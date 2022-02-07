 اتفاق هدنة في تيغراي...مرحلة جديدة في إثيوبيا؟ | مسائية DW | DW | 03.11.2022

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مسائية DW

اتفاق هدنة في تيغراي...مرحلة جديدة في إثيوبيا؟

اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم تيغراي بعد عامين من الصراع في إثيوبيا. فهل هي اللبنة الأولى باتجاه تحقيق السلام؟ وما ضمانات استمرار الهدنة؟

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