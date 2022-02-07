اتفاق هدنة في تيغراي...مرحلة جديدة في إثيوبيا؟

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اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم تيغراي بعد عامين من الصراع في إثيوبيا. فهل هي اللبنة الأولى باتجاه تحقيق السلام؟ وما ضمانات استمرار الهدنة؟
اتفق الطرفان الاثيوبيان المتحاربان في النزاع الدامي المستمر منذ سنتين في إقليم تيغراي على هدنة، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الافريقي، عقب محادثات ماراثونية في جنوب إفريقيا. وتفاؤل من جانب طرفي الصراع.
أثارت المواجهات العسكرية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قلق مفوضية الاتحاد الأفريقي. رئيس المفوضية دعا البلدين للامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة.
خرجت مسيرات شعبية الأحد في مدن إثيوبية تدعم الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، تزامناً مع تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاءها نحو العاصمة أديس أبابا. والحكومات الغربية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا.
يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
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