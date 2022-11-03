اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين بعد عامين من القتال

مشكلة سد النهضة وإقليم تيغراي ..أثيوبيا في مفترق طرق خطر

أثيوبيا في قلب صراع كبير، فبالرغم من مشكلة سد النهضة وتبعاته مع مصر والسودان، فإن مشكلة إقليم تيغراي، وأوضاع المدنيين، باتت تغطي على انجازات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، كما أن سمعته العالمية بدأت بالتآكل.