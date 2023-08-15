اتهامات ثقيلة جديدة ضد ترامب.. إلى متى سيصمد؟

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الادعاء العام في ولاية جورجيا الأمريكية يتهم الرئيس السابق دونالد ترامب وعددا من مساعديه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.. ما تفاصيل هذه التهم؟ وما تداعياتها؟
ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية معتبرا أنها "زائفة"، وذلك بعد صدور لائحة اتهامات مفصلة هي الرابعة من نوعها في حق الرئيس السابق.
أضاف المدّعون الفدراليّون الأمريكيون تهمة جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية، وهي تهمة اعتبرها ترامب "سخيفة" و "تدخلات انتخابيا" من قبل خلفه بايدن. الرئيس السابق يواجه 37 تهمة على الأقل.
باتت إسرائيل قضية انتخابية في الولايات المتحدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري إذ تتزايد انتقادات الديمقراطيين للمشروع الإسرائيلي الخاص بالتغيير القضائي، فيما يتعهد الجمهوريون بـ "دعمهم المطلق" لحكومة نتانياهو.
تبدأ الثلاثاء أولى خطوات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة اغتصاب الصحافية إي جين كارول في واقعة تقول إنها حدثت قبل عقدين من الزمن. ومن المقرر أن تتم عملية اختيار هيئة المحلفين للنظر في القضية كخطوة أولى.
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