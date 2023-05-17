اتهام ماسك بمعاداة السامية بعد تغريدات عن سوروس

تعرض إيلون ماسك مالك منصة تويتر لاتهامات بمعاداة السامية بعد مهاجمة جورج سورس الممول والناجي من الهولوكوست على تويتر، وخلال مقابلة مع قناة" سي إن بي سي" الأمريكية المعنية بالأخبار الاقتصادية. وكتب ماسك على تويتر أن سوروس يكره الإنسانية ويريد القضاء على الحضارة".

وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية التصريحات بوصفها تحمل" نبرة معادية للسامية"، وقالت إنها "تسببت على الفور في طوفان من نظريات المؤامرة المعادية للسامية "على تويتر.

وردا على سؤال بشأن التصريحات في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" مساء أمس الثلاثاء (17 مايو/ أيار 2023)، قال ماسك إنه ليس معاديا للسامية، وأضاف "إنني مؤيد للسامية" وكرر ماسك أيضا آراءه عن سوروس، وقال "أعتقد أن هذا صحيح. هذا رأيي"، وفي إشارة إلى حرية التعبير، أضاف "يمكنني أن اقول ما أريد".

ويعد سوروس البالغ من العمر 92 عاما، والذي صنع لنفسه اسما بوصفه فاعل خير، هدفا مفضلا لليمين السياسي الأمريكي. ويقدم سوروس دعما غزيرا للقضايا السياسية اليسارية في الولايات المتحدة، وساعد في تمويل الحملات الانتخابية من جانب المدعين اليساريين في عدد من المدن الأمريكية.

يعد سوروس البالغ من العمر 92 عاما، والذي صنع لنفسه اسما بوصفه فاعل خير، هدفا مفضلا لليمين السياسي الأمريكي.

وهاجم المنتقدون اليمينيون على نحو متكرر هؤلاء المدعين، واتهموهم بالفشل في القيام بحملات ضد الجريمة.. وقال جوناثان غريبات، رئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية، إن الهجمات المتكررة على سوروس تؤجج نظريات المؤامرة المعادية للسامية.

وكتب غرينبلات على تويتر "أن اليمين الذي يستخدم عبارات معادية للسامية يعتبر سوروس مصدر مشاكل العالم". وأضاف أن اختيار ماسك للكلمات "أمر خطير" لأنه سوف يشجع المتطرفين الذين يحيكون بالفعل نظريات ضد اليهود ويحاولون مهاجمة سوروس والمجتمعات اليهودية كنتيجة لذلك".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)