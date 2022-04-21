 اتهامات للقوات الروسية بارتكاب اعتداءات جنسية ضد الأوكرانيات | DW الأخبار | DW | 03.05.2022

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اتهامات للقوات الروسية بارتكاب اعتداءات جنسية ضد الأوكرانيات

اتهِمت روسيا بارتكاب جرائم حرب عديدة، بما في ذلك استهداف المدنيين وتعذيب النساء الأوكرانيات والاعتداء عليهن جنسياً من قبل الجنود الروس

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