأ أطراف الائتلاف الحاكم اجتماعاً طارئاً لبحث مصير رئيس هيئة حماية الدستور. وكان الاشتراكيون الديمقراطيون قد طالبوا بإقالة ماسن، الذي نفى من جهته اتهامات بنقل معلومات لحزب البديل بشكل غير قانوني.

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

بدأ رؤوساء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المستشارة أنغيلا ميركل ورئيس الحزب البافاري هورست زيهوفر ورئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس، بعد ظهر اليوم الخميس (13 أيلول/ سبتمبر 2018) في مقر الحكومة الألمانية في برلين اجتماعاً طارئاً لبحث مصير رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية). وطالب الاشتراكيون الديمقراطيون بإقالة هانز-غيورغ ماسن.

وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغ بايل، قد قال اليوم الخميس: "أصبح من الواضح تماماً لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن على ماسن الرحيل، على ميركل أن تتحرك".

وكانت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس، قد طالبت ماسن الاثنين الماضي بتقديم أدلة واضحة على صحة ما ذهب إليه من أن ما حدث في مدينة كيمنيتس من أعمال شغب لم يكن ملاحقة لأشخاص ذوي ملامح أجنبية وأنه لا دليل على صحة مقطع الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وصور هذه المشاهد. وقالت ناليس إنه إذا لم يكن ماسن قادراً على تقديم هذه الأدلة "فلن يكون من الممكن الاحتفاظ به في منصبه".

اختبار للائتلاف الحاكم

ومن جهته، أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في وقت سابق اليوم دعمه لماسن على الرغم من الانتقاد الشديد الموجه للأخير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال زيهوفر اليوم الخميس في البرلمان الألماني "بوندستاغ" في إطار نقاش عن ميزانية الوزارة للعام القادم إن رئيس الاستخبارات الداخلية ماسن يحظى بكامل ثقته. وأضاف الوزير الألماني أن ماسن عمل بنجاح في التصدي لنشر "نظريات المؤامرة".

وبذلك يتعرض الائتلاف الحكومي بين الاشتراكيين وتحالف ميركل المسيحي الديمقراطي وهو الائتلاف الذي لم يمض على تشكيله سوى نصف عام، لاختبار جديد ينذر بانهيار الائتلاف.

مختارات

يبدو أن كتاب "حزب البديل، معلومات من الداخل" لفرانسيسكا شرايبر، العضو السابق في الحزب، يحمل مفاجآت كبيرة. شرايبر اتهمت رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية ماسن بتقديم نصائح "للبديل" الشعبوي، وهو ما نفاه الأخير بشدة. (31.07.2018)

ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور خفف من وطأة تصريحاته بشأن صحة فيديو عن أعمال عنف معادية للأجانب وقعت في مدينة كمنيتس. وأكد هانز-غيورغ ماسن أن محتوى الفيديو قد فهم خطأ بعد أن شكك سابقا في صحته. (11.09.2018)

يشار إلى أن تصريحات ماسن التي جاءت خلال مقابلة له مع صحيفة "بيلد" تعارض ضمناً تأكيد ميركل على أن ما حدث في كيمنيتس كانت ملاحقات محمومة لأجانب. كما ينظر الاشتراكيون في ألمانيا لماسن بعين الشك والريبة بسبب لقائه أكثر من مرة مع ممثلين عن حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للأجانب.

وهناك تشكيك داخل الحزب الاشتراكي فيما إذا كان ماسن لا يزال هو الرجل المناسب لقيادة المخابرات الداخلية خاصة في أوقات تشهد تحديات هائلة للديمقراطية وفي ظل تعاظم التطرف اليميني.

 ماسن يرفض اتهامات بتسريب معلومات

وبدوره، أعلن رئيس هيئة حماية الدستور رفضه لأية اتهامات بأنه نقل معلومات أو وثائق لنائب برلماني بحزب البديل من أجل ألمانيا "ايه اف دي" اليميني المعارض بصورة غير قانونية. وقال متحدث باسم ماسن اليوم الخميس: "الحالة ليست كذلك بالطبع"، وأوضح أن محتوى المباحثات التي يتم إجراؤها بناء على طلب صريح من وزارة الداخلية مع نواب جميع الأحزاب البرلمانية هو عبارة عن معلومات عن الوضع الأمني الراهن في مجالات مثل الإرهاب الإسلامي مثلاً. وعلقت الهيئة على ذلك: "بهذا التقرير (الصحفي) يتم إثارة الانطباع بأنه تم نقل هذه المعلومات أو الوثائق دون سند  قانوني".  وأكد المتحدث باسم ماسن قائلاً: "أرفض هذه الاتهامات بشكل قاطع ".

يذكر أن مجلة "كونتراسته" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن ماسن نقل للسياسي بحزب البديل شتيفان براندر معلومات من تقرير هيئة حماية الدستور لعام 2017 قبل نشره. وكان براندنر قال لمجلة "كونتراسته" إن ماسن ذكر له خلال لقاء في الثالث عشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي أرقاما من تقرير هيئة حماية الدستور الذي لم يكن تم نشره. وأضاف السياسي بحزب البديل أن المعلومات كانت تتعلق بعدد الإسلاميين الخطرين أمنياً وميزانية هيئة حماية الدستور.

يذكر أنه تم نشر تقرير الهيئة في نهاية تموز/ يوليو عام 2018.

 خ.س/ع.خ (د ب أ)

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

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رئيس الاستخبارات الداخلية يشكك بفيديوهات كيمنيتس  

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