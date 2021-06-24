 اتهام شرطية ألمانية بتزوير شهادات تطعيم كورونا وبيعها | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.12.2021

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منوعات

اتهام شرطية ألمانية بتزوير شهادات تطعيم كورونا وبيعها

تشتبه السلطات الألمانية في قيام شرطية من ولاية زارلاند بالتعاون مع شريك حياتها بتزوير شهادات تطعيم كورونا وبيعها، فيما تبحث الشرطة اتخاذ خطوات تأديبية بحق شرطي آخر بتهمة مخالفة قواعد كورونا.

نموذج من دفاتر التطعيم في ألمانيا

تشتبه السلطات الألمانية في قيام شرطية من ولاية زارلاند بالتعاون مع شريك حياتها بتزوير شهادات تطعيم كورونا وبيعها.

أعلن متحدث باسم الادعاء العام في مدينة زاربروكن الاثنين (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2021) عن تفتيش مسكن ومكاتب شرطية (32 عاما) كانت تعمل في مدينة نويكيرشن بولايو زارلاند بعد الاشتباه فيها وفي شريك حياتها أيضا بتزوير شهادات تطعيم كورونا وبيعها.

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قال المستشار الطبي للبيت الأبيض إن "المؤشرات" الأولى عن خطورة الإصابة بالمتحورة أوميكرون "مشجعة بعض الشيء"، مستدركاً أن هذه مجرد بيانات أولية وأن بلاده تراجع حظر السفر المفروض على ثماني دول في جنوب القارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث أنه تم ضبط بطاقات تطعيم فارغة وبطاقة مزورة بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية. وذكر المتحدث أنه يعتقد أن الزوجين كانا يبيعان البطاقة المزورة مقابل 100 يورو، مشيرا إلى أن وحدة "التحقيقات الخاصة والفساد" التابعة لرئاسة الشرطة المحلية تجري تحقيقا في الواقعة برئاسة الادعاء العام. وأفادت الشرطة بأنه يجري بحث اتخاذ خطوات تأديبية بحق الشرطية التي تم إيقافها عن العمل منذ يوم الجمعة الماضي.

من ناحية أخرى، ذكرت الشرطة أنها تجري البحث في اتخاذ خطوات تأديبية بحق شرطي (52 عاما) بتهمة مخالفة قواعد كورونا حيث كان الشرطي ذهب بالزي الرسمي إلى مخبز بدون ارتداء الكمامة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأضافت الشرطة أن البائعات والزبائن سألوا الشرطي عن سبب عدم ارتدائه الكمامة فأجاب بقوله إنه أجرى اختبار الكشف عن كورونا. وتابعت الشرطة أنه تم نقل الشرطي إلى مكتب داخلي آخر طوال فترة التحقيق.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)

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