اتهامات بالماضي النازي لكتيبة آزوف الأوكرانية

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إدعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اليمين المتطرف في أوكرانيا وكتيبة آزوف هما أحد أسباب رغبته في "اجتثاث النازية" في البلاد. لكن في أوكرانيا يُنظر إلى أعضائها كأبطال وطنيين.
أعلنت روسيا استسلام 265 جنديا أوكرانياً تحصنوا في مخابئ أسفل مجمّع آزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول. تريد أوكرانيا مبادلة الجنود بأسرى روس، فيما ترى روسيا أن "المجرمين يجب ألا يكونوا موضع تبادل أسرى".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يشكل "تهديدا" في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري في شمال أوروبا.
تتواصل المعارك في جنوب وشرق أوكرانيا، وكييف تترقب عملية اقتحام وشيكة لمصنع آزوفستال المحاصر منذ أسابيع، في حين يُتوقع أن تتسارع عمليات إيصال الأسلحة الأمريكية إلى كييف بعد تفعيل آليه تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
بعد مذبحة بوتشا الأوكرانية، توقفت المحادثات بين المستشار الألماني شولتس والرئيس الروسي بوتين. لكن الوضع تغير اليوم، ربما بمبادرة من شولتس الذي هاتف بوتين وتحدث معه لأكثر من ساعة، وطالبه مجددا بوقف الحرب في أوكرانيا.
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