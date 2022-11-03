اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين بعد عامين من القتال

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وافقت الحكومة الإثيوبية و زعماء إقليم تيغراي الانفصالي على وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم بعد مفاوضات أشرف عليها الاتحاد الإفريقي بشكل مباشر.
اتفق الطرفان الاثيوبيان المتحاربان في النزاع الدامي المستمر منذ سنتين في إقليم تيغراي على هدنة، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الافريقي، عقب محادثات ماراثونية في جنوب إفريقيا. وتفاؤل من جانب طرفي الصراع.
أثيوبيا في قلب صراع كبير، فبالرغم من مشكلة سد النهضة وتبعاته مع مصر والسودان، فإن مشكلة إقليم تيغراي، وأوضاع المدنيين، باتت تغطي على انجازات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، كما أن سمعته العالمية بدأت بالتآكل.
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