اتهامات للسلطات المغربية بإساءة معاملة مهاجرين أفارقة

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2020) السلطات المغربية بالاعتداء على مهاجرين أفارقة وبإساءة معاملتهم واحتجازهم في مخيمات غير قانونية شمال المغرب. وتقول الجمعية إن هذه المخيمات لا تراعي الحقوق الأساسية للمهاجرين ولا كرامتهم الإنسانية.
وكشف عمر ناجي نائب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن قيام السلطات المغربية باحتجاز مجموعة من المهاجرين في مخيم بويافار البعيد عن المدينة بثلاثين كيلومترا، واصفا المخيم بغير القانوني لكونه لا يخضع لمراقبة القضاء.
واتهم ناجي السلطات الإسبانية والمغربية بخرق القانون معا عندما سمحت الأولى لقوات الأمن المغربية بدخول الأراضي الإسبانية لاعتقال ما يناهز 35 مهاجرا ولاجئا اقتحموا معبر فرخانة الحدودي ودخلوا مدينة مليلية من أجل إعادتهم إلى مخيم أركمان (20 كيلومترا عن الناظور) الذي يعاني فيه الأفارقة ظروف إقامة صعبة.
ووصف ناجي سلوك السلطات المغربية بـ "الانتقامي" بسبب "إقدامها على الإغارة على مخيمات المهاجرين في غابات منطقة الشمال وحرقها لأكواخهم المؤقتة المصنوعة من البلاستيك التي تقيهم البرد القارس والأمطار. واتهم ناجي السلطات المغربية بعدم مراعاة ظروف إقامتهم القاسية ولا تواجد النساء والأطفال ضمنهم.
وأبدى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور قلقه من الوضع الصحي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يعانون من سوء التغذية وغياب الأدوية وظروف العيش الصعبة التي يواجهونها في مخيمات الاعتقال المغربية قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.
يشار إلى أن السلطات المغربية لم تعلق رسميا على هذه الاتهامات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
أ.ح/ع.ش (د ب أ)
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
حلم موؤد
أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
الجبال والغابات مأواهم
بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
بطالة وعوز
الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
نساء يذقن الأمرّين
معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
أطفال يتضورون جوعاً
تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
المرض بالمرصد
الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.
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مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا
المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما
مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش