 اتهام المفكر الإسلامي طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.10.2020

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اتهام المفكر الإسلامي طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة

يواجه المفكر الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين طارق رمضان تهمة اغتصاب امرأة خامسة، وهي نفس المرأة التي قادت شهادتها إلى إقرار رمضان بممارسة علاقات "رضائية". محامي المدعية اعتبر الاتهام "منعطفاً كبيراً".

المفكر الإسلامي طارق رمضان

المفكر الإسلامي طارق رمضان يواجه الآن تهمة اغتصاب امرأة خامسة

اتهم القضاء الفرنسي الخميس (22 تشرين الأول/أكتوبر 2020) المفكّر الإسلامي السويسري طارق رمضان باغتصاب منية ربوج في العامين 2013 و2014، وفق ما أفاد محاموه لوكالة فرانس برس، لتصبح بذلك خامس امرأة يُلاحق رمضان أمام القضاء بتهمة الاعتداء جنسياً عليها.
وكانت النيابة العامة في باريس طلبت توجيه الاتهام في ربيع عام 2018، لكن القضاة علّقوا اتخاذ قرار حول قضية ربوج التي كانت تعمل مرافقة لرمضان سابقاً. وقادت شهادتها حينها طارق رمضان، الذي كان قيد الاحتجاز، إلى الإقرار لأول مرة بممارسة علاقات خارج إطار الزواج، وصفها بأنها "رضائية".

مختارات

بعد طول غياب بسبب متابعته قضائيا في قضايا تحرش واغتصاب، قرر المغني المغربي الشاب سعد لمجرد أخيرا إقامة حفل فني في مصر. الإعلان أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى سحب ملصقاته الدعائية بكل أرجاء البلاد.

وفقا لمشروع القانون، الذي وافقت الحكومة الألمانية عليه، سيتم تشديد العقوبة على جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال، وتصنيف نشر صور فاضحة للأطفال كجناية. ويأتي ذلك عقب الكشف عن انتهاكات جنسية ونشر وحيازة مواد إباحية لأطفال.

تقدمت امرأة بشكوى في فرنسا ضد المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان واتهمته باغتصابها والاعتداء عليها جنسياً. في المقابل رد محامي الأخير أن موكله "ينفي قطعيا هذه المزاعم"، ويعتزم رفع دعوة قضائية الاثنين.


وقال محامو الدفاع، نبيلة عثمان وعدي الحماموشي وفيليب أوهايون، عند الخروج من جلسة الاستجواب في محكمة باريس إنه "لا يوجد أي عنصر جديد" في التحقيق منذ عامين، وأضافوا أنّ ما جرى "لائحة اتهام شكلية لتنظيم المواجهة مستقبلاً". وتابعوا أن الأمر "ليس أقوال طارق رمضان مقابل أقوال هذه المرأة، بل هذه المرأة مقابل أكاذيبها الخطيرة".
أما محامي المدعية إريك موران فقال إنّ ما جرى "مُرضٍ بالتأكيد" ويمثّل "منعطفاً كبيراً". وأضاف أنّ "التحقيقات أظهرت إلى أيّ درجة أقوال موكلتي جديرة بالثقة ومتّسقة". وأردف أنّ "قانون الإجراءات الجزائية لا يعترف بلائحة الاتهام الشكلية: فقط المؤشرات الجدية والمتطابقة التي سجّلها القضاة اليوم".
ولعبت شهادة منية ربوج دوراً مهماً في التهم الموجهة لرمضان، وهي كانت طرفاً أساسياً في قضية "القوادة" التي تعرف باسم "كارتون" والتي كان من بين أطرافها المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان.
وتقدمت المرأة البالغة من العمر 47 عاماً بدعوى ضد المفكر الإسلامي في آذار/مارس 2018 تتهمه فيها باغتصابها تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل، بين عامي 2013 و2014.
وأوقف طارق رمضان (58 عاماً) منذ توجيه الاتهام له في 2 شباط/فبراير 2018. وأقرّ رمضان في 5 حزيران/يونيو عقب شهادة ربوج بعلاقات "زنا" معها ومع عشيقات أخريات قدّمن شهادات. وقدم المفكر الإسلامي أكثر من 300 فيديو وألف صورة لإقناع القضاة بأنها علاقة رضائية، ولم يكن القضاة قد اتّهموه حينها. ووُجّه له اتهام ثالث ثم رابع على خلفية شبهات باعتدائه جنسياً على امرأتين أخريين عامي 2015 و2016. وخُفّفت مؤخراً الرقابة القضائية عليه، ليصير عليه الحضور مرتين شهرياً إلى مقرّ الشرطة. وفتحت بحقّه قضية اغتصاب موازية في جنيف في 2018.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)

