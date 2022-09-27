 اجتماع الرباط: تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب؟ | مسائية DW | DW | 25.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

اجتماع الرباط: تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب؟

اختتام أول اجتماع إقليمي في الرباط لتفعيل استراتيجية عربية لمكافة الإرهاب في ظل غياب تونسي جزائري. هل تنجح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها؟ وهل يعزز المغرب دوره الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب؟

المزيد من المركز الإعلامي

هل سيحضر العاهل المغربي قمة الجزائر؟

هل سيحضر العاهل المغربي قمة الجزائر؟ 27.09.2022

تنافس مغربي جزائري على الغاز النيجيري.. من سيربح الرهان؟

تنافس مغربي جزائري على الغاز النيجيري.. من سيربح الرهان؟ 11.02.2022

مسائية DW: زيارة بلينكن للجزائر والمغرب.. هل حققت أهدافها؟

مسائية DW: زيارة بلينكن للجزائر والمغرب.. هل حققت أهدافها؟ 30.03.2022

مسائية DW: مقتل ثلاثة جزائريين واتهامات للمغرب.. ما حدود التصعيد؟

مسائية DW: مقتل ثلاثة جزائريين واتهامات للمغرب.. ما حدود التصعيد؟ 04.11.2021

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائية DW: أداء المنتخب الألماني في المونديال.. هل تأثر بالجدل؟

مسائية DW: أداء المنتخب الألماني في المونديال.. هل تأثر بالجدل؟ 25.11.2022

مسائيةDW : محطة زابوريجيا.. لماذا يتعذر التوصل إلى اتفاق لحمايتها؟

مسائيةDW : محطة زابوريجيا.. لماذا يتعذر التوصل إلى اتفاق لحمايتها؟ 24.11.2022

مسائيةDW : حكومة شولتس وأزمات ألمانيا.. نجاحات وإخفاقات

مسائيةDW : حكومة شولتس وأزمات ألمانيا.. نجاحات وإخفاقات 24.11.2022

LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 22: Mohammed Al-Owais (R) of Saudi Arabia collides with teammate Yasser Al-Shahrani during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Saudi Arabia at Lusail Stadium on November 22, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

مسائيةDW : مونديال قطر.. هل تتبع مفاجأة السعودية مفاجآت أخرى؟ 23.11.2022

المزيد مسائية DW

مسائيةDW : تباين أوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز: أسباب الخلاف؟

مسائيةDW : تباين أوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز: أسباب الخلاف؟ 24.11.2022

مسائيةDW : وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا: التحديات وفرص النجاح؟

مسائيةDW : وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا: التحديات وفرص النجاح؟ 24.11.2022

مسائيةDW : عملية تركية وشيكة في سوريا.. كيف سترد موسكو وواشنطن؟

مسائيةDW : عملية تركية "وشيكة" في سوريا.. كيف سترد موسكو وواشنطن؟ 23.11.2022

MILLI SAVUNMA BAKANLIGI, PENCE KILIC HAVA HAREKATI ILE SURIYE VE IRAK'IN KUZEYINDEKI PKK/KCK/YPG VE DIGER TEROR UNSURLARINA AIT HEDEFLER TAM ISABETLE VURULDUGUNU DUYURDU. BAKANLIGIN SITESINDEN PAYLASIYAN GORSELDE TEROR HEDEFLERININ YERLE BIR EDILDIGI GORULDU. (FOTO: DHA/ANKARA) Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien verkündet. Türkischer Verteidigungsminister Hulusi Akar hat die Operation in der Kommandozentrale verfolgt. Datum: 20.11.2022

ضغط إيراني وتركي على أكراد سوريا والعراق.. ما المآلات؟ 21.11.2022

اقرأ أيضا

King Mohammed VI of Morocco delivers a speech to the Nation during the Throne Day, on July 31, 2021 at the Royal Palace in Fez, Morocco. Photo via Azzouz Boukallouch/DNphotography/ABACAPRESS.COM

العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى "الحوار" في المغرب 02.11.2022

دعا العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل "الحوار"، بعدما لم يتسن ذلك خلال القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وفق ما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لوكالة "فرانس برس".

© CORENTIN FOHLEN/WOSTOK PRESS; OUJDA, MAROC OCTOBRE 2005 FRONTIERE FERMEE ENTRE LE MAROC ET L'ALGERIE

وجدة المغربية.. شاهد حي على مآسي المهاجرين نحو أوروبا! 06.11.2022

مدينة وجدة شمال شرق المغرب، تعد نقطة عبور للمهاجرين نحو أوروبا. معظم الوافدين إليها، مروا بظروف صعبة وقد يعلق كثيرون بها. تقرير دنيا صادقي، مراسلة القناة الألمانية الأولى في الرباط، يسلط الضوء على معاناتهم.

6.12.2010 - Egypt's Foreign Minister Ahmed Aboul Gheit smiles after signing the documents for a bilateral treaty between the two countries with his Romanian counterpart Teodor Baconschi (not pictured), Bucharest, Romania, 06 December 2010. EPA/ROBERT GHEMENT (zu dpa Ägyptens Ex-Außenminister neuer Generalsekretär der Arabischen Liga vom 10.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (C): picture-alliance/ dpa/R. Ghement

الجامعة العربية تدفع قناة جزائرية لسحب خارطة مثيرة للجدل 30.10.2022

نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يكون لها أي شركاء إعلاميين في تغطية أشغال القمة العربية التي تُعقد بالجزائر، وذلك بعد نشر قناة جزائرية خارطة للعالم العربي مخالفة للخارطة الرسمية التي تعتمدها الجامعة العربية.

©Algérie Presse Photos/MAXPPP - Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, lors de l'installation du président et des membres du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ). a Alger en Algérie le 20 juin 2022 - The President of the Republic Abdelmadjid Tebboune, during the installation of the President and members of the Superior Council of Youth (CSJ). in Algiers in Algeria on June 20, 2022

الجزائر تحتضن قمة عربية وسط خلافات إقليمية حادة 01.11.2022

يجتمع القادة العرب اليوم الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول نزاعات إقليمية بين الدول الأعضاء، كسوريا وليبيا، والعلاقة مع إيران إضافة إلى الخلافات المغربية الجزائرية.