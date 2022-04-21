اتهامات للقوات الروسية بارتكاب اعتداءات جنسية ضد الأوكرانيات

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اتهِمت روسيا بارتكاب جرائم حرب عديدة، بما في ذلك استهداف المدنيين وتعذيب النساء الأوكرانيات والاعتداء عليهن جنسياً من قبل الجنود الروس
بعد فشل محاولات عديدة، تم إجلاء عشرات المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث كانوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي، مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه العملية مستمرة.
قتل وجرح وتشويه وبتر لأعضاء الجسم واغتصاب المدنيين، فظائع يجري ارتكابها في حرب أوكرانيا ونسمع بها يوميا. لكن لماذا وكيف يمكن للإنسان أن يرتكب مثل هذه الفظائع؟ في هذا التقرير نحاول توضيح الأمر والإجابة على هذا السؤال.
أعلنت أوكرانيا أن مطار أوديسا أصبح خارج الخدمة بعد تدمير مدرجه بضربة صاروخية روسية. وتكثف روسيا قصف شرق أوكرانيا في وقت يكشف فيه التضارب بين التصريحات الروسية والأوكرانية حول محادثات السلام مدى التباعد بين الطرفين.
بعد محاولات عدة، أخرجت أول مجموعة من المدنيين من مجمع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول شرقا، بينما تكثف القوات الروسية ضغوطها في دونباس، وكييف تأمل في مزيد من الدعم الغربي.
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