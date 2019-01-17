 اتفاق مبدئي لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة | أخبار | DW | 12.02.2019

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أخبار

اتفاق مبدئي لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

ربما لن تعرف المؤسسات الحكومية الاتحادية الأمريكية إغلاقا جزئيا جديدا بعد أن بات المشروعون في الكونغرس على مسافة قريبة من التوصل لاتفاق مبدئي بشأن تمويل أمن الحدود لتفادي تعطيل جديد لعمل الأجهزة الحكومية.

USA Ansprache zur Lage der Union in Washington (AFP/W. McNamee)

أعلن مفوضون من الكونغرس الأمريكي الثلاثاء )12 فبراير/ شباط) التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تمويل أمن الحدود لتفادي إغلاق جزئي آخر للحكومة من المقرر أن يبدأ يوم السبت، لكن مساعدا بالكونغرس قال إن الاتفاق لا يشمل تمويلا قدره 5.7 مليار دولار يريده الرئيس دونالد ترامب لإقامة جدار على الحدود.

وقال السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي للصحفيين "توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ" بشأن تمويل برامج أمن الحدود حتى 30 من سبتمبر/ أيلول. وأضاف أن الخبراء "سيعملون بلا كلل للانتهاء من التفاصيل". ولم يقل ما إذا كان ترامب سيحصل على أي أموال لبناء الجدار على حدود المكسيك.

مختارات

اقترح الرئيس ترامب أن يُقدّم حمايةً موقّتة للذين وصلوا إلى بلاده بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وذلك في مقابل أن يُموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل. الديمقراطيون رفضوا الاقتراحات ووصفوها بغير المجدية. (20.01.2019)

بينما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أطول فترة إغلاق للحكومة في تاريخها، قرر لاجئ سوري أن يساهم في التخفيف من عبء الموظفين المتضررين من هذا الوضع. اللاجئ ياسين فتح أبواب مطعمه وقرر تقديم وجبات مجانية لهؤلاء الموظفين. (19.01.2019)

كما لم يتضح ما إذا كان ترامب سيوافق على الاتفاق. وكانت مطالبة ترامب في ديسمبر/ كانون الأول بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، والتي رفضها الديمقراطيون في الكونغرس، قد تسببت في إغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوما انتهى الشهر الماضي دون حصوله على تمويل للجدار.

وقال مساعد في الكونغرس طلب عدم الكشف عن اسمه إن المخطط الأولي للاتفاق يشمل تخصيص 1.37 مليار دولار لإقامة سياج جديد على طول الحدود الجنوبية. ويعادل هذا تقريبا نفس المبلغ الذي خصصه الكونغرس خلال العامين الماضيين لتأمين الحدود. وأضاف أنه لن يتم استخدام أي جزء من الأموال لبناء "جدار"، وهو ما يروج له ترامب منذ أن أطلق حملته الرئاسية في 2016، أمام اعتراض الديمقراطيين بأن الجدار سيكون مكلفا وغير فعّال.

كان ترامب يحضر تجمعا حاشدا في مدينة إل باسو الحدودية في تكساس الليلة الماضية للدفاع عن الجدار الذي يقول إنه يمكن أن يحمي الأمريكيين من المجرمين والمخدرات "والهجمة الشرسة" لقوافل المهاجرين. وقال ترامب إنه سمع عن التقدم في المحادثات قبل صعوده مباشرة إلى المنصة في إل باسو لكنه لم يناقش تفاصيل.

وعبرت نيتا لوي عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي عن أملها في الانتهاء من تفاصيل الاتفاق بحلول يوم غد الأربعاء.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)

  • Deb Haaland (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    وأخيرا.. سكان أصليون في الكونغرس

    الديمقراطيتان شاريس ديفديس وديبرا هالاند أول أمريكيتين من السكان الأصليين تدخلان الكونغرس. ديبرا هالاند محامية تبلغ من العمر 57 عاما، هي واحدة من الأمريكيين الأصليين الذين تقدموا للانتخابات، والتي استطاعت أن تكسب الرهان.

  • Sharice Davids (Foto: picture-alliance)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    محاربة قوية

    الديموقراطية شاريس ديفديس من السكان الأصليين. وقد فازت الناشطة والمحامية في ولاية كنساس. لتصبح واحدة من أعضاء مجلس النواب. تعيش السيدة البالغة من العمر 38 عاما، والتي أعلنت عن مثليتها، في ولايتها المحافظة. وكانت في وقت سابق محاربة فنون قتالية.

  • Alexandria Ocasio-Cortez (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    النجمة

    هي أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي على الإطلاق، تمكنت من هزيمة منافسها الجمهوري أنطوني باباس في الانتخابات النصفية في دائرتها الانتخابية. ألكسندريا أوكازيو كورتيس، نجمة موسيقى الروك اليسارية، لا يتجاوز عمرها 29 عاما.

  • Rashida Tlaib (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    سياسية من جذور فلسطينية

    الديموقراطية رشيدة طليب هي من بين المسلمتين اللتين حصلتا لأول مرة على مقعد في مجلس النواب. طليب (42 عاما)، هي ابنة مهاجرين فلسطينيين. هزمت السيدة خمسة مرشحين آخرين في مقاطعة ميتشيغان في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس/آب الماضي. كما تفوقت في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لتضمن لها مقعدا داخل الكونغرس.

  • Ilhan Omar (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    مسلمة ومحجبة

    الديموقراطية إلهان عمر هي ثاني امرأة مسلمة تجلس الآن في مجلس النواب. تعود أصول إلهان إلى الصومال، وكانت قد هربت من الحرب الأهلية في البلاد عندما كان عمرها ثماني سنوات، وعاشت في مخيم للاجئين في كينيا مع أسرتها، ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1997. وهي أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب.

  • Jared Polis (Foto: Reuters/E. Semon)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    أول حاكم ولاية مثلي

    تمكن الديموقراطي جاريد بوليس من الفوز على المرشح الجمهوري ووكر ستابلتون. وقد أصبح رجل الأعمال بوليس أول مثلي ينتخب حاكما لولاية أميركية.

  • Mitt Romney (Foto: Getty Images)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الجمهوريون ضد ترامب

    فاز مرشح الرئاسة السابق ميت رومني بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية يوتاه. لم يظهر كثيرا بعد هزيمته أمام بارك أوباما عام 2012. الجمهوري البالغ من العمر 71 عاما، يُعد منتقدا شديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

  • Bernie Sanders (Foto: picture-alliance)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    بطل اليسار الكبير

    لم ينجح بيريني ساندر في الترشح للانتخاب الأمريكية قبل سنتين، بيد أنه نجح هذه المرة في الدفاع عن مقعده في مجلس الشيوخ. ساندر البالغ من العمر 77 عاما، تمكن هذه المرة من الظفر بمنصبه.

  • Beto O'Rourke (Foto: Getty Images)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    خسارة محبوب اليسار

    لم يتمكن الديموقراطي بيتو أورورك من إحداث المفاجأة التي كان ينتظرها حزبه، في تكساس. في حين فاز السناتور المنتهية ولايته تيد كروز بعد سباق شهد منافسة محتدمة، وقد حصل على دعم من ترامب.

  • Amy McGrath (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الطيار يغيب عن الكونغرس

    في ولاية كنتاكي، قاتل المرشح الديمقراطي آمي ماكغراث، الطيار السابق بمشاة البحرية الأميركية، على المقعد الجمهوري للولاية في مجلس النواب بالكونغرس. لكنه خسر بفارق ضئيل أمام الجمهوري اندي بار.

  • Stacey Abrams (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    حاكمة سوداء؟ لم يحن الوقت بعد...

    أرادت الديموقراطية ستايسي أبرامز أن تكون أول "حاكمة سوداء البشرة" في تاريخ الولايات المتحدة. لكنها خسرت الانتخابات في ولاية جورجيا الجنوبية ضد الجمهوري برايان كيمب. وقد حظت ستايسى أبرامز بشعبية كبيرة بعد أن أعلنت الإعلامية أوبرا وينفرى دعمها لها فى انتخابات الكونغرس.

  • Andrew Gillum (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    لم ينفعه دعم أوباما!

    حاول الديموقراطي أندرو جيلوم (39 عاما) الظفر بمنصب حاكم ولاية فلوريدا، لكنه خسر بفارق ضئيل أمام الجمهوري رون دي سانتيس. ودعم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جيلوم بشكل شخصي.

  • Christine Hallquist (Foto: Reuters)

    الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

    الفرصة الضائعة

    الديموقراطية كريستين هولكويست كانت ستكون أول حاكمة متحولة جنسيا، لكن هولكويست خسرت في ولاية فيرمونت أمام المرشح الجمهوري فيل سكوت الذي فاز بنسبة 55 في المائة. جينيفر فاغنر/ مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الولايات المتحدة: الرابحون والخاسرون في انتخابات التجديد النصفي

أسدلت الانتخابات النصفية في أمريكا ستارها، وفي الوقت الذي سيطر فيه الديمقراطيون على مجلس النواب الأمريكي، احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ. فمن هم الرابحون والخاسرون في هذه الانتخابات؟ (07.11.2018)  

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