 اتهام أربعة إيرانيين بالتخطيط لخطف صحافية أمريكية من أصل إيراني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.07.2021

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اتهام أربعة إيرانيين بالتخطيط لخطف صحافية أمريكية من أصل إيراني

وجه القضاء الأمريكي اتهامات لأربعة إيرانيين بالتآمر لاختطاف صحفية أمريكية وناشطة حقوقية من بروكلين ونقلها إلى إيران، حيث كانت "ستلقى مصيراً مجهولاً" وفق بيان وزارة العدل الأمريكية.

مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في واشنطن

حسب بيان وزارة العدل الأمريكية، نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في إحباط محاولة خطف صحافية أمريكية من أصول إيرانية من الأراضي الأمريكية.

وجّه القضاء الأمريكي اتهامات لأربعة "عملاء للاستخبارات الإيرانية" بالتآمر لخطف صحافية أمريكية من أصول إيرانية تقيم في الولايات المتحدة وتنشط في مجال "فضح انتهاكات حقوق الإنسان" في الجمهورية الإسلامية، وفق ما صرح به الجهاز القضائي الأمريكي.

مختارات

محقق الأمم المتحدة الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران يؤكد وجود شهادات وأدلة بحوزته حول دور محتمل للرئيس المنتخب إيراهيم رئيسي في قضية إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران.

في أول اجتماع يعقده مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ توليه مهمامه في البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعهد بأن إيران لن تمتلك السلاح النووي في عهده. متحدثا عن "تصميم بلاده مواجهة نشاط إيران الخبيث".

احتشد أنصار المعارضة الإيرانية في المنفى في برلين وأماكن أخرى للمطالبة بمحاكمة الرئيس الإيراني الذي اتهموه بارتكاب جرائم. تضمنت الفعاليات خطابات، أبرزها لوزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو.

رداً على إبلاغ طهران الوكالة الدولية عزمها إنتاج اليورانيوم بنسبة تخصيب حتى 20%"، عبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن "قلقها البالغ" إزاء القرار الإيراني، فيما حذرت واشنطن طهران من نهج سياسة "حافة الهاوية".

لم يُكشف عن اسم هذه الصحافية، لكنّ مسيح علي نجاد،  الصحافية والناشطة الإيرانية المقيمة في نيويورك  التي أسّست حركة لتشجيع النساء في بلدها الأمّ على خلع الحجاب، بدت في تغريدة على تويتر وكأنها تؤكّد أنّ مؤامرة الخطف كانت تستهدفها.

وكتبت مسيح في تغريدة "شكرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لإحباطه مخطط الاستخبارات الإيرانية لخطفي" وصورت نفسها أمام نافذة تظهر منها سيارة شرطة. وأكدت أن السيارة تقف أمام منزلها منذ أسبوعين.

في المقابل، اكتفت وزارة العدل الأمريكية في بيان بالقول إنّ المتّهمين الأربعة وجميعهم رجال سعوا منذ "حزيران/ يونيو 2020" إلى خطف "كاتبة وصحافية فضحت انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحكومة الإيرانية".

ونقل البيان عن المدّعية العامة أودري ستروس قولها إنّ المتّهمين الأربعة خطّطوا "لاقتياد ضحيتهم بالقوة إلى إيران حيث كان مصيرها سيكون، في أحسن الأحوال، مجهولاً". وبحسب البيان، يشتبه في أنّ إيرانيا خامساً يقيم في كاليفورنيا شارك في تمويل هذه المؤامرة.

وبحث العملاء عن طريقة لنقل الصحافية خارج الولايات المتحدة وقد استعلم أحدهم خصوصا عن زوارق سريعة تقترح "عملية إجلاء بحرية مستقلة" انطلاقا من نيويورك ورحلة بسفينة بين نيويورك وفنزويلا "التي تقيم علاقات ودية مع إيران" بحسب النيابة العامة.

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ضحايا آخرين مستهدفين

وكانت الشبكة التي كشفتها أف بي آي تستهدف ضحايا آخرين يقيمون خصوصا "في كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة" وقد حاولوا استخدام وسائل المراقبة نفسها حيالهم بحسب المدعين العامين.

وتفيد منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية أن إيران هي من أكثر دول العالم قمعاً للصحافيين وتمارس رقابة "شديدة" على الأخبار وقد أدرجتها في المرتبة 174 من أصل 180 في قائمتها لحرية الصحافة في 2021.

وأضافت المنظمة أن "قمع حرية الاعلام لا تقتصر على داخل البلاد" مشيرة إلى أنه منذ 1979، ما لا يقل على 860 صحافياً "اوقفوا أو اعتقلوا أو اعدموا من قبل السلطة".

في كانون الثاني/ ناير 2016 بادلت طهران الصحافي لدى "واشنطن بوست" جايسن رضيان بسبعة إيرانيين كانوا مسجونين في الولايات المتحدة.

أوقف رضيان مراسل الصحيفة الأمريكية في إيران مع زوجته في 22 تموز/ يوليو 2014 بعدما كانت طهران وافقت للتو على إجراء المفاوضات حول برنامجها النووي الذي تشتبه الأسرة الدولية بأنه يتضمن شقا عسكريا.

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وأُفرج عن زوجة رضيان بعد شهرين. أما رضيان الذي اتهم بـ  "التجسس" لحساب الولايات المتحدة، فأمضى 544 يوماً في سجن إيوين في شمال طهران حيث أكد تعرضه لسوء المعاملة وحرم من النوم وهدد بقطع الرأس.

تعتقل إيران أكثر من عشرة غربيين يحملون بغالبيتهم الجنسية الإيرانية أيضاً في السجن أو في الإقامة الجبرية مثل الباحثة الفرنسية الايرانية فاريبا عادلخاه المسجونة منذ سنتين.

و.ب/ (د ب أ، أ ف ب)

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  • تجسس لسبعة أجهزة مخابرات

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    عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات

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  • مصيدة الابتزاز

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    مصيدة الابتزاز

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  • إدوارد سنودن

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    إدوارد سنودن

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