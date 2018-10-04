اتهام الغرب روسيا بشن هجمات إلكترونية.. تعبير عن الضعف؟  

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
دولٌ غربية تتهم روسيا بالوقوفِ وراء هجمات إلكترونية على مواقع حكومية وأخرى تابعة لشركاتٍ غربية ومنظماتٍ دولية.. ما خلفياتُ هذه الاتهامات؟ وهل تعكس تفوقا روسيا أو ضعفا غربيا في مجال الأمن الإلكتروني؟
إرسال
Facebook
Twitter
google+
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط https://p.dw.com/p/360ah
كشف القضاء الأمريكي أنه وجه تهمة القرصنة الدولية لسبعة عناصر استخبارات روسية وذلك في القضية المتعلقة بالهجمات الإلكترونية التي شملت دولا عديدة بينها هولندا وبريطانيا وكندا وأستراليا.
أعلنت مجموعة "بي إن" القطرية أنها أطلقت "تحكيماً دولياً استثمارياً" ضد السعودية بقيمة مليار دولار، للتعويض عن تعرض بث قنواتها الرياضية لما وصفته بأنه "أكبر عملية قرصنة".
كل شيء يصلح للمنافسة بين السعودية وقطر، بما في ذلك بث المباريات الرياضية. لكن تداعيات قنوات القرصنة beoutQ لم تتوقف عند سجال الأزمة الخليجية، بل جرّت اتحادات رياضية كبيرة تبقى مستعدة للدفاع عن مصالحها، مهما كلّفها ذلك.
شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!
© 2018 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول