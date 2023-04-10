 ات سلام سعودية حوثية.. ما مدى جديتها؟ | مسائية DW | DW | 11.04.2023

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مسائية DW

ات سلام سعودية حوثية.. ما مدى جديتها؟

أنباء عن محادثات سلام متواصلة بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن والأمم المتحدة تتحدث عن خطوة جدية ومشجعة.. إلى أين وصلت هذه المحادثات؟ وما موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منها؟

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The head of the Houthi Supreme Political Council, Mahdi al-Mashat, shakes hands with Saudi ambassador to Yemen Mohammed Al-Jaber at the Republican Palace in Sanaa, Yemen April 9, 2023. Saba News Agency /Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

المبعوث الأممي لليمن يشيد بمفاوضات السعودية والحوثيين 11.04.2023

أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن بالمفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين في صنعاء، بوساطة عمانية، معتبرا إياها أمرا مشجعا. فيما أعلن مسؤول حكومي يميني عن موعد بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

Head of the Houthi Supreme Political Council, Mahdi al-Mashat, meets with Saudi and Omani delegations at the Republican Palace in Sanaa, Yemen April 9, 2023. Saba News Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

محادثات نادرة: وفد سعودي وآخر عماني في صنعاء "لصناعة السلام" 09.04.2023

يجري وفد سعودي وآخر عماني محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران. ويأتي ذلك في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.

06.04.2023 This handout picture provided by the Iranian foreign ministry shows Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian (L) shaking hands with Saudi Foreign Affairs Minister Prince Faisal bin Farhan and Chinese Foreign Minister Qin Gang (C) during a meeting in Beijing on April 6, 2023. - The foreign ministers of Middle East rivals Iran and Saudi Arabia met in Beijing, paving the way for normalised ties under a surprise China-brokered deal. (Photo by Iranian Foreign Ministry / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IRANIAN FOREIGN MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

حراك حثيث.. وفد سعودي في طهران.. وآخر يزور صنعاء 09.04.2023

ذكرت وسائل إعلام حوثية إن وفدا سعوديا وآخر من سلطنة عمان وصلا إلى صنعاء للتفاوض مع الحوثيين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم، هذا في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بعثة إيرانية ستزور الرياض لإعادة فتح السفارة.

In this handout photo released on April 9, 2023 by the Houthi group’s media arm, Saudi, Yemen and Omani delegates pose for a photo in Sanaa, Yemen. The head of the Houthi’s supreme political council Mahdi al-Mashat , 11th from left and Saudi Arabia’s Ambassador to Yemen Mohammed bin Saeed Al-Jaber, 10th from left, in Sanaa, Yemen were among the delegates. Saudi officials were in Yemen's capital Sunday for talks with the Iran-backed Houthi rebels, as part of international efforts to find a settlement to Yemen’s nine-year conflict. (Ansar Allah Media Office)

مسؤول سعودي يؤكد من صنعاء: نسعى إلى حل شامل ومستدام 10.04.2023

بعد الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، تسارعت المبادرات حول الأزمة اليمنية. مسؤول سعودي يقوم بزيارة لصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويؤكد من هناك أنّ الرياض تسعى إلى "حلٍّ سياسي شامل ومستدام".