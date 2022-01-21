اتهام راتسينغر بمعرفة معلومات عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ

"الاعتداءات الجنسية".. كاردينال ميونيخ يطلب الإعفاء ويقرّ بـ"فشل الكنيسة"

بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية التي ضربت الكنيسة الكاثوليكية، عندما كُشف أن قرابة 4أربعة آلاف طفل تم الاعتداء عليهم جنسيا منذ عام 1946، طلب رئيس أساقفة ميونيخ راينهارد ماركس الإعفاء من مهامه بسبب "الفشل المؤسساتي".