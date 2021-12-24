 اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا... هل يصمد؟ | مسائية DW | DW | 06.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا... هل يصمد؟

توافق في ليبيا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية مصرية. ما فرص نجاح هذا الاتفاق؟ وما موقف تركيا منه؟

المزيد من المركز الإعلامي

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية...ما هو القادم؟

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية...ما هو القادم؟ 24.12.2021

25.02.2021 FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File)

ليبيا.. تأجيل الانتخابات وتعثر العملية السياسية 29.12.2021

مسائيةDW : مخاوف تحفّ انتخابات ليبيا.. مَن يملك وصفة العبور الآمن؟

مسائيةDW : مخاوف تحفّ انتخابات ليبيا.. مَن يملك وصفة العبور الآمن؟ 24.09.2021

مسائية DW: حراك إقليمي ودولي بشأن انتخابات ليبيا.. ما فرص النجاح؟

مسائية DW: حراك إقليمي ودولي بشأن انتخابات ليبيا.. ما فرص النجاح؟ 01.10.2021

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

قصف روسي على أوكرانيا في أعياد الميلاد... هل تصمد الهدنة؟

قصف روسي على أوكرانيا في أعياد الميلاد... هل تصمد الهدنة؟ 06.01.2023

فوضى انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟

"فوضى" انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟ 05.01.2023

اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟

اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟ 05.01.2023

أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟

أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟ 04.01.2023

المزيد مسائية DW

تركيا والتطبيع مع الأسد.. تحفظ في دمشق وتحذير من واشنطن

تركيا و"التطبيع" مع الأسد.. تحفظ في دمشق وتحذير من واشنطن 04.01.2023

دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟

دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟ 03.01.2023

زيارة بن غفير لمجمع الأقصى..ردود فعل محلية وإقليمية ودولية

زيارة بن غفير لمجمع الأقصى..ردود فعل محلية وإقليمية ودولية 03.01.2023

BAKHMUT, UKRAINE - OCTOBER 28: Howitzers of the 53rd Mechanized Brigade fire towards Russian points in Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine on October 28, 2022 as conflicts continue in the Russian-Ukrainian war. Metin Aktas / Anadolu Agency

الحرب الروسية على أوكرانيا.. نحو مزيد من التصعيد العسكري؟ 02.01.2023

اقرأ أيضا

Libyan military commander Khalifa Haftar meets with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi at the Presidential Palace in Cairo, Egypt April 14, 2019 in this handout picture courtesy of the Egyptian Presidency. The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

قرار إعادة ترسيم الحدود- حق سيادي لمصر أم استغلال للحالة الليبية؟ 27.12.2022

أعلنت مصر مؤخرا إعادة تعيين حدودها البحرية مع ليبيا من طرف واحد، في قرار قوبل بانتقادات ليبية حادة من حكومتي البلد الجار المنقسم على نفسه. فما خلفيات القرار المصري؟ وما مغزى توقيته؟ وكيف تقرأه الأطياف السياسية الليبية؟

Some of the migrants rescued from the sea are seen on board of the humanitarian ship Ocean Viking cruising in the Mediterranean Sea, Wednesday, Nov. 9, 2022. The SOS Mediterranee humanitarian group said the Norwegian-flagged ship is heading toward the French island of Corsica in hopes that France will offer its 234 passengers a safe port, after Italy backed down and allowed migrants from three other rescue ships to disembark on Italian soil. (AP Photo/Vincenzo Circosta)

الهجرة عبر ليبيا.. قوارب الشرق تنافس نظيراتها من الغرب 06.12.2022

قارب صيد يبلغ طوله أكثر من 20 مترا ويحمل نحو 500 شخص، تمكن خفر السواحل اليوناني من سحبه بعد أن وصل إلى المياه الإقليمية المقابلة لجزيرة كريت في الـ22 من الشهر الجاري. في الشكل العام قد يبدو الخبر عابرا.

31.08.2022 PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA - AUGUST 31, 2022: Algerian servicemen stand in formation ahead of the opening ceremony of the Vostok 2022 military drills at the Sergeyevsky shooting range. The exercise will be held at seven shooting ranges of the Russian Eastern Military District, in the Seas of Okhotsk and Japan on September 1-7. Yuri Smityuk/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS13FEF9

تحليل: انتكاسات تكبح مناورات الدب الروسي في المنطقة المغاربية 06.01.2023

فيما توجه الدول الأوروبية اهتمامها إلى مناطق الصراع المباشر مع روسيا في شرق وشمال القارة العجوز، يبدو أن المنطقة المغاربية تعود للأضواء كبؤرة صراع جديدة، وثمة مؤشرات على سعي روسي حثيث رغم الانتكاسات بعد غزو أوكرانيا.

14.11.2021 Saif al-Islam al-Gaddafi, son of Libya's former leader Muammar al-Gaddafi, registers as a presidential candidate for the December 24 election, at the registration centre in the southern town of Sebha, Libya November 14, 2020. Khaled Al-Zaidy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

ليبيا.. جدل حول الانتخابات واحتمالات التأجيل واردة 16.12.2021

قبل ثمانية أيام من موعد توجه الناخبين الليبيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد، تسود حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات التي لم تتأجل رسميا حتى الآن رغم أنه لا يوجد متسع من الوقت لإجرائها.