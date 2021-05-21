 اتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يبدأ قبل منتصف الليلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2022

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اتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يبدأ قبل منتصف الليلة

غقصف إسرائيلي في غزة (5/8/2022)

شهدت الأيام القليلة الماضية شن عشرات الغازات الإسرائيلية على أهداف في غزة وإطلاق مئات الصواريخ من القطاع على بلدات إسرائيلية

  التفاصيل تأتي بعد قليل

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