ات سلام سعودية حوثية.. ما مدى جديتها؟

محادثات نادرة: وفد سعودي وآخر عماني في صنعاء "لصناعة السلام"

يجري وفد سعودي وآخر عماني محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران. ويأتي ذلك في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.