  • Saad Lamjarred (Getty Images/AFP/F.Belaid)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    سعد لمجرد واتهام بالاغتصاب

    خمسة أشهر قضاها النجم المغربي وراء القضبان في سجن فرنسي، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها وضربها في أكتوبر من عام 2017، وقد حصل صاحب أغنية "لمعلم" على الإفراج المؤقت وقام بإنتاج أغنية جديدة لكن القضية مازالت تنظر أمام القضاء الفرنسي.

  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    كيفن سبيسي يتحرش بطفل

    اتهم الممثل أنتوني راب الممثل كيفن سبيسي بالتحرش به عام 1986 عندما كان راب وقتها يبلغ من العمر 14 عاما. وقال سبيسي إنه لا يذكر الواقعة وقدم اعتذارا لكن الأصوات ارتفعت في هوليوود بضرورة معاقبة سبيسي وكان أول رد فعل هو رفع دوره من فيلم (أول ذا موني إن ذا ورلد) ،الذي اكتمل تصويره، وإعادة تصويره بممثل آخر.

  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    تصرفات مخلة بالآداب

    اتهمت امرأة النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بفعل تصرفات مخلة بالآداب وقالت إنه تحرش بها لفظيا مرارا وأتى بفعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في الثمانينات. وقالت إن دوجلاس استخدم مرارا ألفاظا خارجة وإن الأمر وصل إلى حد تحسسه أعضاءه التناسلية أمامها خلال اجتماع عمل في شقته في نيويورك عام 1989.

  • Greta Gerwig und Woody Allen (Getty Images/J. Merritt)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    وودي ألن والتحرش بابنته

    اتهمت ابنة وودي ألن بالتبني المخرج السينمائي الشهير بالتحرش بها قبل أكثر من 25 عاما. وقالت إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر. ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 وتجدد مؤخرا مع حملة "مي تو".

  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    بن أفليك وسلسلة من الاتهامات

    واجه أفليك عدة اتهامات بالتحرش الجنسي في أعقاب حملة "مي تو" وفي مقدمتها اتهام الممثلة هيلاري بورتون التي اتهمت الممثل الأمريكي بالتحرش بها قبل 14 عاما، كما واجه الممثل الحاصل على الأوسكار اتهامات أخرى من نجمات وعاملات في صناعة السينما.

  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    داستن هوفمان والتحرش بمتدربة

    اتهمت امرأة الممثل الأمريكي الشهير داستن هوفمان بالتحرش بها جنسيا عندما كانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985. واعتذر الممثل في بيان له عن ذلك التصرف وقال إنه يحترم النساء وأن ذلك التصرف "لا يعبر عنه".

  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    50 امرأة في مواجهة الكوميدي الشهير

    يعد مسلسل "عرض كوسبي" الشهير واحدا من أنجح المسلسلات الكوميدية في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كوتسبي اشتهر أيضا بمسلسل الاتهامات الجنسية في السنوات الأخيرة، إذ يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على خمسين امرأة ومايزال القضاء الأمريكي ينظر في هذه القضايا.

  • Sex-Sakandale von Prominenten (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    لعنة التحرش الجنسي التي لاحقت بولانسكي 40 عاما

    اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    النساء متهمات أيضا بالتحرش

    تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق الذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.

  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    فضيحة المنتج الهوليوودي التي قلبت العالم

    حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي جاءت بعد اتهام المنتج السينمائي هارفي وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر2017، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر". وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.


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