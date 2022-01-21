 اتهام راتسينغر بمعرفة معلومات عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ | DW الأخبار | DW | 21.01.2022

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اتهام راتسينغر بمعرفة معلومات عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ

توجيه اتهام إلى البابا السابق بمعرفة معلومات عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ بين عامي 1977 و 1982.

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