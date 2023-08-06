 اجتماع جدة بشأن أوكرانيا ـ اتفاق على مواصلة التشاور الدولي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

اجتماع جدة بشأن أوكرانيا ـ اتفاق على مواصلة التشاور الدولي

بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، اختتمت في جدة محادثات بشأن السلام في أوكرانيا و"اتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي". وفي حين رحبت أوكرانيا بـ"مشاورات مثمرة"، قالت روسيا إن الاجتماع "محكوم عليه بالفشل".

صورة للمشاركين في لقاء جدة بشأن مباحثات السلام في أوكرانيا (6 أغسطس/ آب 2023)

محادثات في جدة حول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بحضور مستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

اختتمت اليوم الأحد (6 أغسطس/ آب 2023) محادثات بشأن أوكرانيا استضافتها السعودية في مدينة جدة دون أي إجراء ملموس يتجاوز الالتزام بمواصلة المشاورات من أجل السلام في المستقبل.

مختارات

  وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" "اتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع".

وقال مسؤولون أوروبيون إن المشاركين يعتزمون تشكيل مجموعات عمل لمعالجة مشاكل محددة نجمت عن الحرب.

شاركت أكثر من 40 دولة، منها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية في محادثات جدة ولم تشارك روسيا في المحادثات.

وكانت المحادثات قد بدأت في جدة السبت بحضور مستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

أوكرانيا: محادثات مثمرة

ووصفت أوكرانيا وحلفاؤها المحادثات بأنها محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يريد عقد قمة عالمية على أساس تلك المبادئ في وقت لاحق من العام الحالي.

ومن جهته، قال مسؤول أوكراني كبير اليوم الأحد إن المحادثات‭‭‭ ‬‬‬التي جرت بهدف إحراز تقدم نحو تسوية سلمية للحرب مع روسيا كانت مثمرة. وأوضح أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي في بيان عن محادثات جدة: "أجرينا مشاورات مثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

محادثات في جدة السعودية حول سبل إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا

روسيا: محكوم عليها بالفشل

لكن موسكو وصفت الاجتماع بأنه محاولة محكوم عليها بالفشل لحشد الجنوب العالمي خلف كييف. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم إن الاجتماع "انعكاس لمحاولة الغرب مواصلة الجهود الفاشلة وغير المجدية" لحشد الجنوب العالمي من أجل دعم موقف زيلينسكي.

وفي حين أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا على نطاق واسع، فإن العديد من الدول الأخرى مترددة في الانحياز إلى أي طرف رغم رغبتها في إنهاء الصراع الذي أضر باقتصاد العالم.

 تحول في موقف الصين؟

وقال محللون إن مشاركة الصين، التي لم تشارك في جولة سابقة من المحادثات في كوبنهاغن ونأت بنفسها عن الدعوات الغربية للتنديد بالغزو الروسي، تشير إلى تحول محتمل في موقفها لكن ليس تغيرا كبيرا.

كما أكد دبلوماسيون غربيون أهمية دور السعودية في دعوة مجموعة أوسع من الدول للمشاركة مستغلة علاقتها المتنامية مع بكين وعلاقاتها المستمرة مع كل من موسكو وكييف.

وقال يرماك إن وجهات نظر مختلفة ظهرت خلال المحادثات في السعودية، واصفا إياها بأنها "حوار صريح ومنفتح جدا".

وقال إن جميع الدول المشاركة أبدت التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

هل "تنهي" السعودية الحرب في أوكرانيا؟

مواضيع ذات صلة

L: April 24, 2023, Zhytomyr, Zhytomyr Oblast, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy listens to a question from students during a meeting with Estonian Prime Minister Kaja Kallas at the Zhytomyr Polytechnic, April 24, 2023 in Zhytomyr, Ukraine. R: Chinese President Xi Jinping and Spanish Prime Minister Pedro Sanchez shake hands in Beijing, China, March 31, 2023. Moncloa Palace/Borja Puig de la Bellacasa/Handout via REUTERS.

ترحيب أمريكي وتشكيك روسي بعد محادثة بين الصين وأوكرانيا 26.04.2023

في أول محادثة هاتفية بينهما منذ الحرب الروسية على أوكرانيا قال الرئيس الصيني لنظيره الأوكراني إن المفاوضات هي الحل الوحيد لإحلال السلام. وبينما رحب البيت الأبيض بالمكالمة شككت موسكو في قدرة كييف على احتضان مبادرة سلام.

أوكرانيا تؤكد استعدادها للهجوم المضاد والرئيس يدين ليلة رعب روسية

أوكرانيا تؤكد استعدادها "للهجوم المضاد" والرئيس يدين "ليلة رعب روسية" 28.04.2023

أكدت كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها". ويتزامن ذلك مع إدانة الرئيس الأوكراني لما أسماها "ليلة الرعب" عقب وابل من الهجمات الصاروخية الروسية أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

14.06.2023+++ A view shows a shopping mall damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine June 14, 2023. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.

تقارير متضاربة بين موسكو وكييف عن مجريات المعارك في أوكرانيا 14.06.2023

قال الجيش الأوكراني إنه يواصل التقدم على أصعدة مختلفة في دونيستك فيما أكد الرئيس الروسي أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر ضخمة وذلك وسط قلق متصاعد من زيادة المخاطر المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.