 اتهامات ثقيلة جديدة ضد ترامب.. إلى متى سيصمد؟ | مسائية DW | DW | 15.08.2023

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مسائية DW

اتهامات ثقيلة جديدة ضد ترامب.. إلى متى سيصمد؟

الادعاء العام في ولاية جورجيا الأمريكية يتهم الرئيس السابق دونالد ترامب وعددا من مساعديه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.. ما تفاصيل هذه التهم؟ وما تداعياتها؟

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