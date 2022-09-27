اجتماع الرباط: تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب؟

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اختتام أول اجتماع إقليمي في الرباط لتفعيل استراتيجية عربية لمكافة الإرهاب في ظل غياب تونسي جزائري. هل تنجح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها؟ وهل يعزز المغرب دوره الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب؟
دعا العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل "الحوار"، بعدما لم يتسن ذلك خلال القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وفق ما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لوكالة "فرانس برس".
مدينة وجدة شمال شرق المغرب، تعد نقطة عبور للمهاجرين نحو أوروبا. معظم الوافدين إليها، مروا بظروف صعبة وقد يعلق كثيرون بها. تقرير دنيا صادقي، مراسلة القناة الألمانية الأولى في الرباط، يسلط الضوء على معاناتهم.
نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يكون لها أي شركاء إعلاميين في تغطية أشغال القمة العربية التي تُعقد بالجزائر، وذلك بعد نشر قناة جزائرية خارطة للعالم العربي مخالفة للخارطة الرسمية التي تعتمدها الجامعة العربية.
يجتمع القادة العرب اليوم الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول نزاعات إقليمية بين الدول الأعضاء، كسوريا وليبيا، والعلاقة مع إيران إضافة إلى الخلافات المغربية الجزائرية.
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