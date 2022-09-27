اجتماع الرباط: تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب؟

الجزائر تحتضن قمة عربية وسط خلافات إقليمية حادة

يجتمع القادة العرب اليوم الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول نزاعات إقليمية بين الدول الأعضاء، كسوريا وليبيا، والعلاقة مع إيران إضافة إلى الخلافات المغربية الجزائرية.