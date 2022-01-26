 اجتماع دول ″صيغة النورماندي″ الأربعة في باريس في محاولة لتجنب اندلاع حرب | DW الأخبار | DW | 26.01.2022

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اجتماع دول "صيغة النورماندي" الأربعة في باريس في محاولة لتجنب اندلاع حرب

اجتماع دول "صيغة النورماندي" الأربعة في باريس في محاولة لتجنب اندلاع حرب في أوكرانيا. لكن نظرة على تاريخ المحادثات، تُظهر أن النجاح ليس مؤكداً على الإطلاق.

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