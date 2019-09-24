 اتهامات بتدخل البيت الأبيض بعد مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني | أخبار | DW | 26.09.2019

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أخبار

اتهامات بتدخل البيت الأبيض بعد مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني

هل تدخل البيت الأبيض بتزييف نص مكالمة الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني التي فتح مجلس النواب تحقيقا بشأنها؟ مسرب الوثيقة يتهم البيت الأبيض بذلك وبأنه أوعز بإزالة النص الإلكتروني من نظام الكومبيوتر. البيت الأبيض يرد.

USA Protkoll Telefonat Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj (Getty Images/AFP/A. Caballero-Reynolds)

نسخة من خمس صفحات للمكالمة الهاتفية المثيرة للجدل

اتهم مسرب مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير سيلينسكي، البيت الأبيض بتزييف نص المكالمة. وذلك حسب الشكوى الكتابية للمسرب المجهول الذي يعمل في صفوف المخابرات الأمريكية، والتي نشرتها لجنة مجلس النواب الأمريكي المسؤولة عن مراقبة أنشطة المخابرات، اليوم الخميس (26 أيلول/ سبتمبر 2019) في واشنطن.

وجاء في الشكوى أن العديد من مسؤولي البيت الأبيض حاولوا في الأيام التالية للمكالمة أواخر تموز/ يوليو الماضي منع الوصول للنص المكتوب للمكالمة، مما أعطى انطباعا بأنهم كانوا يدركون أن نص ما دار بين الطرفين مثير للتحفظ.

وأضاف المسرب في شكواه قائلا: "أبلغني مسؤولون في البيت الأبيض أن محامي البيت الأبيض أوعزوا إليهم بإزالة النص الإلكتروني من نظام الكمبيوتر الذي عادة ما تخزن فيه النصوص لأغراض التنسيق ووضع اللمسات النهائية وتوزيعها على مسؤولين على مستوى الحكومة".

وأظهر مضمون المكالمة التي نشرها البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء أن ترامب طلب بشكل متكرر من الرئيس الأوكراني المساعدة في تحقيق يتعلق بالمرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن وابنه هانتر. بيد أن المحضر المنشور لا يذكر نص المكالمة بل يعتمد على الملاحظات التي سجلها الحاضرون.

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رد البيت الأبيض

وجاء رد البيت الأبيض سريعا واصفا ما يقوم الديمقراطيون به، بعد نشر وثيقة الكونغرس بـ "الهستيريا". وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام "لم يتغير شيء مع نشر هذه الوثيقة التي لا تعدو كونها تجميعا لروايات مختلقة ومقالات صحافية"، مضيفة أن "البيت الأبيض سيواصل رفض الهستيريا والتفسيرات الخاطئة التي يروج لها الديموقراطيون والعديد من وسائل الإعلام".

وفتح مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون تحقيقا قد يفضي إلى الدخول في إجراءات عزل الرئيس لإساءة استخدامه منصبه.

ويرى الكثير من أعضاء الحزب الديمقراطي، المعارض، أن محضر المكالمة يدل على أن ترامب أراد الاستعانة بحكومة أجنبية للإضرار بخصمه، جو بايدن، صاحب الفرص الأفضل، على الأرجح، في نيل تمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه نشر نسخة من مكالمة أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ووصف ترامب هذه "المكالمة الأولى" باعتبارها "مكالمة بريئة للغاية". وذكر ترامب أمس أن الصحفيين بإمكانهم "الاطلاع عليها في أي وقت يحتاجونها فيه". ووصف المكالمات بأنها " كانت جميعها ممتازة".

أ.ح/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 23:13

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