اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا... هل يصمد؟

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توافق في ليبيا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية مصرية. ما فرص نجاح هذا الاتفاق؟ وما موقف تركيا منه؟
أعلنت مصر مؤخرا إعادة تعيين حدودها البحرية مع ليبيا من طرف واحد، في قرار قوبل بانتقادات ليبية حادة من حكومتي البلد الجار المنقسم على نفسه. فما خلفيات القرار المصري؟ وما مغزى توقيته؟ وكيف تقرأه الأطياف السياسية الليبية؟
قارب صيد يبلغ طوله أكثر من 20 مترا ويحمل نحو 500 شخص، تمكن خفر السواحل اليوناني من سحبه بعد أن وصل إلى المياه الإقليمية المقابلة لجزيرة كريت في الـ22 من الشهر الجاري. في الشكل العام قد يبدو الخبر عابرا.
فيما توجه الدول الأوروبية اهتمامها إلى مناطق الصراع المباشر مع روسيا في شرق وشمال القارة العجوز، يبدو أن المنطقة المغاربية تعود للأضواء كبؤرة صراع جديدة، وثمة مؤشرات على سعي روسي حثيث رغم الانتكاسات بعد غزو أوكرانيا.
قبل ثمانية أيام من موعد توجه الناخبين الليبيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد، تسود حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات التي لم تتأجل رسميا حتى الآن رغم أنه لا يوجد متسع من الوقت لإجرائها.
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