 اتهامات بالماضي النازي لكتيبة آزوف الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 17.05.2022

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اتهامات بالماضي النازي لكتيبة آزوف الأوكرانية

إدعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اليمين المتطرف في أوكرانيا وكتيبة آزوف هما أحد أسباب رغبته في "اجتثاث النازية" في البلاد. لكن في أوكرانيا يُنظر إلى أعضائها كأبطال وطنيين.

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