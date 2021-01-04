اجتماع حاسم للكونغرس .. ترامب يطالب نائبه بمنع إقرار فوز بايدن

في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة، طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نائبه مايك بنس، عبر موقع تويتر، بالتدخل لمنع إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وسيرأس بنس جلسة مشتركة للكونغرس اليوم الأربعاء (السادس من يناير/ كانون الثاني 2021) يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر :"الولايات تريد تصحيح أصواتها، والتي تدرك الآن أنها تستند إلى مخالفات وتزوير". وأضاف :"كل ما على مايك بنس فعله هو إعادتها (النتائج) إلى الولايات. ونحن سنفوز. افعلها يا مايك، هذا هو وقت الاستبسال!".

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء أن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع حجب مصادقة الكونغرس على فوز بايدن. كما قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج.

وقال مستشارون إن نائب الرئيس الأمريكي سيلتزم بمهامه الرسمية، ولن يمنع تصديق الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط دونالد ترامب.

ونتيجة للانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حصل الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب كما هزمه بفارق يزيد على سبعة ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)