اجتماع تشاوري لقادة خليجيين وعرب.. توافقات جديدة؟

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في غياب السعودية.. الإمارات تستضيف اجتماعا تشاوريا لقادة خليجيين وعرب بخصوص قضايا إقليمية وأمنية.. فما الأسباب وراء عقد هذا الاجتماع؟ وهل من توافقات عربية خليجية جديدة؟
ترتب إسرائيل مع الولايات المتحدة لعقد اجتماع رفيع المستوى مع أربع دول عربية في المغرب بحلول مارس المقبل، بحسب مسؤول إسرائيلي. وستلتقي مجموعات عمل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والبحرين والمغرب والإمارات في أبو ظبي.
قبيل انطلاق القمة الصينية - العربية في المملكة العربية السعودية نهاية هذا الأسبوع، حرص الصينيون على التأكيد على الدور الذي يريدون لعبه في الشرق الأوسط. لكن ما هي حدود هذا الدور وما علاقة الولايات المتحدة بنطاقه؟
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضم عدة منتوجات ثقافية عربية إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، منها المنسف الأردني والبن الخولاني السعودي واحتفالات رحلة العائلة المقدسة المصرية.
يجتمع القادة العرب اليوم الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول نزاعات إقليمية بين الدول الأعضاء، كسوريا وليبيا، والعلاقة مع إيران إضافة إلى الخلافات المغربية الجزائرية.
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