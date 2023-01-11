 اجتماع تشاوري لقادة خليجيين وعرب.. توافقات جديدة؟ | مسائية DW | DW | 18.01.2023

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مسائية DW

اجتماع تشاوري لقادة خليجيين وعرب.. توافقات جديدة؟

في غياب السعودية.. الإمارات تستضيف اجتماعا تشاوريا لقادة خليجيين وعرب بخصوص قضايا إقليمية وأمنية.. فما الأسباب وراء عقد هذا الاجتماع؟ وهل من توافقات عربية خليجية جديدة؟

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