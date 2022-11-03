 اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين بعد عامين من القتال | DW الأخبار | DW | 04.11.2022

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اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين بعد عامين من القتال

وافقت الحكومة الإثيوبية و زعماء إقليم تيغراي الانفصالي على وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم بعد مفاوضات أشرف عليها الاتحاد الإفريقي بشكل مباشر.

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