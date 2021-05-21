اتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يبدأ قبل منتصف الليلة

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شهدت الأيام القليلة الماضية شن عشرات الغازات الإسرائيلية على أهداف في غزة وإطلاق مئات الصواريخ من القطاع على بلدات إسرائيلية
التفاصيل تأتي بعد قليل
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
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