 اتهام ماسك بمعاداة السامية بعد تغريدات عن سوروس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2023

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اتهام ماسك بمعاداة السامية بعد تغريدات عن سوروس

اتهم إيلون ماسك بمعاداة السامية بعدما هاجم على تويتر جورج سورس الناجي من الهولوكوست. وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تصريحات مالك منصة تويتر وقالت إنها تسببت في ظوفان من من نظريات المؤامرة المعادية للسامية.

مالك منصة تويتر إيلون ماسك

اتهم إيلون ماسك بمعاداة السامية بعدما هاجم على تويتر جورج سورس الناجي من الهولوكوست.

تعرض إيلون ماسك مالك منصة تويتر لاتهامات بمعاداة السامية بعد مهاجمة جورج سورس الممول والناجي من الهولوكوست على تويتر، وخلال مقابلة مع قناة" سي إن بي سي" الأمريكية المعنية بالأخبار الاقتصادية. وكتب ماسك على تويتر أن سوروس يكره الإنسانية ويريد القضاء على الحضارة".

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أعلن إيلون ماسك إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة تويتر، لينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، لكنه لم يذكر اسم المرشحة للمنصب.

وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية التصريحات بوصفها تحمل" نبرة معادية للسامية"، وقالت إنها "تسببت على الفور في طوفان من نظريات المؤامرة المعادية للسامية "على تويتر.

وردا على سؤال بشأن التصريحات في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" مساء أمس الثلاثاء (17 مايو/ أيار 2023)، قال ماسك إنه ليس معاديا للسامية، وأضاف "إنني مؤيد للسامية" وكرر ماسك أيضا آراءه عن سوروس، وقال "أعتقد أن هذا صحيح. هذا رأيي"، وفي إشارة إلى حرية التعبير، أضاف "يمكنني أن اقول ما أريد".

ويعد سوروس البالغ من العمر 92 عاما، والذي صنع لنفسه اسما بوصفه فاعل خير، هدفا مفضلا لليمين السياسي الأمريكي. ويقدم سوروس دعما غزيرا للقضايا السياسية اليسارية في الولايات المتحدة، وساعد في تمويل الحملات الانتخابية من جانب المدعين اليساريين في عدد من المدن الأمريكية.

جورج سوروس، أرشيف (23.01.2023).

يعد سوروس البالغ من العمر 92 عاما، والذي صنع لنفسه اسما بوصفه فاعل خير، هدفا مفضلا لليمين السياسي الأمريكي.

وهاجم المنتقدون اليمينيون على نحو متكرر هؤلاء المدعين، واتهموهم بالفشل في القيام بحملات ضد الجريمة.. وقال جوناثان غريبات، رئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية، إن الهجمات المتكررة على سوروس تؤجج نظريات المؤامرة المعادية للسامية.

وكتب غرينبلات على تويتر "أن اليمين الذي يستخدم عبارات معادية للسامية يعتبر سوروس مصدر مشاكل العالم". وأضاف أن اختيار ماسك للكلمات "أمر خطير" لأنه سوف يشجع المتطرفين الذين يحيكون بالفعل نظريات ضد اليهود ويحاولون مهاجمة سوروس والمجتمعات اليهودية كنتيجة لذلك".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

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