اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بالتخطيط لهجوم وشيك على محطة زابوريجيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتخطيط للهجوم على محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا والتي ظلت لفترة طويلة مثار اتهامات وشكوك متبادلة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "باستفزازات خطيرة" من روسيا في المحطة بجنوب شرق أوكرانيا.

واستولت قوات روسية على المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا بضمها ستة مفاعلات، في الأيام التالية للغزو الروسي للدولة المجاورة في فبراير شباط 2022. ومنذ ذلك الوقت، يوجه كل طرف أصابع الاتهام للطرف الآخر باستمرار قصف مناطق محيطة بالمحطة والمخاطرة بإحداث كارثة نووية كبرى.

وقال رينات كارشا مستشار رئيس شركة روزنرجواتوم التي تشغل الشبكة النووية الروسية إن أوكرانيا خططت لتسقط على المحطة ذخيرة مزودة بنفايات نووية نقلتها من إحدى المحطات النووية الخمس التي تمتلكها.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن كارشا قوله للتلفزيون الروسي "في عتمة الظلام في ليلة الخامس من يوليو، سيحاول الجيش الأوكراني الهجوم على محطة زابوريجيا باستخدام معدات توجيه طويلة المدى وطائرات مسيرة". ولم يقدم أي دليل يدعم هذا الزعم.

وكتب زيلينسكي على تويتر أنه أبلغ ماكرون في محادثة هاتفية أن "قوات الاحتلال تستعد لاستفزازات خطيرة في زابوريجيا". وقال إنه وماكرون اتفقا "على إبقاء الوضع تحت السيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة.

ونقل بيان أصدرته القوات المسلحة الأوكرانية عن "بيانات عمليات" قوله إن "عبوات ناسفة" وُضعت على سطح المفاعلين النوويين الثالث والرابع بالمحطة يوم الثلاثاء. وأشار البيان إلى هجوم محتمل "في المستقبل القريب". وقال البيان الذي نشر على تيليجرام "إذا تم تفجيرها، فإنها لن تلحق الضرر بالمفاعلات، لكنها ستخلق صورة لقصف من الجانب الأوكراني". وقال إن الجيش الأوكراني "على استعداد للتصرف تحت أي ظرف من الظروف". ولم يقدم زيلينسكي ولا الجيش الأوكراني أي دليل أيضا على ذلك.

مساعي متواصلة من وكالة الطاقة الذرية

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق لضمان أن تكون منطقة المحطة النووية منزوعة السلاح والتقليل من مخاطر وقوع حوادث نووية محتملة. وزار المدير العام للوكالة الذرية رفائيل جروسي المحطة ثلاث مرات منذ استيلاء روسيا عليها لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق للحفاظ على سلامة المحطة من القصف.

من ناحية أخرى أعلن الجيش الأوكراني تدمير "تشكيل" عسكري روسي في ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك على خط المواجهة الأمامي، حيث أفاد مسؤولون ووسائل إعلام روسية بمقتل مدني وإصابة العشرات في هجمات شنتها كييف. وأظهر مقطع فيديو أُرفق مع البيان انفجارا هائلا يضيء السماء ليلا، دون أن ترد تفاصيل أكثر.

وصرّح دنيس بوشيلين رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" الذي نصبته روسيا، إن القوات الأوكرانية شنت "هجمات شرسة" على مناطق سكنية ومجمع مستشفيات في ماكيفكا. وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية أن رجلا قُتل وأصيب 36 مدنيا "بجروح متفاوتة الخطورة" نتيجة الهجمات الاوكرانية.

ا.ف/ ح.ز (رويترز، أ.ف.ب)