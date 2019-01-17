اتفاق مبدئي لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

أعلن مفوضون من الكونغرس الأمريكي الثلاثاء )12 فبراير/ شباط) التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تمويل أمن الحدود لتفادي إغلاق جزئي آخر للحكومة من المقرر أن يبدأ يوم السبت، لكن مساعدا بالكونغرس قال إن الاتفاق لا يشمل تمويلا قدره 5.7 مليار دولار يريده الرئيس دونالد ترامب لإقامة جدار على الحدود.
وقال السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي للصحفيين "توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ" بشأن تمويل برامج أمن الحدود حتى 30 من سبتمبر/ أيلول. وأضاف أن الخبراء "سيعملون بلا كلل للانتهاء من التفاصيل". ولم يقل ما إذا كان ترامب سيحصل على أي أموال لبناء الجدار على حدود المكسيك.
كما لم يتضح ما إذا كان ترامب سيوافق على الاتفاق. وكانت مطالبة ترامب في ديسمبر/ كانون الأول بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، والتي رفضها الديمقراطيون في الكونغرس، قد تسببت في إغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوما انتهى الشهر الماضي دون حصوله على تمويل للجدار.
وقال مساعد في الكونغرس طلب عدم الكشف عن اسمه إن المخطط الأولي للاتفاق يشمل تخصيص 1.37 مليار دولار لإقامة سياج جديد على طول الحدود الجنوبية. ويعادل هذا تقريبا نفس المبلغ الذي خصصه الكونغرس خلال العامين الماضيين لتأمين الحدود. وأضاف أنه لن يتم استخدام أي جزء من الأموال لبناء "جدار"، وهو ما يروج له ترامب منذ أن أطلق حملته الرئاسية في 2016، أمام اعتراض الديمقراطيين بأن الجدار سيكون مكلفا وغير فعّال.
كان ترامب يحضر تجمعا حاشدا في مدينة إل باسو الحدودية في تكساس الليلة الماضية للدفاع عن الجدار الذي يقول إنه يمكن أن يحمي الأمريكيين من المجرمين والمخدرات "والهجمة الشرسة" لقوافل المهاجرين. وقال ترامب إنه سمع عن التقدم في المحادثات قبل صعوده مباشرة إلى المنصة في إل باسو لكنه لم يناقش تفاصيل.
وعبرت نيتا لوي عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي عن أملها في الانتهاء من تفاصيل الاتفاق بحلول يوم غد الأربعاء.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)
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الكاتب: مريم مرغيش