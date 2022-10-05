اجتماع طارئ لأمريكا وحلفائها عقب إطلاق صاروخ كوري شمالي

أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي طويل المدى اليوم الجمعة (18/11/2022).

وقال ادريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان اليوم (18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022): "هذا الإطلاق يمثل انتهاكاً صارخا للقرارات المتعددة لمجلس الأمن الدولي ويثير، بلا داع، توترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة".

والوضع حالياً في شبه الجزيرة الكورية شديد التوتر. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نووياً سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية. ويخشى المراقبون من اقتراب تنفيذ بيونغ يانغ أول تجربة نووية لها منذ سنوات.

وأشار واتسون إلى أن "هذا الإجراء يُظهر أن كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لأسلحتها غير المشروعة للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية على رفاهية شعبها".

وعقد زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ودول حليفة أخرى اجتماعا طارئا خلال قمة آسيوية اليوم الجمعة ونددوا بشدة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات ودعوا إلى رد فعل موحد إزاء هذه الخطوة. ووصفت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، خلال اجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في العاصمة التايلاندية بانكوك، عملية الإطلاق بأنها "انتهاك صارخ"

للعديد من قرارات الأمم المتحدة، وقالت إن تصرفات كوريا الشمالية تزعزع الأمن في المنطقة.



تجربة جديدة

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات باتجاه بحر اليابان، والذي يعرف أيضاً باسم البحر الشرقي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد قولها إن الصاروخ أطلق من منطقة سونانا في بيونغ يانغ في حوالي الساعة 14:10 صباحا بالتوقيت المحلي (0114 بتوقيت غرينتش).

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أُرسلت إلى يونهاب: "في الوقت الذي نقوم فيه بتعزيز مراقبتنا ويقظتنا، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

ولم تكشف هيئة الأركان المشتركة عن المزيد من التفاصيل.

وقال مسؤولون يابانيون إن الصاروخ يمكنه أن يصل إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وهبط على بعد 200 كيلومتر فقط قبالة اليابان.

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قلق وتوتر دوليان

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الصاروخ سقط على الأرجح في المنطقة الاقتصادية الخاصة لبلاده، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

ونقلت الوكالة عن كيشيدا احتجاجه الشديد على الإطلاق ووصف استفزازات بيونغ يانغ بأنها "غير مقبولة". وقال كيشيدا للصحفيين في العاصمة التايلاندية بانكوك، "كوريا الشمالية تكرر الاستفزازات بوتيرة غير مسبوقة وهي غير مقبولة على الإطلاق" مضيفا أنه لم ترد تقارير حتى الآن بشأن أضرار لحقت بالطائرات أو السفن.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في طوكيو إن الصاروخ حلق لحوالي ألف كيلومتر في مسار "مرتفع" ووصل إلى ارتفاع يصل إلى 6 آلاف كيلومتر.

ولم تصدر الحكومة اليابانية أمرا بتدمير الصاروخ. وقال رئيس الوزراء إنه من المحتمل أن يكون قد هبط في المياه الواقعة غرب جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن موسكو "قلقة" من الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتدعو الأطراف المعنية إلى الابتعاد عن المواجهة. وقال ريابكوف لوكالة الأنباء ريا نوفوستي الرسمية إن موسكو تبقى "وفية" للبحث عن حل "دبلوماسي" لشبه الجزيرة الكورية لكن "الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة (...) تفضل مسارًا مختلفًا (...) كما لو أنها تختبر صبر بيونغ يانغ". واضاف "نحن نراقب الوضع بقلق".



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تهديدات من كوريا الشمالية

من جانبها، تقول كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية تعد رداً على المناورات العسكريّة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة والتي تعتبرها بيونغ يانغ تدريبات لغزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.

وحذر وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي يوم أمس الخميس من أن بيونغ يانغ ستتخذ إجراءات عسكرية "أكثر شراسة" إذا عززت الولايات المتحدة إلتزاماتها الأمنية تجاه كوريا الجنوبية واليابان.

وبعد ذلك أطلقت بيونج يانج صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان.

وذكرت وكالة يونهاب أنه قبل ذلك بوقت قصير، أجرت كوريا الجنوبية تدريبات دفاع صاروخي بحري "مقررة مسبقا" مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الصواريخ القادرة على التحليق لمسافة أكثر من 5500 كيلومتر تعد صواريخ باليستية عابرة للقارات. وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية من أي مدى، والتي بعضها قادر على حمل رؤوس نووية.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)