اتفاق على تمديد الهدنة في غزة لليوم السابع ـ وهجوم في القدس

قبل دقائق من انتهاء الهدنة المؤقتة في غزة توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق على تمديد لليوم السابع. وفي القدس أسفر هجوم نفذه فلسطينيان على محطة حافلات عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين ومقتل المهاجمين، حسب الشرطة الإسرائيلية.

توصلت إسرائيل وحركة حماس عبر وساطة إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة اليوم الخميس (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) على تمديد وقف إطلاق النار يوما آخر للسماح للمفاوضين بمواصلة العمل على اتفاقات لإطلاق رهائن لدى حماس في غزة وإطلاق سجناء فلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره قبل دقائق من انتهاء الهدنة المؤقتة التي كان من المقرر أن تنتهي الساعة 0500 بتوقيت غرينتش "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن وبموجب شروط إطار العمل، سيستمر وقف العمليات".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان قبل انتهاء الهدنة مباشرة "حصلت إسرائيل قبل قليل على قائمة بأسماء النساء والأطفال وفقا لبنود الاتفاق وبالتالي ستستمر الهدنة".

وسمحت الهدنة بدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة بعد أن تحول معظمه إلى أراض قاحلة بسبب القصف الذي شنته إسرائيل ردا على هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر تشرين الأول. ويبلغ عدد سكان القطاع 2.3 مليون نسمة.

وقالت حماس، التي أطلقت سراح 16 رهينة فيما أطلقت إسرائيل 30 سجينا فلسطينيا أمس الأربعاء، في بيان إن الهدنة ستستمر لليوم السابع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن شروط وقف إطلاق النار، التي تشمل وقف الأعمال العدائية ودخول المساعدات الإنسانية، لم تتغير. وقطر وسيط أساسي بين الطرفين المتحاربين إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

يذكر أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

هجوم في القدس

وفي القدس قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بينهم ثلاثة إصابتهم خطرة، صباح الخميس في هجوم نفذه "اثنان من سكان القدس الشرقية" بأسلحة نارية عند محطة لتوقف الباصات في غرب مدينة القدس، على ما أظهرت حصيلة جديدة للشرطة الإسرائيلية.

وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي أن أحد القتلى الثلاثة "امرأة شابة تبلغ الرابعة والعشرين".

وقالت الشرطة في بيان إن المهاجمَين "قتلا على الفور على أيدي جنديين كانا خارج دوام الخدمة ومدني أطلق النار عليهما".

وكان جهاز الإسعاف قال في البداية إن الهجوم وقع في القدس الشرقية المحتلة قبل أن يوضح أنه نفّذ "عند مدخل القدس" في غرب المدينة.

ا.ف/ ع ج م /م.س (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)