 اتهام الغرب روسيا بشن هجمات إلكترونية.. تعبير عن الضعف؟ | سياسة واقتصاد | DW | 04.10.2018

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سياسة واقتصاد

اتهام الغرب روسيا بشن هجمات إلكترونية.. تعبير عن الضعف؟

دولٌ غربية تتهم روسيا بالوقوفِ وراء هجمات إلكترونية على مواقع حكومية وأخرى تابعة لشركاتٍ غربية ومنظماتٍ دولية.. ما خلفياتُ هذه الاتهامات؟ وهل تعكس تفوقا روسيا أو ضعفا غربيا في مجال الأمن الإلكتروني؟

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اتهام الغرب روسيا بشن هجمات إلكترونية.. تعبير عن الضعف؟

           

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اتهام الغرب روسيا بشن هجمات إلكترونية.. تعبير عن الضعف؟  

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