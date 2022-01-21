اتهام راتسينغر بمعرفة معلومات عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ

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توجيه اتهام إلى البابا السابق بمعرفة معلومات عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ بين عامي 1977 و 1982.
تحقق السلطات الألمانية في احتمال تورط 42 مسؤولا كنسيا في اعتداءات جنسية على الأطفال، بينما طالبت الحكومة الفدرالية بالكشف، بشكل كامل وشفاف، عن مسؤولية الكنيسة فيما جرى.
بعد صدور تقرير اتهمه بعدم اتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب انتهاكات جنسية بحق قاصرين، أعرب البابا السابق بنديكت السادس عشر عن "صدمته وخجله"، لكنه رفض تحميله أي مسؤولية، فيما أعرب الفاتيكان عن "شعوره بالعار والندم".
بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية التي ضربت الكنيسة الكاثوليكية، عندما كُشف أن قرابة 4أربعة آلاف طفل تم الاعتداء عليهم جنسيا منذ عام 1946، طلب رئيس أساقفة ميونيخ راينهارد ماركس الإعفاء من مهامه بسبب "الفشل المؤسساتي".
"سننجح في ذلك" جملة شهيرة لميركل، قالتها مع بداية أزمة اللاجئين وأضحت من ميراث المستشارة. وهناك أسرة سورية لاجئة أطلقت على ابنتها اسم أنغيلا، تقديرا للمستشارة، فهل نجحت الأسرة في الاندماج في مجتمعها الجديد؟
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