اتهامات ثقيلة جديدة ضد ترامب.. إلى متى سيصمد؟

تهمة جديدة تضاف إلى 37 تهمة ضد ترامب والأخير يعتبرها "سخيفة"

أضاف المدّعون الفدراليّون الأمريكيون تهمة جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية، وهي تهمة اعتبرها ترامب "سخيفة" و "تدخلات انتخابيا" من قبل خلفه بايدن. الرئيس السابق يواجه 37 تهمة على الأقل.