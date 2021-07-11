اجتماع الناتو يحذر روسيا من مغبة العدوان على أوكرانيا

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وجهت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا تحذيرا إلى روسيا بعواقب وخيمة في حال قيامها بأي عدوان على أوكرانيا. ويأتي التحذير وسط مخاوف متنامية من احتمال توغل روسي في أوكرانيا الساعية للانضمام إلى الحلف.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة إجراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود، واعتبر بوتين أن مشاركة الطيران وقوات بحرية ضخمة في التدريب يمثل تهديدا لروسيا.
حذر رئيس أركان الجيش البريطاني من أن خطر تصاعد حدة التوتر بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة. وأكد المسؤول البريطاني أن الحكام "السلطويين" مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم لتحقيق أغراضهم.
لاتزال أزمة تكدس المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قائمة، على الرغم من إشارة مسؤولين أوروبيين إلى تراجع حدتها. ولاتزال أعداد كبيرة من طالبي اللجوء تحاول عبور الحدود من بيلاروسيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي.
رغم "عدم افتراض" الناتو حدوث أي هجوم روسي وشيك، أقرّ الحلف خطة رئيسية جديدة لردع روسيا من القيام بأي هجوم، وروسيا تتهم الحلف بـ"زعزعة استقرار أوروبا" عبر استعداداته الاستراتيجية.
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