 اتهامات بجرائم قتل وتعذيب لطبيب سوري معتقل في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.12.2020

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أخبار

اتهامات بجرائم قتل وتعذيب لطبيب سوري معتقل في ألمانيا

في تطور على قضية الطبيب السوري المعتقل وجه المدعي العام الألماني اتهامات له بارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا. ونص الاتهام أيضا ارتكاب المشتبه به جرائم قتل وأعمال تعذيب والانضمام للمخابرات السورية.

Deutschland - Polizei

وجه الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2020) اتهامات جديدة إلى طبيب سوري بارتكاب أعمال تعذيب وقتل أثناء تواجده في موطنه سوريا.

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توقيف طبيب سوري يزاول مهنته في ألمانيا التي دخلها لاجئاً، للاشتباه بتورطه في عمليات تعذيب و"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها في بلاده بحق معتقلين في سجون نظام الأسد.

تحقيق في ألمانيا بشأن طبيب سوري متهم بجرائم تعذيب في سوريا ضد معارضين للنظام، بعد تعرف شاهدين على هويته، وشهادة طبيبين ضده، ما قد يفتح الباب لمزيد من المحاكمات الخاصة بسوريين اقترفوا جرائم خطيرة في بلدهم.

وتمّ توقيف المشتبه به، المعروف باسم "علاء م."  مساء الجمعة الماضية في ولاية هيسن (وسط)، كما أوضح بيان المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، مضيفاً أن المشتبه به كان يعمل طبيبا في سجن تابع للمخابرات العسكرية، وقد قام في حالتين على الأقل بالمشاركة في عمليات تعذيب أحد المعتقلين داخل السجن العسكري التابع لنظام الأسد. 

وقال المدعي العام الألماني إنه يُعتقد أن الطبيب السوري كان عضوًا في جهاز المخابرات العسكرية للنظام السوري. وغادر الطبيب سوريا منتصف عام 2015 لاجئا إلى ألمانيا حيث يزاول مهنة الطب.

وتم اتهام الطبيب السوري بتعذيب سجين داخل أحد السجون في مدينة حمص السورية في عام 2011 من خلال ضرب السجين بأنبوب بلاستيكي وركله وهو ملقى على الأرض. وأوضح الادعاء العام أن السجين توفي في وقت لاحق، على الرغم من أن سبب الوفاة غير واضح.

وقدم مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية اليوم الاثنين ملخصا جديدا للاتهامات ضد المشتبه به، والتي تشمل الآن قتل شخص على الأقل في سجن للاستخبارات العسكرية، والتسبب في وفاة شخص آخر، وممارسة انتهاكات خطيرة ضد العديد من الأشخاص الآخرين.

وتردد أنالطبيب السوري ارتكب جميع أعمال التعذيب تلك بين عامي 2011 و 2012 إما داخل السجن أو المستشفى العسكري بمدينة حمص السورية. ويواجه الطبيب السوري اتهامات بارتكاب جرائم عديدة ضد الإنسانية وأنه لا يزال رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته.

ع.أ.ج/ أ.ح ( د ب أ)

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