اتهام ضابط احتياط ألماني بالتجسس لصالح روسيا

حرك الادعاء العام في ألمانيا دعوى قضائية ضد ضابط احتياط بالجيش الألماني بتهمة إمداد جهاز استخباراتي روسي بمعلومات ما بين عامي 2014 و2020.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كان المتهم (65 عاما) عضوا في العديد من اللجان الاقتصادية الألمانية، بحكم وظيفته المدنية.

وأوضحت النيابة في بيان صحفي أن المشتبه به رالف ج متّهم بتزويد جهاز الاستخبارات الروسية بمعلومات حول عناصر الاحتياط في القوات الألمانية وجهاز الدفاع المدني، ومعلومات شخصية تتعلق بمسؤولين كبار في الجيش الألماني والقطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى معلومات حول تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ العام 2014.

كما تشتبه السلطات في تقديمه معلومات حول ورشة بناء أنبوب غاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل الذي يربط بين روسيا وألمانيا وعُلّق تشغيله في شباط/فبراير.

ومن المقرر إجراء المحاكمة أمام محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا. ولا يقبع المتهم حالياً في السجن الاحتياطي.

وقد سبق لأجهزة مخابرات ألمانية أن حذرت من أنشطة روسيا في ألمانيا، وكشفت سابقا أن روسيا تنتهج "استراتيجية معقدة" وباتت ترقى إلى مستواها في أثناء الحرب الباردة.

وبدأت برلين قبل أشهر محاكمة موظف في شركة لأمن الكمبيوتر بتهم التجسس لروسيا، وتسليم الملحق العسكري في السفارة الروسية عام 2017 قرصا مدمجا يتضمن أكثر من 300 ملف لمخططات المباني التي يستخدمها البرلمان الألماني (البوندستاغ).

ع.ا/ع.ج ( د ب أ، أ ف ب)