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اجتماع دول "صيغة النورماندي" الأربعة في باريس في محاولة لتجنب اندلاع حرب في أوكرانيا. لكن نظرة على تاريخ المحادثات، تُظهر أن النجاح ليس مؤكداً على الإطلاق.
تبنى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء محادثات مع الكرملين كوسيلة لتهدئة الأزمة بين موسكو وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، قالا إن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا هاجمت أوكرانيا.
هناك تطلع أن تلعب ألمانيا دورا محوريا في الأزمة الأوكرانية لأسباب عديدة بينها علاقاتها مع روسيا. لكن لا يزال الجدل محتدما في برلين حول الموقف والتموضع الصحيح لألمانيا في هذه الأزمة.
بعد أسابيع قليلة من توليها حقيبة الخارجية، تزور أنالينا بيربوك موسكو في مهمة ينظر إليها كأول اختبار للسيدة الشابة لإبراز قدراتها الدبلوماسية أمام دبلوماسي عتيق من طراز لافروف. مهمة شاقة وملفات شائكة ومعقدة تنتظرها.
فيما جدد المستشار الألماني شولتس رفض بلاده لتسليح أوكرانيا، ازدادت حدة التوترات بين روسيا والغرب حول الملف الأوكراني بسبب انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين موسكو ومينسك. وحذرت تركيا موسكو من غزو أوكرانيا.
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